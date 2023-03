Les prisonniers en Tunisie au 19ème siècle

A Tunis, les prisonniers vivent ensemble au cœur de la ville, dans des grandes salles d’où ils entendent les cris et les conversations du bazar ; chacun d’eux se fait apporter matelas, coussins, tapis, couvertures, son Coran, ses pipes, ses burnous, ses turbans, son linge ; ils reçoivent des visites de la ville entière, passent leurs journées en causeries, achètent des fleurs qu’ils se posent entre l’oreille et le turban (Mechmoum), égrenant leurs chapelets d’ambre ou de santal, humant leur café et fumant. Le bagne même, la karaka, ne rompt pas les liens de confraternité qui unissent tous les arabes ; les forçats que l’on rencontre enchaînés, deux à deux, le long du canal de la Goulette, travaillent de pair à compagnon avec les ouvriers du port, à côté des marchands, des flâneurs et matelots.

Souvent un condamné se cache ou s’échappe ; s’il se réfugie dans un asile, quelle que soit sa faute, il est en sûreté. La justice arabe n’admet pas le jugement par défaut ou par contumace. Or, non seulement certaines mosquées, mais des cimetières, des écoles, des chapelles, des quartiers entiers d’une ville, ou des villages et leur territoire, sont considérés, de temps immémorial, comme inviolables. Aussi longtemps qu’un coupable y peut vivre, on n’ose le troubler ; on laisse ses parents, ses amis, les passants le nourrir, l’entretenir et le distraire avec une complaisance inouïe. En veut-on un exemple dont je fus témoin ?

Pendant deux années, à Tunis, sur un des prétendus boulevards qui mènent à la Casbah, j’ai vu presque chaque jour, à la même place, un Arabe assis derrière la fenêtre ou devant la porte d’une mosquée. Non loin de lui, dans un petit pré, paissait, son seul avoir, une vache , qu’il surveillait du coin de l’œil en murmurant ses oraisons. A le rencontrer si régulièrement, je le considérais déjà comme une ancienne connaissance, quand un hasard m’apprit qu »il était là depuis quatorze ans ! Ancien notaire, il avait voulu s’approprier les biens et la clientèle d’un de ses collègues et l’avait tué. Découvert, il se réfugia dans le premier asile qu’il rencontra. Il y était encore quand je quittai la Tunisie, et tout faisait croire qu’il y terminerait ses jours ; mais si la société est indifférente, tolérante même, les parents des victimes ont la mémoire longue, et l’histoire a fini très mal. Voici ce que j’en ai su :

Les fils de l’homme assassiné s’étaient chargés de monter la garde, et la surveillance qu’ils avaient établie depuis si longtemps, d’accord avec tous les leurs, bien loin de se ralentir, devenait chaque jour plus active. Les enfants qui naissaient et grandissaient relevaient les vieux, les femmes s’entendaient avec des voisines, pour guetter aussi. Seize années s’étaient écoulées depuis son entrée dans l’asile, quand le notaire commit une imprudence. La vache, un matin, rompant sa corde, était sortie du petit pré ; un troupeau passait, elle suivît ; elle allait se perdre ; il courut après…Immédiatement on le saisit ( février 1886). Le tribunal ne pouvait qu’appliquer la loi ; il fut condamné……..et pendu !

Paul d’Estournelles de Constance

La conquête de la Tunisie ; Première édition : Paris 1891.

Réédité par les Editions Sfar : Paris 2002 ; p.318-319.

