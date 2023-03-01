للتاريخ : خفايا ليلة 7نوفمبر 1987

خفايا ليلة 7 نوفمبر 1987

بعيدا عن محاولات تبييض تاريخ حركة النهضة وكتابة التاريخ بغير العبارات التي تستوعبها سجلاته الخالده.. وردتني من الرائد سمير الحناشي تفاصيل أحداث ليلة 7 نوفمبر 1987 كما عاشها هو … وهو أحد مؤسسي الوحدة المختصة للحرس الوطني USGN

وقد إستاذنته في نشرها وقد وافق على ذلك وهذا ما وصلني منه ….

سمير الحناشي يكشف الحقيقة كاملة ويوضح الدور الذي قام به عناصرالمجموعة الأمنية ويفند رواية الصادق الغضبان

خفايا ليلة 7 نوفمبر 1987:

فى موضوع الدخول الى قصر قرطاج وما خفى ، كان تدخل زميلى الصادق الغضبان من بريطانيا الذى اكن له الاحترام و التقدير تدخل سطحى و مجرد من الدور الحقيقى لافراد الو حدة المختصة للحرس الو طنى USGN آنذاك .

لا ادرى من اين جاء هذا الكلام او من قاله ، ومن مصدره وما الغاية من تحريف الواقع الحقيقى ، الصادق الغضبان ليس برئيس وحدة الكومندوس المكلفة بدخول قصر قرطاج في 6 نوفمبر 1987 على الساعة 01 صباحا من يوم 7 نوفمبر 1987 مع العلم ان الصادق العضبان ابان انتهاء المهمة تم ايقافه من طرف امن الدولة الذى اكتشف امره لاحقا انه كان قيادى ضمن المجموعة الأمنية للاتجاه الإسلامي، اثر اكتشاف مخطط لاقتحام مقر الو حدة المختصة ببئربورقبة تحت جناح الظلام وذبح كل افراد الو حدة ، لان ضمن المخطط للجناح المسلح للاتجاه الإسلامي هو التخلص من أي تهديد يهدد ما كان يخطط له للاستيلاء على الحكم فى تونس، ولقد قدم وزير الداخلية الحبيب عمار بمقر وزارة الدخلية ضمن ندوة صحفية كل التفاصيل وعرض المحجوز من الاسلحة والمتفجرات بعد ان تم التفطن الى مخطط الاتجاه الإسلامي وايقاف اغلب الجناح المسلح وفرت كل قيادت الاتجاه الإسلامي اثر انكشاف المخطط.

وغير صحيح بالمرة انه اول ضابط يدخل قصر قرطاج ويتسلم مهام الامن الرئاسي ، بل كنا اكثر من سرية تحت قيادة النقيب محمد المحمودى وغير صحيح بالمرة انه التقى سعيدة ساسى وغير صحيح بالمرة انه كان مسيطرا على القصر .

تدخل الصادق الغضبان تحريف كلى لما جرى فعلا ليلتها داخل القصر ممكن نظرا لممرور 29 سنة عن العملية التى تعتبر فترة طويلة ، و ممكن تعمد المغالطة ولم يكن فى ذلك الوقت الا عون تنفيذ عكس ما ير و ج له كقائد الفرقة الكومندو ،

اثر ايقافه وبعد ان حكم عليه خرج من السجن غادر الى الجزائر والسودان ثم افعانستان اثر المراقبة المستمرة من طرف الاجهزة الامنية.

كنا تحت قيادة النقيب محمد المحمودى امر حدة المختصة للحرس الوطنىUSGN التى إقتحمت قصر قرطاج وتحت اشراف وقيادة امر الحرس الو طنى السابق الحبيب عمار.

كنا ندرك جيدا ايضا ما يدور فى الكواليس السياسية نعرف جيدا الوضع الامنى فى البلاد ولكن تحملنا قسط من المسؤلية لمنع اراقة الدماء بكل حنكة ومهنية عالية وكنا فى سباق ساحق ضد الساعة لانقاذ تونس وانقاذ البلاد وتعاملنا مع الزعيم الحبيب بورقيبة كما فعلنا سابقا الذى نحبه مثل الجميع، وقمنا بحمايته طيلة كل الفترة التى قضيناها داخل القصر ولم يسمح لاحد بتاتا الدخول الى القصر باستثناء ابنه وسعيدة ساسى الا فى الايام 9 و 10 و11 نوفمبر 1987، وبعد جدال كبير مع الزعيم الحبيب بورقيبة للخروج من القصر معززا مكرما والى أي مكان يريده ، شيخوخته وزعامته منعته من الخروج وخاصة انقلاب ابنائه عليه وبعد تدخل الكثير من المقربين واقناعه بقبول امر الواقع قرر الزعيم مغادرة القصر يوم 11 نوفمبر 1987 على الساعة 1300 فى طائرة عمودية عسكرية والتى نقلته الى قصر مرناق.

لقد كانت مهمتنا الاساسية هو انقاذ البلاد من الفوضى السياسية ومنع العصابة التى تحوم حول المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة من الوزراء وخاصة ابنة اخته سعيدة ساسي التي بدات تتخلص من اتباع وسيلة وعلى راسهم محمد مزالي و ساهمت في صعود بن علي من مدير للامن انذاك الى وزير للداخلية ، ثم اثرت بشكل كبير على الزعيم الذى كان يحبها كثيرا لتعينه رئيسا للحكومة نظرا للمصالح المشتركة بين الطرفين فسعيدة ساسي كانت تريد ان تلعب دور اساسي في المشهد السياسي والحكم عبر تعيين من تختارهم من خلال التأثير المباشر على بورقيبة وتشكيل سند سياسى قوى لصالحها مستغلين تقدمه فى السن واستفحال مرضه فكانت الفكرة انقاذ البلاد من هذه العصابة باخف الاضرار وبدون سفك دماء اي تونسى على عكس الانقلابات العسكرية التى تقع من حين لاخر ، لكن كان هناك ايضا شق اخر يحضر للاسيلاء على الحكم بقوة السلاح واغتيال الزعيم بورقيبة يوم الاحد 8 نوفمبر1987بقمرت فى ذكرى احتفال عيد الشجرة وادخال البلاد فى صراعات مدمرة على السلطة لا يحمد عقباه وبالتالي استباق الامور وسد الطريق على الاسلاميين بتونس « حركة الاتجاه الاسلامى » انذاك، فتم بكل ذكاء تجنب كارثة كانت ستقع على روؤس الجميع بدون استثناء لو دخلت تونس فى نزاع مسلح حول السلطة ،فكانت فكرة ازاحة الزعيم بورقيبة بتحضير ملف طبى واسغلال الفصل 56 من الدستور الذي يخول للوزير الاول رئاسة الجمهورية في صورة عجز الرئيس عن تأدية مهامه حينها وقع الاستنجاد بالحبيب عمار امر الحرس الوطنى لعزل الزعيم داخل القصر الرئاسي باستغلال الوحدة المختصة للحرس الوطنى USGN، ومنعه من طلب النجدة من دول صديقة فى ساعة متاخرة من الليل من 6 نوفمبر 1987 صدرت اوامر للقبض على كل الوزراء مثل بورقيبة الابن ومحمد الصياح الذى حاول اطلاق النار من بندقية صيد على الوحدة الخاصة التى كلفت باعتقاله ومحمود بلحسين، ومحجوب بن علي والحنرال نعمان « ابن اخت الزعيم » امر فوج الطيران انذاك الذى قال لو علمت بالامر قبل لحظات لامرت بقصف قصر قرطاج باستثناء منصور السخيرى الذى أعتقل فجر يوم 7 نوفمبر أثر تواجده في نزل في نفطة ، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية بحراسة مسلحة داخل العوينة.

عن الرائد سمير الحناشى،

أحد مؤسسى الوحدة المختصة للحرس الوطني

https://www.youtube.com/watch?v=g9u3w3-6PEI

– منقول من مصدره –

8 نوفمبر

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