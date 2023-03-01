قدماء اللاجئين التونسيين يسلمون الاجئ البغدادي المحمودي الى جلاديه

28 juin 2012 ·

قدماء اللاجئين التونسيين يسلمون البغدادي المحمودي الى جلاديه

الشروق السياسي25 \06\2012

المعهد التونسي للعلاقات الدولية , د احمد المناعي

وصمة عار على متخذي القرار و الجبالي تصرف كرئيس للنهضة

هي وصمة عار على جبين كل من اتخذ قرار تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية وعلى ما يبدو فانه حتى المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت كان على علم بالإجراء و دعتي اقول ان المرزوقي المدافع الكبير عن حقوق الانسان سقط في اول امتحان حقوقي حقيقي هدا من الناحية الاخلاقية و الانسانية من الناحية السياسية و الديبلوماسية اؤكد ان الذي يتصور من المسؤولين انه سيجني من السلطات الليبية الجديدة شيئا فهو خاطئ

ليبيا اليوم لا توجد بها دولة و لا مؤسسات و لن تساعد احدا لا في ملفات تشغيل اليد العاملة التونسية و لا في توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل و لا في تامين الحدود البرية و لا في ضبط دخول السلاح الى التراب التونسي.

ليبيا اليوم في قبضة مجموعات مسلحة و تعاني من اضطرابات امنية كبيرة و تتهددها الحرب الاهلية في كل وقت و اَن.

بهذا الاجراء خسرت الحكومة صورتها و قيمتها و مكانتها الاخلاقية و لم تجن و لن تجني من ورائه سوى السراب و انا حقيقة كلي يقين بان هدا القرار تدخلت فيه قوى خارجية خليجية و بعض الشخصيات السياسية التي لها تأثير كبير في القرارات الحكومية و كلي يقين ايضا بان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي كانت له اليد الطولى في اغلاق السفارة السورية في تونس و قطع العلاقات الثنائية مع دمشق هو بدوره من اوعز للحكومة و فرض عليها هدا القرار و التي تصرف رئسيها حمادي الجبالي كأمين عام للنهضة و ليس للحكومة التونسية.

هدا القرار يسيء كثيرا الى الكثير من الليبيين الدين ما زالوا مؤيدين للعقيد معمر القذافي و سيكون له الاثر السيئ لدى الجيران الجزائريين الذين سينظرون الى النظام التونسي باعتباره نظاما غير جدي و لا يؤتمن جانبه و سيكون له ايضا تداعيات وخيمة لدى الاطراف الحقوقية الدولية و الاممية ذات الصلة بشؤون اللاجئين التي نبهت الى الخطورة الجسيمة التي تكتنفها عملية تسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا.

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