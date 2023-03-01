بعض مشاهد العنصرية الفردية…أما عن الجماعية فاسألوا التاريخ



في السابع من شهر ماي من عام 1947 كان عمري خمس سنوات وثلاثة أشهر ويومها حضرت عرس خالي محمد في أهداب أمي وفي وقت ما جاءت بنت توزع الحلويات وقدمت لي الطبق. فانكمشت على نفسي ورفضت عرضها وعندما سألتني أمي عن سبب رفضي قلت لها انها مسخة.

لا لا يا بني ليست « امسخة » ذاك هو لونها. وقتها صدقت أمي وأخذت كعبة مما قدمت لي فكانت أحلى من العسل واكتشفت بالتوازي حلاوة البنت الزنجية.

في بداية سنة 1970كنت مديرا في فرع مؤسسة بولاية في الجنوب التونسي وكان شاوش المكتب كهلا زنجيا أكثر سوادا بقليل من رفاقه كنت أناديه ككل رفاقه سيفلان.

وذات يوم طلب مني أكبر الموظفين سنا لقائي فقبلته.

كان محرجا ولكنه انتهى بالإفصاح عن رأيه. قال لي انه وأصدقائه يستغربون أن أنادي الشاوش فلان سي…وماذا أناديه اذن؟؟

هؤلاء الكحلان نناديهم بأسمائهم وان كان رجلا كبيرا فنناديهم ب »عم » فلان.

فهمت وقتها أن القوم هم على موقفي من البنت الزنجية التي رفضت تناول حلوياتها قبل 25 سنة والفرق الوحيد بيننا أنهم ورثة تراث تاريخي عظيم في العنصرية وأنني كنت طفلا أجهل أن سواد البشرة ليس بالوسخ.

في أكتوبر 1992 دخلت ابنتي بشرة المناعي-10 سنوات – مدرسة الحي في صافني سور أورج بجنوب باريس. طلبت المعلمة من التلامذة الترحيب ببشرة ورفضت احدى البنات ذلك متعللة بأن بشرة هي عربية وأنها « امسخة » كما علمتها أمها. بشرة لم تفهم كلام البنت فقد كانت في يومها الأول في المدرسة الفرنسية وقد جاءتها لاجئة مع كامل عائلتها.

في منتصف الألفين طلب قيادي إسلامي تونسي قريب العهد بالسجن من صديق له في فرنسا أن يبحث عن زوجة لا بنه الذي « حرق » الى فرنسا. ووجد له بنتا تونسية-فرنسية مسلمة ملتزمة متعلمة مستعدة لهذا الزواج دون شرط وأعلم صاحبه بالأمر وطار الأخير فرحا.

ورفض الرجل الزواج لأن البنت كانت أكثر سمرة من المعدل وهو ما ورثته عن أبيها الداكن البشرة.

في سنة 1989 كنت خبيرا لدى الأمم المتحدة أعمل مستشارا لدى رئيس الحكومة ووزير التخطيط البورندي. في الأيام الأولى أخذوني لزيارة بعض الشخصيات الرسمية

وقبل الدخول عند أحدها ذكر لي أحد مرافقي متهكما « أننا سندخل عند الوزير كربون ».

تصورت أن ذاك هو اسمه ولما دخلنا فهمت أن كربون هو لون الرجل « أسواد داكن لامع ».

» أدركت أن العنصرية هي أيضا بين مختلف تجاعيد السواد والا ما كانت المجازر الجماعية في رواندا وبورندي والكونقو

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