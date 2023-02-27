صفية الفضيلي فرحات …كما عرفتها

2004صفية الفضيلي فرحات : (ولدت عام 1924 – توفيت في 7 فيفري

صفية فرحات …كما عرفتها

هي زوجة خالي عبد الله فرحات. أذكر أني التقيت بها أول مرة في سنة 1948 عندما جاءت للوردانين لزيارة جدي من أمي محمد صالح فرحات وقد كان وقتها على فراش الموت.. كنت يومها ألعب بجوار جدتي عائشة وصفية في وسط الدار وإذا بالأخيرة تعلن بأن اليهود قد أخذوا فلسطين. كان عمري وقتها ست سنوات ونصف ولم أكن أعرف فلسطين أو اليهود ولا أحسب أن أمي وجدتي بأكثر علم مني.

لا أذكر أني التقيت صفية كثيرا فيما بعد ربما مرة أو مرتين في موسم الشتاء وعند جمع الزيتون.

ديسمبر 1952

في عطلة شتاء ذاك العام أخدني أخي محمود الى رادس بتوصية من خالي عبد الله لمرافقة أطفال فرحات حشاد بعد اغتيال والدهم. كنت أعرف عمي فرحات من عام 1948 حيث أنه هو الذي حولني من الكتاب الى المدرسة.

بقيت كامل أيام العطلة أقضي النهار في دار حشاد في بئر الطراز ألعب مع نورالدين الأبن الأكبر والذي كان يصغرني بسنتين ونصف. وتعرفت على أمهم الفاضلة أم الخيروأرجع الى دار خالي بالقرب من مركز البريد في اخر النهار.

في تلك الفترة كان الخالان محمد وعبد الله يستأجران شقة تقع في الطابق العلوي لفيلا على ملك امرأة فرنسية. كانت الشقة صغيرة تشتمل على أربع غرف ضيقة واحدة لكل زوجين وثالثة للأكل والجلوس والرابعة للضيوف والأهل من الوردانين وهي الغرفة التي اوتني مع خالتي ناجية واخرين في تلك العطلة.

السنما:

وذات يوم أخذونا الى السنما… وكان الاكتشاف العظيم.

كنا في قافلة من المصاحبين يومها كانت هناك صفية زوجة خالي عبدالله و أختها السيدة وعمي مصطفى الفلالي زوج هذه الأخيرة وكنت أعرفهم كوتهم من العائلة. وكان معنا رجلان لا أعرفهما. وفي لحظة ما وبينما كان الجمع متجمهر أمام شباك التذاكر انسحب أحد الرجلين الى الركن المقابل وتوجه الى الركن ورأيته يقوم بحركتين شبيهة بحركة الديك عندما يشرب. كنت طفل العاشرة ونيف والطفل فضولي بطبعه وسألت الخالة صفية: علاش هذاك يعمل كيف السردوك؟؟؟ وأجابتني « هذاك محمود عندو هاك البلية »…محمود هو المسعدي كما علمت فيما بعد.

قاعة السينما لا تزال حيث عرفتها لأول مرة في نهج جمال عبد الناصر

تجدد اللقاء في السنة التالية في الذكرى الأولى لاستشهاد حشاد ثم في شهر جويلية سنة 1954.قي هذه المرة لم أكن في دار حشاد في بئر الطراز وانما مع نورالدين ومجموعة من الرجال في قاعة « مدرسة الفتاة المسلمة بنهج المر بتونس العاصمة ». كنا في مؤتمر الاتحاد والرجال الذين كانوا مجتمعين هم أعضاء القيادة النقابية

صفية الفنانة

هي فنانة تشكيلية وقد تخرجت من مدرسة الفنون الجميلة بتونس سنة 1952. اختصت في الرسم والخزف والنحت وتعتبر صفية فرحات رائدة في مجالها، ثم عادت إلى نفس المدرسة للتدريس بها وقد تولت إدارتها فيما بين 1966 و1973. وفي هذه السنة ارتقت المدرسة لتصبح تابعة إلى الجامعة التونسية.

.

– أسّست صفية فرحات مع عبد العزيز القرجي، شركة للتزويق تسمى « زين » كما أنها كانت من مؤسسي مجلة « فائزة » النسوية التي ظهر عددها الأول عام 1959، وساهمت بعد ذلك بالكتابة على صفحاتها، كما أسست عام 1982 مع زوجها عبد الله فرحات مركز الفنون الحيّة برادس.

– مارست صفية فرحات العديد من الفنون التشكيلية، وكانت الفنانة الوحيدة بمدرسة تونس للفن التشكيلي، وشاركت في كلّ المعارض التي نظمتها هذه المجموعة,

شهادتي عن بنزرت في مجلة فائزة:

في أكتوبر نادتني صفية وطلبت منى كتابة شهادتي عن معركة بنزرت. 1961

كتبت لها أربعة أو خمسة صفحات في ورقات مربعة وسلمتها لها ونسيتها ولم أتذكرها الا في التسعينات عندما اكتشفت بعض أعداد مجلة « فائزة » في مكتبة معهد العالم العربي في باريس.

اكتشفت أن ما قرأته يختلف عما كتبته قبل أكثر من ثلاثين سنة …

الحقيقة أني لم أكن على علاقة متواصلة مع صفية بل أني انقطعت عنها لعقود الا من زيارات خاطفة من وقت لآخر. فقد كنت في فرنسا في الستينات وفي الجزائر في السبعينات.

في سنة ولد ابني البكر وهي التي اختارت له اسم باديس تيمنا بالمصلح الجزائري عبد الحميد بن باديس ولكون مليكة أمه جزائرية. كما حرص خالي عبد الله على دفع تكاليف المصحة.

المرأة الكريمة

صفية امرأة كتومة وعاشت حياة باطنية عميقة. فهي كثيرة التسبيح والتأمل وقد زاد ذلك بعد وفاة زوجها.

« في بداية الثمانينات اقتطع الزوجان قطعات أرض اسنداها الى بعض أفراد عائلتيهما وقطعة كبرى أنشا عليها مركزا للتكوين في فن الرسم والتزويق بعد تجهيزه بكل ما يلزم واسناده منهما لوزارة الثقافة كهبة مشروطة باستمراره وتولي ادارته من المرحومة صفية لمدى حياتها ثم تنتقل المهمة لعائشة ابنة شقيقتها السيدة حرم المرحوم مصطفى الفيلالي التي تتبعت اختصاصات وخطوات المرحومة خالتها وتفوقت في ذلك الفن ومازال ذلك المركز قائما يؤدي دوره الى اليوم ».

وقد بنيا شقة فوق المركز وهباها الى امرأة لمدى حياتها وقد ربياها صغيرة وسهلا لعائلتها

اقتناء دارا من بلدية رادس. هذه المرأة هي من أخوات الذين يطاردون في تونس هذه الأيام لأنهم أكثر سمرة من أغلب الناس.

عبدالله وصفية فرحات لم ينجبا وقد أسر لي المرحوم أن زوجته هي المسؤولة على هذا الوضع وهو ما زاد في احترامي له.

في أكتوبر اثنان وستين سافرت الى فرنسا وهو الذي أوصلني الى مطار العوينة وعند توديعي لاحظ أني دون معطف فنزع معطفه وألبسه لي…..لكن المعطف كان أكبر مني فألبسته لشخص عرفته في تلك السنة في قرونوبل …وبعد ستين سنة اتصل بي الأخير هاتفيا ليذكرني بقصة المعطف وبشتاء تلك السنة وبردها القارص وبعد أسبوع بلغني نعي الصديق.

رحم الله عبدالله وصفية فرحات وكل الموتى الذين ذكرتهم والشكر الجزيل للأستاذ الطاهر بوسمة الذي زودني بكثير من المعلومات.

Publicité