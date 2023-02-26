حوارات أحمد المناعي مع الانسة هدى القرماني

الدكتور أحمد المناعي:

سوريا ستعلن قريبا انتصارها العسكري

والمعارضة أفلست سياسيا

أقول للغنوشي لا يمكن لك الجمع بين المفكر والفقيه والسياسي

حاورته هدى القرماني : مـنـبـر الـحـوار

8-6-2013

عن الملف السوري وسقوط مدينة القصير وحقيقة الحرب السورية وعن تدخل حزب الله وإيران في هذه الحرب ومواقف الدول العظمى منها، عن المنظومة الصاروخية السورية وعن مؤتمر جينيف2، عن الأحداث الأخيرة في تركيا، عن الوضع الأمني في تونس وعلاقة حركة النهضة بالسلفيين وتصعيد لغة الخطاب بينهما وعديد المسائل الأخرى تحدثنا مع الحقوقي والمعارض السياسي ورئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية و عضو بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الدكتور أحمد المناعي وكان معه الحوار التالي:

انسحب الجيش الحر مؤخرا من منطقة القصير وأعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة عليها فما الذي يمثله سقوط القصير لسوريا الآن..؟

عندما بدأت الأزمة السورية وتحولت إلى حرب وضع الثوار والمتمردون والجماعات المسلحة التي لحقت بهم والأطراف الدولية التي خططت لهذه العملية العديد من الاستراتيجيات ومنها خطة فسح المجال للمعارضة المسلحة لاحتلال إحدى المناطق والسيطرة عليها كاملة وذلك لفتح الباب للتدخل الأجنبي. وكانت أولى تلك العمليات في بابا عمرو حيث سعوا في نهاية 2011 وبداية 2012 إلى جعلها قلعة لانطلاق غزو سوريا وتدخل الدول الأجنبية لكن الجيش السوري تمكن من إسقاطها. فتحولوا إلى منطقة درعا على الحدود الأردنية ثم شمال حلب و منطقة أدلب على الحدود التركية وتمكن الجيش السوري من إسقاطها عسكريا تقريبا وبقيت منطقة القصير على الحدود اللبنانية. وهي منطقة محصنة قريبة من دمشق احتلها المسلحون منذ أكثر من سنة وسهّلوا خلالها عمليات دخول المسلحين الأجانب وكذلك الأسلحة والتمويلات و خروج الجرحى للتداوي في لبنان وغيرها من العمليات، وكانت ربما تمثل الأمل بالنسبة إلى الدول الأجنبية في أن تتحول إلى قاعدة للتدخل الأجنبي إذا ما ارتأت هذا الخيار.

فسقوط القصير إذا هو سقوط آخر المشاريع للتدخل الأجنبي في سوريا و كان عملا مدويا على المستوى العسكري لأن الخبراء العسكريين الإسرائيليين والبريطانيين والأمريكيين وغيرهم كانوا يعتقدون أنه يصعب على الجيش السوري إسقاطها. وقد تمت العملية بنجاح وتمكن الجيش السوري من ذلك وهذا سيفتح المجال لربط الصلة بين مناطق عديدة في سوريا لتأمين المنطقة الساحلية كاملة من ناحية وسيغلق الباب على كل تدخل وتسرّب للجماعات المسلحة عبر لبنان من ناحية ثانية.

وما تأثير سقوط القصير على المنطقة ككل وعلى مواقف الدول العظمى اليوم من الملف السوري..؟

انتصار الجيش السوري في معارك القصير هو ليس انتصارا لسورية فقط بل كذلك لحزب الله وإيران ومن ورائهما روسيا وهذا سيمنحهم أكثر قوة وأريحية في المفاوضات وفي فرض شروطهم.

ومع سقوط القصير شنت حملة إعلامية على المستوى الدولي وانطلقت التصريحات وردود الأفعال ووجهت الاتهامات إلى سوريا باستعمال غاز السارين وهو ما أكده مسئولون في بريطانيا وكذلك وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حين اعتبر أن النظام السوري قد استخدم هذا الغاز في إحدى الحالات الثلاث دون أن يتحدث عن الحالتين الثانيتين وهذا التصريح ردت عليه واشنطن بأنها لا تمتلك الأدلة على أن الجيش السوري قد قام بتلك العملية. كما أن تقرير الخبيرة ومبعوثة الأمم المتحدة إلى سوريا كلارا دال بونتي قد أثبت سابقا أن المتمردين المسلحين هم من استخدموا هذا الغاز ومع ذلك لم يقع اعتماد تقريرها.

ويبدو أن فابيوس قد غير لهجته بعد اتهامه لسوريا حين قال نحن نشجع على التئام مؤتمر جينيف في أجله لأننا أصحاب سلام ونريد السلام.

وهذه الحملة هي فقط للتمويه ولتخفيف وطأة الكارثة عليهم. وعموما فرنسا قد خرجت من هذا الطرح وهي تعيش اليوم على ناموس الدولة الكبرى في حين أنها أصبحت دولة من الصنف الثاني تابعة للحلف الأطلسي وسياستها الخارجية تحددها الولايات المتحدة الأمريكية وتحركات وسكنات فابيوس لا وزن لها.

برزت مؤخرا عديد الخلافات خلال اللقاءات بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمؤتمر جينيف 2 ما جعل البعض يرجح تأخير انعقاد هذا المؤتمر. فكيف تقرأ أنت ذلك..؟ وما الذي سيفضي إليه هذا المؤتمر في اعتقادك..؟

من المؤكد اليوم أن الروس هم حاسمون في مشاركة بعض المتمردين المتهمين بحرق وأكل لحوم البشر في هذا المؤتمر وقد صرح وزير الخارجية الروسي لافروف أنهم لا يقبلون أن يشركوا في هذا المؤتمر ممثلين عن حركات جهادية قتالية مثّلت بجثث القتلى. والقوى الأكبر في المعارضة هي الآن في جبهة النصرة التي هي على لائحة الجماعات الإرهابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هناك العديد من النقاط الخلافية الأخرى ولذلك قد لا يعقد هذا المؤتمر في آجاله.

وروسيا اليوم تريد أن تلعب الدور الأول في المنطقة بعد أن كانت نسيا منسيا وما أرجعها إلى الساحة الدولية هي الأزمة السورية ولذلك لن تتنازل عن ذلك الدور.

وهذا المؤتمر هو لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بعد أن أصبح من المستبعد جدا أي تدخل أجنبي عسكري على الأراضي السورية خاصة مع وقوف روسيا والصين ضد هذا الإجراء لذلك فمن الصعب على الدول الكبرى والعظمى أن تعترف بهزيمتها وهي تبحث الآن عن أيسر السبل وأكثرها حفظا لماء الوجه وما يحدث الآن من احتجاجات في تركيا سيفرض على هذه الأخيرة الانسحاب من اللعبة السورية.

أعمال عنف واحتجاجات عدة شهدتها تركيا خلال الأيام الأخيرة خلّفت قتلى ومئات الجرحى فما قراءتك لما يحدث اليوم في تركيا..؟ وهل تتوقع أن تتوقف هذه الاحتجاجات أم أنها ستتطور وتتسع أكثر..؟

لا أحد ينكر أن وصول الأكابي للحكم في 2002 ساهم في تطوير تركيا ونمو اقتصادها وتنمية مجتمعها وغير ذلك لكن في نفس الوقت ربما نمت عند رئيس الحكومة الحالي رجب الطيب أردوغان عقدة العظمة وتوسعت طموحاته الدولية وأصبح يطمح إلى إعادة بناء مجد العثمانيين ولهذا أقحم نفسه في الأزمة السورية وأنا أعتقد أنه لم يعد لديه الآن أي دور في سوريا وهذه الفرصة سنحت له لكي ينسحب على أطراف الأصابع.

والاحتجاجات الحالية في تركيا انطلقت من حدث بسيط مثلما حصل في تونس مع محمد البوعزيزي وكان من الممكن أن تقتصر على اسطنبول لأن الحدث المرتقب كان سيحدث في تلك المنطقة لكنها توسعت إلى 54 مدينة والمطالب لم تبق مطالب مدنية من أجل البيئة بل تحولت إلى مطالب سياسية استنكر فيها المحتجون هيمنة الحزب وهيمنة أردوغان على الحزب ذاته. وفي الحقيقة هذا هو الجانب السلطوي الغير معروف عن حكومة الأكابي التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 400 صحفي لأسباب عديدة وكذلك مئات الضباط والضباط الساميين الذين اتهموا في وقت من الأوقات بقيامهم بمحاولات انقلابية وهذا ما يفسر غضب العديد من عناصر الجيش التركي خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة والتي أمكن فيها لأردوغان بمساعدة الإتحاد الأوروبي من تهميش دور الجيش في تركيا مع أنه لا يجب أن ننسى أن دور الجيش تاريخيا يبقى هو الحافظ للعلمانية التركية.

وللتذكير سبق لي أن أرسلت لأردوغان رسالة منذ 15 سنة حين طلبت مني إحدى الجمعيات التركية مساعدتهم للدفاع عنه وكان حينها يحاكم في قضية حرية رأي وقد انتقلنا حينها وفدا متكونا من حوالي 36 ناشطا سياسيا وحقوقيا ومثقفا من أوروبا ومن البلدان العربية لمساندته في اسطنبول حين كان رئيسا للبلدية واليوم أريد أن أرسل إليه رسالة ثانية أذكره فيها بذلك وبخيبة الأمل التي حصلت لي وللكثير من العرب في تغيير سياسته تجاه المنطقة وتجاه العالم العربي وخاصة تجاه سوريا.

و أي تأثير لما يحدث في تركيا الآن على الملف السوري وعلى المنطقة..؟

ما يحدث سيعيد خلط الأوراق خاصة في الجبهة المعادية لسوريا لأن تركيا تمثل فيها العنصر الأقوى باعتبارها على الحدود واستراتيجيا هي مفتاح حل السلم والحرب وهي من تستقبل المقاتلين وغير ذلك وعلى ترابها وأرضها تدربهم وإذا خرجت من اللعبة فلن يبقى لهؤلاء خيار ولن يستطيعوا التحول الآن إلى الأردن لأن وزن الأردن ووضعها ليس كوضع تركيا التي تعتبر دولة كبرى وقوية إلى جانب أنها تمثل أحد أعضاء الحلف الأطلسي «الناتو».

لو ننتقل إلى المنظومة الصاروخية في سوريا فكيف تقيمها…؟ وبماذا تفسر التناقض في التصريحات بين الرئيس السوري بشار الأسد الذي أعلن أن سوريا تسلمت مؤخرا صواريخ «اس 300» من روسيا في حين نفت روسيا هذا الخبر..؟

من المؤكد أن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ وصلت إلى سوريا وروسيا تتكتم لأسباب خاصة وهذه البطاريات تحمي سوريا وأجواءها من أي اعتداء أجنبي مهما كان.

وفي ما يتعلق بالمنظومة الصاروخية السورية فهي من أكثر المنظومات تطورا في المنطقة، وقد تعززت أخيرا بصواريخ روسية، وهو ما يمكّن سورية من الدفاع عن سيادتها في حال تجدد العدوان الإسرائيلي على أراضيها، وقد ردّت مؤخرا على الاعتداء الصهيوني على الجولان .

وحاليا لا تمتلك أي دولة في منطقة الشرق الأوسط كاملة بما في ذلك إسرائيل وتركيا القوة التدميرية للصواريخ السورية فسوريا عوضت ضعفها في الطيران بقوة صاروخية هي الأولى من نوعها. وحسب تصريحات الأمين العام لحزب الله الحسن نصر الله فلحزبه قوة صاروخية لها من القوة التدميرية أيضا ما لا يمكن تصورها وقد مرت من سوريا دون فطنة من إسرائيل.

هناك انتقادات عدة اليوم على تدخل حزب الله في معارك القصير ومن ورائها إيران فبماذا تفسر هذا التدخل وما مدى تأثيره…؟

إيران, سورية و حزب الله هم حلفاء في السراء و الضراء, بالأمس و اليوم و غد ولهم حلفاؤهم الدوليون وهذا الثالوث هو جزء من الحرب القائمة ولو انتهت الحرب بسقوط سوريا فستكون الضربة المقبلة على إيران وهذا ما لا يشكك به أحد.

وإيران لها حضور في سوريا على مستوى الخبراء وليس على مستوى الجيش وما يروّج غير صحيح فتعداد الجيش السوري أكثر من 380 ألف جندي كما انضاف له في الأشهر الأخيرة حوالي الـ 70 ألف مقاتل متطوع لذلك فهو لا يحتاج إلى مدد من إيران.

كما تدعم إيران سوريا ماليا ولولاها لسقطت هذه الأخيرة ولذلك فالليرة السورية هي في وضعية مريحة وثابتة أكثر حتى من الدينار التونسي. وسوريا تحتاج تمويلا وليس مساعدات عسكرية وقد يكون حزب الله قد ساهم بعمليات في المدة الأخيرة على الحدود السورية اللبنانية في القصير كما تولى في وقت من الأوقات حماية مقام السيدة زينب في ريف دمشق، لكن مشاركته في هذه المعارك تعود بالأساس إلى كون بلدة القصير تقع على حدود الهرمل و البقاع و هما المجال الحيوي لحزب الله الذي رأى في وجود أكثر من سبعة آلاف مقاتل على بضعة مئات الأمتار عن الحدود اللبنانية خطرا مباشرا عليه ولذلك لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي خاصة وأن هؤلاء المقاتلين لم يأتوا في الحقيقة لتهديد دمشق بل قدموا لمناوشة حزب الله وهذا ما وقع فعلا خلال الأيام الأخيرة حين هاجمت جماعة من النصرة مواقع لحزب الله واشتدت بذلك المعارك على المنطقة الحدودية.

وكيف تقيّم مواقف البلدان العربية من القضية السورية..؟

الجامعة العربية أعجز عن فعل أي شيء إيجابي ودورها في حل الأزمة السورية انتهى مع رفضها لتقرير بعثتها سنة 2012.

و بالنسبة لموقف الدول العربية الأخرى فهو يتراجع يوما بعد يوم، فقطر مثلا خرجت من اللعبة، حيث سحب الأمريكان الملف السوري منها، و بدأت الدول الأخرى تعدّل موقفها المعادي لسورية.

وكلنا يعلم أن قطر تنفق عشرات المليارات حتى أنها أرادت دفع 100 مليار لتركيا مقابل احتلالها للأراضي السورية لكن كان سينتج عن ذلك احتلال روسيا لتركيا.

وهذه الرغبة في احتلال سوريا هي ناتجة عن مصالح كبرى فالغاز الذي اكتشف في هذه المنطقة، والذي يجعل من سوريا خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة القوة الأكبر على مستوى إنتاج الغاز، هو ما يدفع بهؤلاء نحو احتلال سوريا خاصة وأن النفط هو في تراجع وسيتوقف في يوم من الأيام وسيسيطر بالتالي من يملكون الغاز على سوق الطاقة.

إضافة إلى ذلك هم يستخدمون الجانب الديني والإيديولوجي في مشاريع سياسية استعمارية فأرادوا ضرب العلويين بوصفهم كفرة على خلاف اليهود الذين هم إخوانهم ومن أهل الكتاب.

هناك من يحاول اليوم إبراز الحرب في سوريا وكأنها حرب طائفية بين شيعة وسنة خاصة مع دخول حزب الله في الصورة فما موقف الدكتور أحمد المناعي من هذه الحرب..؟

من خططوا لهاته الحرب أرادوا إيهامنا بأنها حرب طوائف بين الشيعة والسنة وبين حتى طوائف الشيعة وحاولوا الإقناع بأن الشيعي هو عدونا وليس الصهيوني ورأينا كيف هللت وكبرت بعض الجماعات بضرب مواقع سورية. لكن سوريا لم تدخل أبدا في مثل هذه المخططات والسوريون يعتبرون أن القضية هي قضية وطن مهدد بغزو أجنبي وبتفتيت البلاد وتدميرها.

و الكثيرون من مقاتلي حزب الله الذين شاركوا في معارك القصير هم من السنة وينتمون إلى المقاومة الإسلامية وليسوا من الشيعة وهذا ما يجهله الكثيرون.

يجب الاتفاق إذا على أن الحرب في سوريا ليست أهلية أو طائفية كما يريدون إقناعنا هي فقط حرب استعمارية جديدة تولاها بالوكالة سوريون ومقاتلون أجانب والإعلام الدولي لعب على عنصر الطائفية. كما يجب الإقرار بأن الإعلام الغربي فيما يخص سوريا هو كاذب وإعلام دعاية وأخلّ حتى بأبسط القواعد المهنية. وأنا أقرّ بأنه ربما وقع في البداية إرباك للإعلام السوري لكنه الآن إعلام ينقل الحقيقة كما هي وينسب الأشياء إلى مرتكبيها.

وسوريا في الواقع دولة قوية ولو ما حدث فيها وقع في الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أقوى دولة في التاريخ لانهارت ولانهارت فرنسا أيضا في شهرين على أقصى تقدير.

إذا ماذا بقي أمام سوريا اليوم وماذا بقي للمعارضة؟

على النظام السوري الآن أن يسترجع المناطق التي مازال يتواجد بها المقاتلون والقضاء على بقايا المتمردين في مختلف الجهات وأساسا في شمال حلب وبعض المناطق في أدلب وهذه العملية هي أسهل بكثير من العمليات التي قام بها الجيش السوري خلال الشهر الأخير.

وقريبا سيكون الانتصار العسكري الكلي للجيش السوري مثلما أعلنت ذلك سابقا ولكن هذا لن ينفي بقاء بعض العمليات الإرهابية المنعزلة.

أمّا بالنسبة للمعارضة السورية فقد أفلست سياسيا كما أنه ليست لها أي سلطة على المقاتلين وستكون بعد شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير قد انتهت ومن المؤكد أنها قد غنمت أموالا كثيرة.

وسوريا اليوم تنتظرها مرحلة أصعب وأطول، مرحلة ما بعد الحرب وإعادة بناء البلاد وإعمارها وعودة المهجرين إليها.

في اعتقادك ما مدى تأثير الأحداث في سوريا على عملية السلام في الشرق الأوسط..؟

انتصار سوريا في هذه المعركة سيعيد قضية فلسطين إلى الصدارة كقضية أساسية بعد أن تناساها الرأي العام والسياسيون وأصحاب القرار حتى أن الجهاديين أصبحوا يتوجهون نحو سوريا وكأن فلسطين ليست أحق بالجهاد.

لو ننتقل إلى البعثة التونسية التي ذهبت مؤخرا إلى سوريا فهل تعتقد أنه من شأنها أن تحسن العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية بعد أن توقفت..؟

هذه البعثات غير رسمية وقد ذهبت عديد الوفود قبلها وكان آخرها وفد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وهم لا يمثلون الدولة التونسية ولم تكلفهم الدولة بذلك هم فقط شعروا بضرورة ربط العلاقة مع سوريا وهذه البعثة ذهبت بغية إرجاع بعض التونسيين المسجونين وهذا سيحدث فعلا لأنه وقع العفو عن بعضهم.

ونرجو أن يفهم المسئولون السياسيون في تونس أن الخطأ الذي ارتكبوه بقطع العلاقات مع سوريا هو خطأ لا يغتفر تضررت منه تونس والجالية التونسية في سوريا وعليهم أن يجددوا ربط هذه العلاقة.

تونسيا كيف يقرأ الدكتور أحمد المناعي الوضع الأمني اليوم في تونس والصدام مع السلفيين..؟

الوضع الأمني في تونس اليوم غير سليم و ينذر بتطورات خطيرة و مفتوح على واجهات عديدة ارتباطا بالوضع الأمني في المنطقة و خاصة في الجارة ليبيا و بمشاريع القيادة الأمريكية الإفريقية أفريكوم في المنطقة من أجل التمركز.

وكيف تفسر توتر العلاقة اليوم بين حركة النهضة والسلفيين بعد أن كان يروج أنها كانت تستخدمهم في السابق..؟

كانت أحداث السفارة الأميركية في سبتمبر الماضي شرارة في موقد جاهز لتكشف وجه الخلاف الشاسع بين تصورات السلفيين والنهضة, فمشكلة الحكام الجدد في تونس وعلى رأسهم حركة النهضة عدم وضوح الخطاب تجاه التيار السلفي الجهادي الذي تموّله بلدان الخليج وبالأخصّ السعودية وقطر، فهم يحاولون مغازلة السلفيين للاستقواء بهم ضد الخصوم السياسيين وفي ذات الوقت يحاولون شيطنتهم للتقرب إلى الخصوم.

كما أن النهضة تحاول تسويق نفسها كممثل للإسلام المعتدل من خلال تقديم السلفيين كورقة ضغط على الشعب وعلى المعارضة، أي بمعنى آخر «إما أن نحكمكم نحن أصحاب الإسلام الوسطي المعتدل أو أن يحكمكم هؤلاء المتطرفون».

فتعاطي النهضة مع الملف السلفي تعاطٍ خطير ويمكن أن يجرّ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، والواجب والأهم هو تقديم موقف واضح وخطاب موحّد من المسألة السلفية.

والأخطر اليوم ليس علاقتهم بالسلفية وإنما تبعيتهم الكاملة للمشروع الأطلسي الذي تمثله أمريكا والسعودية وقطر وتركيا والذي يريد قلب المنطقة بأكملها.

وتونس عموما هي مسلمة منذ 14 قرنا ومؤمنة بدين محمد بن عبد الله وليس بدين محمد بن عبد الوهاب ولم تعش أبدا أزمة هوية وهي لا تحتاج لا إلى السلفية الجهادية ولا إلى الإخوان المسلمين الذين لا برنامج لهم سوى الوصول إلى الحكم والتمسك به. وأنا أعتقد أنه في ظرف عشرة أو خمسة عشرة سنة ستنهار الحركة الإخوانية تماما وسينتهي المشروع الإسلامي السياسي الذي لا مستقبل له مهما حاولوا وبحثوا عن مؤيدات وسندات دولية لاستمرارهم لأن فكرهم قائم مبدئيا على التبعية والعمالة.

كما أريد أن أشير إلى أن من الأخطاء الكبرى التي يرتكبها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم هي محاولته الجمع بين ثلاث صفات لا يمكن أن تلتقي أبدا وهي صفة المفكر الذي تقوم حياته على الشك والفقيه الذي يؤمن بمسلمات وحقائق ثابتة والسياسي الذي يتعامل بعقلانية مع الواقع والأحداث.

وهل أنت متفائل بالمرحلة القادمة …؟

أنا بطبعي متفائل لكني في نفس الوقت موضوعي وعقلاني والبلاد ليست في وضعية طبيعية فاقتصادها منهار والحكومة ليس لديها أي برنامج لتكمل به هذه السنة كما توجد كذلك تجاذبات كبرى بين الأحزاب وبين السياسيين وهناك عجز على مستوى المجلس الوطني التأسيسي الذي لو تمكن من إنهاء صياغة الدستور لأخرجنا من هذه الورطة وكل هذا صراحة لا يطمئن. وما كان ينقص الحكومات المتتالية في تونس هو كلمة الصدق من مسؤوليها على جميع المستويات ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع وحقيقة الإمكانيات المتوفرة لدينا وما يمكننا فعله بها. ولذلك نحتاج اليوم إلى هذا الصدق وإلى الإسراع بتنظيم الانتخابات في أقرب الآجال على أمل أن تخرج أغلبية ثانية تتولى شؤون البلاد.

حاورته هدى القرماني

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كيف ترى تقدم المعارك اليوم في سوريا…؟

– أعلنت في السابق أن النظام السوري سيعلن انتصاره خلال شهر أو شهرين. فهل لازلت عند موقفك..؟

– سيعقد قريبا مؤتمر حول القضية السورية فهل تعتقد قرارا بتدخل أجنبي في الأراضي السورية..؟ ما الذي تتوقعه إجمالا من هذا المؤتمر..؟

– الجامعة العربية بدورها ستعقد اجتماعا استثنائيا فهل تعتقد أنه سيقع الضغط على النظام السوري..؟ وكيف تقيم موقف البلدان العربية من القضية السورية..؟

– جهزت سوريا أسلحتها المتطورة كما أعلن لضرب إسرائيل في حال أي عدوان جديد على سوريا. فهل تتوقع أن الأسد يقدم على ضربها حقا في هذا الوقت..؟

– إسرائيل أعلنت أن النظام السوري بات ضعيفا وأنه لا يرد الفعل على ضرباتها من أجل بقائه في السلطة. فما تعليقك على هذا..؟

– ما تقييمك لمنظومة الصواريخ السورية..؟

– خلال آخر زيارة له لإيران كلف خامئني نصر الله بوضع كل ثقله العسكري بسوريا لمنع سقوط الأسد. فهل هذا يفسر مساندة حزب الله للنظام السوري في معارك القصير..؟ ولماذا التركيز على منطقة القصير بالذات..؟

– اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي تزويد روسيا لسوريا بالأسلحة «تشجيعا» للنظام السوري على مواصلة الحرب كما يؤدي إلى تأجيج النزاع المستمر منذ أكثر من عامين. فما تقييمك للموقف الأمريكي بخصوص الشأن السوري..؟

– هولاند أعلن في خطاب له أنهم عليهم أن يقنعوا روسيا بأن من مصلحتها ومصلحتهم تنحي بشار الأسد… في اعتقادك كيف ستتعامل روسيا مع الوضع الحالي ومع الضغوطات الأمريكية والأوروبية..؟

– ضرب المنطقة الحدودية بتركيا كيف تقرأه..؟ ومن تعتقد أنه وراء ذلك..؟

– ما مدى تأثير ما يحدث اليوم على عملية السلام في الشرق الأوسط..؟

– كيف تقرأ الوضع الأمني اليوم في تونس والصدام مع السلفيين..؟

– وكيف تفسر توتر العلاقة اليوم بين حركة النهضة والسلفيين بعد أن كان يروج أنها كانت تستخدمهم في السابق..؟

حديث

رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية

1. التقارير المنشورة يوميا من مختلف الجبهات في سورية تأكد تقدم الجيش السوري واندحار المتمردين، وهذا واضح تماما من خلال معارك الاسبوع الماضي في القصير، حيث كسر ظهر التمرد.

2. رايي يتأكد يوما بعد يوم، وسيعلن النظام انتصاره لاحقا والآن نكتفي بإعلان التمرد بهزيمته واعلان الدول الداعمة له بتراجعها عن الحل العسكري وقبولها بالحل السياسي.

3. المؤتمر الذي سينعقد في جنيف هو لإيجاد حل سياسي وليس لإعلان تدخل عسكري، كالتدخل العسكري المباشر الذي وقع في أفغانستان سنة 2001 و في العراق سنة 2003 وفي ليبيا سنة 2011 ، لن يحدث في سورية. كان من المحتمل ان يحدث الى حدود 2011، لكن الفيتو الروسي الصيني بمجلس الامن سنة 2012، جعل منه مستحيلا، وهو كذلك، لان الدول التي لوحت به، او هددت، هي عاجزة عن القيام به لتماسك الجيش السوري وصلابة تأييد الشعب للنظام. غير ان التدخل الاجنبي قائم من خلال الارهابيين الذين قدموا الى سورية من الشرق والغرب، ومن خلال الدول التي تمولهم و تدربهم و تسلحهم

هذاالمؤتمرسيكشففشلكلهذهالدولفياسقاطالدولةالسوريةوسيدفعهمالىالانخراطالجديفيالحلالسياسي.

4. الجامعة العربية اعجز من فعل أي سيئ ايجابي، و دورها في حل الازمة السورية انتهى مع رفضها لتقرير بعثتها 2012.

وبالنسبة لموقف الدول العربية الخرى فهو يتراجع يوما بعد يوم، فقطر مثلا خرجت من اللعبة، حيث سحب الامريكان الملف السوري منها، و بدا الدول الاخرى تعديل موقفها المعادي لسورية...

4. الجامعة العربية اعجز من فعل أي سيئ ايجابي، و دورها في حل الازمة السورية انتهى مع رفضها لتقرير بعثتها 2012.

وبالنسبة لموقف الدول العربية الخرى فهو يتراجع يوما بعد يوم، فقطر مثلا خرجت من اللعبة، حيث سحب الامريكان الملف السوري منها، و بدا الدول الاخرى تعديل موقفها المعادي لسورية.

– المنظومة الصاروخية السورية من اكثر المنظومات تطورا في المنطقة،وقد تعززت اخيرا بصواريخ »س س » روسية ،وهو ما يمكن سورية من الدفاع عن سيادتها في حال تجدد العدوان الاسرائيلي على اراضيها،و على كل ردت سورية اخيرا على الاعتداء الصهيوني على الجولان .

6- رسالة سورية الى اسرائيل عبر الروس والأمريكان كانت واضحة :ان عدتي فسنكون في انتظارك,و اعتقد ان اسرائي قد فهمت الرسالة التي تولى بوتين توضيحها الى نتياهو خلال زيارته الاخيرة الى موسكو ,و يجب ان لا يفهم الرد على انه دخول في حرب شاملة ,فهناك تدرج طبيعي في العدوان و الرد عنه .

اما بخصوص ضعف سورية ,فهذا واضح تماما بعد الحرب التي فرضت عليها لأكثر من سنتين ,غير ان القوة الاستراتيجية السورية و الموجهة اساسا لإسرائيل لا تزال قوية ,بل هي تدعمت بوصول المنظومة الصاروخية الروسية الجديدة ,اما عن ضعف النظام السوري ,فهو ادعاء باطل ,فالنظام و رئيسه هما اليوم اقوى من اي يوم مضى ,و لو لا الدعم الشعبي و تماسك الجيش لما صمدت سورية ,هناك سبر للآراء اجرته CIAيفيد أن اكثر من 75 في المئة من السوريين يساندون الرئيس بشار الاسد , و ان أكثر من 80 في المئة منهم يطالبونه بالترشح لانتخابات 2014.

7- ايران , سورية و حزب الله هم حلفاء في السراء و الضراء,بالأمس و اليوم و غدا,اما عن مشاركة حزب الله بمعارك القصير فيرجع اساسا الى كون بلدة القصير تقع على حدود الهرمل و البقاع و هما المجال الحيوي لحزب الله الذي رأى في وجود أكثر من خمسة ألاف مقاتل على بضعة مئات الامتار عن الحدود اللبنانية خطرا مباشرا عليه .

8- تصريحات رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الامريكي مردودة عليه فسورية دولة ذات سيادة من حقها بل من واجبها ,الدفاع عن شعبها و جلب السلاح من اي بلد تشاء ,اما الذي شجع على مواصلة الحرب و تأجيج النزاع في سورية فهم الذين سلحوا المقاتلين الاجانب و ادخلوهم الى سورية و امريكا على رأسهم.

و على كل فان الموقف الامريكي قد تغير و سوف يتوضح أكثر خلال مؤتمر جينيف .

9- و عن خطاب هولاند فهو لا يعدوا ان يكون شقشقة رئيس يطمح لان يكون رئيسا محاربا على راس بلد عجز عن حسم امره في مالي ,فكلامه مردود عليه .

10- تركيا صدرت الارهاب لسورية لمدة سنتين و جاء الوقت لكي تحترق بناره .

11- الكثير مما يحدث الان في سورية و ما حولها هو لأجل تصفية القضية ألفلسطينية و ضمان السيطرة الكاملة لإسرائيل على المنطقة .

12- الوضع الامني في تونس اليوم غير سليم و ينذر بتطورات خطيرة و مفتوح على واجهات عديدة ارتباطا بالوضع الامني في المنطقة و خاصة في الجارة ليبيا و لمشاريع القيادة الامريكية الافريقية افريكوم في المنطقة من اجل التمركز

.

13- « كانت أحداث السفارة الأميركية في سبتمبر الماضي شرارة في موقد جاهز لتكشف وجه الخلاف الشاسع بين تصورات السلفيين والنهضة,فمشكلة الحكام الجدد في تونس وعلى رأسهم حركة النهضة عدم وضوح الخطاب اتجاه التيار السلفي الجهادي، فهم يحاولون مغازلة السلفيين للاستقواء بهم ضد الخصوم السياسيين وفي ذات الوقت يحاولون شيطنتهم للتقرب إلى الخصوم، كما أن النهضة تحاول تسويق نفسها كممثل للإسلام المعتدل من خلال تقديم السلفيين كورقة ضغط للشعب والمعارضة، أي بمعنى آخر إما أن نحكمكم نحن أصحاب الإسلام الوسطي المعتدل أو أن يحكمكم هؤلاء المتطرفون ».

فتعاطي النهضة مع الملف السلفي تعاطٍ خطير ويمكن أن يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، فالواجب والأهم هو تقديم موقف واضح وخطاب موحد من المسألة السلفية

التوقيع:احمد المناعي

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أحمد المناعي: تخلّي سوريا عن سلاحها الكيماوي دعوة مستبطنة لتخلّي إسرائيل عن سلاحها النووي

سبتمبر 24, 2013

أجرت الحوار هدى القرماني

المبادرة الروسية بشأن سورياهي بالأساس مبادرة سورية – إيرانية وقع طبخها لمدّة أسبوعين أو ثلاثة بين مسؤولي البلدين بعلم روسيا ثم وقع عرضها على هذه الأخيرة والتي تبنّتها وقدّمتها وجاء على إثرها القبول الأمريكي.

المعارضة السورية تعيش ضغطا كبيرا للقبول بالاتّفاق الروسي- الأمريكي وسترغم على قبول ذلك وعلى المشاركة في مؤتمر جينيف 2.

السعودية وتركيا سوف تواصلان دعم المعارضة المسلّحة لأنهما لم تتخليا إلى حدّ الآن عن تدمير سوريا.

الأمريكان بعد أن دفعوا بقطر خارج اللعبة كلّفوا السعودية تحت ولاية بندر بن سلطان بالملف السوري ومنحوهم مهلة إلى آخر شهر سبتمبر لتحقيق انجازات عسكرية ميدانية في سوريا.

الحرب بدأت في الحقيقة ليلة 01 سبتمبر حيث أطلقت أمريكا صاروخين من إحدى قواعدها في اسبانيا تمكّنت روسيا من اتلافهما في البحر المتوسط الشرقي، وحينها فهمت واشنطن اللعبة وأنّ روسيا لن تتخلّى عن سوريا.

خروج الأسد وحتى موته لن يحلّ المشكل بل من شأنه أن يقحم سوريا في عديد الصراعات وستتحول الفوضى الّتي تعيشها الآن إلى فوضى عارمة كما هي العراق اليوم.

سيتحوّل الرئيس الأسد شيئا فشيئا إلى بطل ليس في سوريا فقط بل في كامل الربوع العربية.

هناك أنباء من قبل عدد من الشهود تؤكّد سماعهم لاعترافات بعض المقاتلين في سوريا بتورطهم في استخدام الكيماوي في الغوطة.

استعداد سوريا للتخلي عن سلاحها الكيماوي يستبطن أيضا دعوة لإسرائيل للتخلي عن سلاحها الكيماوي النووي ومن المتوقّع أن تطرح هذه القضيّة أثناء المفاوضات.

ذلك أهمّ ما جاء على لسان الحقوقي الدكتور أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية في حوار لنا معه حول المبادرة الروسية لمراقبة السلاح الكيماوي السوري وتأثير ذلك على سوريا من جهة وعلى الأطراف الّتي نادت بالحلّ العسكري ضدّ سوريا وكذلك عن ما يمكن أن يكون وراء هذه المبادرة… وفي ما يلي نصّ الحوار.

تمّكنت روسيا مؤخرّا من ابرام اتّفاق مع واشنطن يقضي بجعل السلاح الكيماوي السوري خاضعا للمراقبة الدولية وقد لاقى هذا الاتّفاق قبول النظام السوري. فكيف ترون هذا الاتّفاق بداية..؟ وأيّ صفقة تعتقدون أنها أبرمت من وراء هذا الاتّفاق..؟

لابدّ من التصحيح بداية أنّ هذه المبادرة هي بالأساس مبادرة سورية – إيرانية وقع طبخها لمدّة أسبوعين أو ثلاثة بين مسؤولي البلدين بعلم روسيا ثم وقع عرضها على هذه الأخيرة والتي تبنّتها وقدّمتها وجاء على إثرها القبول الأمريكي.

هذه المبادرة تقضي بإتلاف السلاح الكيمياوي السوري لكنّ الجميع يعرف أنّ هذه العملية لا يمكن أن تتمّ بين عشيّة وضحاها بل هي تتطلّب ما بين سنة وسنتين إذ أنّ هناك مراحل ومحطات يجب المرور بها من تعرّف على نوعية هذه الأسلحة وعلى المخازن والأماكن الّتي تخبّأ بها ثمّ بعد ذلك يقع تسليمها، ولكنّ تسليم هذا السلاح لن يكون كما حدث بين ليبيا وأمريكا بل سوف يسلّم لهيئة أمميّة مختصّة في السلاح الكيمياوي، أي تحت غطاء دولي ممّا يعني أنّه لن يكون تسليما أو استسلاما للأمريكان.

وهل تنتهي المبادرة في اعتقادك عند هذا المستوى..؟

أعتقد أنّ المبادرة أوسع من هذا بكثير وهي تشمل كبريات المشاكل المطروحة في المنطقة كقضيّة السلاح النووي الإيراني، قضيّة سلاح حزب الله، قضيّة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وإمكانية الحلّ السلمي للقضيّة الفلسطينيّة وغيرها من القضايا.

وجملة هذه المشاكل سوف تطرح في مؤتمر جينيف 2 وهو موعد آت لا أستطيع أن أتكهّن متى سيكون ذلك إن كان خلال هذا الشهر أم الشهر المقبل أو الّذي يليه لكنّه سوف يتمّ وسوف تدعى له المعارضة السوريّة الّتي تعيش الآن ضغطا كبيرا للقبول بالأمر وسوف تقبل لأنّها رهينة القرار الأمريكي والقرار السعودي والتركي وغيرهم وستقبل كذلك السعوديّة وتركيا، حليفتا الولايات المتحدّة الأمريكيّة ضدّ النظام السوري، به وإن كان سوف تستمران في دعم المعارضة المسلّحة لأنّهما لم تتخليا إلى حدّ الآن عن تدمير سوريا .

هناك من يقول أنّ وراء هذا الاتّفاق الروسي- الأمريكي رغبة من الجانب الروسي في إبقاء سوريا دولة خاضعة لروسيا فقط فكيف تعلّقون على ذلك..؟

إنّ الصراع الحالي وما حدث في سوريا قرابة الثلاث سنوات هو في الحقيقة من أجل إخراج سوريا من منطقة النفوذ الروسي، وأعتقد أنّ من خاطروا بهذا قد غامروا كثيرا لأنّ سوريا تمثّل قيمة كبرى على المستوى الاستراتيجي في حاضر ومستقبل روسيا وهي مفتاح الحلّ لكامل المنطقة و لقضايا اقتصاديّة أخرى وخاصّة المتّصلة بالطاقة، بالبترول والغاز خصوصا.

ومن كان يتصوّر أنّ روسيا سوف تتخلّى ببساطة وسهولة عن سوريا فأعتقد أنّه ارتكب خطأ فادحا وكان على مستوى كبيرا من البلاهة، وهذا ما أثبتته الأحداث أخيرا.

وقد لا يعرف الكثير أنّ الحرب في الحقيقة بدأت ليلة 01 سبتمبر حيث أطلقت أمريكا صاروخين من إحدى قواعدها في اسبانيا تمكّنت روسيا من اتلافهما في البحر المتوسط الشرقي، وحينها فهمت واشنطن اللعبة وأنّ روسيا لن تتخلّى عن سوريا. وحفظا لماء وجه أوباما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أنّه تمّ فعلا إطلاق صاروخين للمناورات في شرق المتوسط وأنهما قد سقطا في البحر. وجاء المشروع الروسي ليخرجهم من هذه الورطة ولذلك سارعوا بقبوله.

في حوار له مؤخرا قال هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق : » أعتقد أنّه من الخطإ القول بأنّ مشكلة سوريا الوحيدة تتمثّل في شخص الأسد وأنّ رحيله سيحلّ تلك المشاكل » فهل تشاطرونه الرأي..؟ وما مشكلة سوريا بالأساس..؟

لم تعد قضية بقاء الأسد أو رحيله مطروحة بتاتا لأنهم اقتنعوا جميعا أنّ الأسد باق ولم يعد يطلب ذلك سوى مجانين من المعارضة في الائتلاف السوري. وقد ذكرت منذ بداية 2012 في كثير من التصريحات أنّه لا يمكن أن يكون انسحاب الأسد مدخلا لحلّ المشاكل إذ المشاكل في سوريا كبيرة وخاصة بعد أكثر من سنتين من الحرب و خروج الأسد وحتى موته لن يحلّ المشكل بل من شأنه أن يقحم سوريا في صراعات عرقية وغيرها من الصراعات، والفوضى الّتي تعيشها الآن ستتحوّل إلى فوضى عارمة كما هي العراق اليوم بعد قرابة الـ 11 سنة من الاحتلال والقضاء على نظام صدام حسين.

من يحاربون سوريا ويطالبون بانسحاب الأسد مدّعين أنهم يستندون إلى القانون الدولي هم مخطؤون فالقانون الدولي واضح وصريح فيما يتعلّق بهذا الأمر ذلك أنّ قضيّة الأسد هي قضيّة شعبه وعندما يقرّر السوريون سحب الثقة منه تنتهي حينها شرعية الأسد، وإلى حدّ هذا اليوم هو الرئيس الشرعي وأعتقد أنه يتمتع بسمعة طيّبة وبشعبية كبيرة ونتائج عمليات سبر الآراء تثبت في كلّ مرّة ذلك.

وهذا التدخّل في الشأن السوري يجب أن يتوقّف لأنّ القاعدة في العلاقات الدولية تقول أنّ كلّ بلد مستقلّ صاحب سيادة وحده له الحقّ في أن يقرّر من يرأسه ومن يقوده وأن يرفض الشخص الّذي يُفرض عليه.

وعلينا أن نستمع لتلك الأصوات الحكيمة الّتي نادت بعدم استعجال الأمر فالانتخابات الرئاسية في سوريا ستكون في 2014 وهذا الموعد يمكن للسوريين فيه أن يطالبوا بشار الأسد بالانسحاب أو بعدم الترشّح وغير ذلك، وأنا واثق من أنّ الكثير من السوريين سوف يخرجون في هذا الموعد لمطالبة الأسد بإعادة ترشّحه.

وفي اعتقادي أنّ الرئيس الأسد سيتحوّل شيئا فشيئا إلى بطل ليس في سوريا فقط بل في كلّ الربوع العربيّة أيضا لمدى صموده ويدعمه في ذلك تماسك الجيش الّذي يقوده والشعبيّة الكبيرة التي يحظى بها والتي تبرز جليّا في المظاهرات الكبيرة المؤيّدة له.

هل يمكننا القول بأنّه أصبح هناك اليوم استبعاد للحلّ العسكري بعد الاتّفاق الروسي – الأمريكي حول إخضاع السلاح الكيماوي السوري للمراقبة الدولية..؟

الحلّ العسكري انتهى وعندما تلوّح أمريكا به فهي فقط لأنّ أوباما ذا مواقف متنطعة وعمليّة التراجع لا تتمّ بسرعة هكذا، والجميع الآن، بخلاف بعض البلدان العربيّة الّتي تحرّك قادتها ضغائن وأحقاد، مقتنع بأنّ الحلّ في سوريا لا يمكنه أن يكون إلّا عن طريق المفاوضات بالطرق السلمية.

وكيف ترى تأثير هذا الاتّفاق على الدول العربية التي نادت بالحلّ العسكري وساندت الولايات المتحدة في هذا التوجّه..؟

ما أعلمه منذ حوالي ستّة أشهر أنّه قبل أن يدفع الأمريكان بقطر خارج اللعبة فكّروا في تكليف السعودية بالملّف السوري تحت ولاية بندر بن سلطان ومنحوه مهلة لكي يحقّق بعض الانجازات العسكريّة الميدانية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر ولذلك استخدم السعوديون كلّ ما لديهم من إمكانيات وحاولوا قدر الإمكان أن يحقّقوا هذه الانجازات فوق الميدان وقد دفعوا في الحقيقة كلّ هذه القواعد في ريف دمشق في انتظار أن تتمّ الضربة العسكريّة ويسهل بذلك على المتمردين الدخول إلى مدينة دمشق وبما أنّ هذه الضربة لم تتمّ فسيحاول هؤلاء أن يدمّروا أكثر ما يستطيعون في سوريا.

و أعتقد أنه في الأسابيع المقبلة، وهو ما بدأ يحدث حاليا من خلال الأخبار والتقارير، سيبدأ المقاتلون في الانسحاب إلى بلدانهم الأصلية أين سيبدأ المشكل وسيسعون بكلّ تأكيد للتحرّك داخل بلدانهم.

تباين في القراءات عرفه تقرير لجنة الأمم المتحدة المرسلة للتحقيق في استعمال الكيماوي في سوريا وخاصّة بين روسيا وفرنسا الّتي تصرّ على أنّ التقرير يدين بما لا يدعو للشكّ النظام السوري. فما تقييمك لهذا التقرير..؟

لا يمكننا أن نتحدّث عن التقرير دون أن نتحدثّ عن الكيماوي في سوريا ككلّ. فهذا النوع من الأسلحة موجود في سوريّة وأيضا في البلدان المجاورة لها فالتقارير الأمريكية تثبت وجود ترسانة كيماوية في إسرائيل (ترسانة 84) وكذلك في تركيا والسعودية وغيرهم. والسلاح الكيماوي يعتبر سلاح الفقير لأنّه أبسط وأرخص الأسلحة.

وعلى ما يبدو حسب التقارير الأمريكية أنّ الكيماوي قد استعمل من 12 إلى 14 مرّة في سوريا ولكن إذا ما عدنا مثلا إلى عملية استعمال الكيماوي في خان العسل والتي تمّت في شهر مارس الماضي سنجد أنّ الحكومة السوريّة قد طلبت من الأمم المتحدّة أن تقوم بإرسال لجنة تقصي دولية متخصّصة في السلاح الكيماوي للتحقيق في هذه القضية وأيّدتها روسيا لكنّ مجلس الأمن تلكّأ تحت الضغط الأمريكي البريطاني الفرنسي وغيره لأنّ الجميع كان على يقين أنّ المتمردين هم من استخدموا الكيماوي آنذاك.

وقد تمّ ارسال هذه اللجنة في المدّة الأخيرة قبل حادثة الغوطة الشرقية في 21 أوت من هذه السنة وكان يفترض أن يبحث هذا الفريق الأممي في استعمال الكيماوي في خان العسل لكنّ تزامن وجوده حينها مع حادثة الغوطة جعله بعد الاتّفاق مع ممثّل الأمم المتّحدة في دمشق يكلّف بتقصّي الأحداث في الغوطة وذلك بعد أن اتّصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره السوري وليد المعلم (بعد انقطاع طويل للاتّصال بين خارجيتي البلدين) لطلب الإذن للقيام بعملية البحث هذه. وكانت هذه اللجنة قد مُنحت 15 يوما قابلة للتجديد لإتمام مهمّتها في خان العسل وأمام ما حدث في الغوطة حاول الأمريكان بعد ذلك أن يضغطوا على بان كي مون لكي يسحب هذا الفريق من سوريا بهدف تحميل النظام السوري مسؤولية هذه العمليّة، لكن لأوّل مرّة في نظري أرى الأمين العام للأمم المتّحدة يتّخذ موقفا شهما برفض سحب اللجنة الّتي أتّمت بعد ذلك مهمّتها في الغوطة وخرجت دون أن تكمل ما جاءت من أجله في البداية أي التقصي في عملية استخدام الكيماوي في خان العسل.

وجاء في التقرير الّذي أنجزه هذا الفريق، والّذي لم ينشر بعد، أنّه قد وقع فعلا استعمال الكيماوي في الغوطة، والجميع يعلم ذلك، و لكن ليس في التقرير ما يشير إلى أنّ الجيش السوري هو من استخدمه. وفي المقابل هناك أنباء من قبل أستاذ جامعي بلجيكي وصحفي إيطالي كانا قد اختطفا من طرف المقاتلين ثمّ أطلق سراحهما تقول أنّهما سمعا عناصر من هؤلاء المقاتلين تعترف بتورّطها في استعمال الكيماوي في عملية الغوطة. وهذا الخبر تلقّته الصحافة والإعلام الغربي ولأوّل مرّة تعاملت معه إيجابيا ونقلت شهادتهما.

إذا تمّ استعمال الكيماوي و لكن من استخدمه هم الارهابيون والجيش السوري ليس في حاجة إلى استعماله فهو يقاتل بالطرق العاديّة جدّا ثمّ لا يمكن أن يكون قد استخدم هذا النوع من الأسلحة قبل يوم من مجيء البعثة الأممية الّتي ستبحث في الكيماوي.

أمّا فيما يتعلّق بفرنسا فليس لما يقوله وزير خارجيتها لوران فابيوس أيّ وزن في الميزان الدولي ولا مصداقية لدى الفرنسيين في حدّ ذاتهم.

والمتتبع للأحداث يرى أنّ فرنسا الّتي تطوّعت بأن تغامر مع أمريكا وجدت نفسها خارج اللعبة بعد أن وقع استغلالها ولن يكون لها أيّ دور في المراحل المقبلة وخاصّة في مرحلة التفاوض في جينيف 2.

أخيرا لو وقع تنفيذ هذا الاتفاق الروسي – الأمريكي هل من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على سوريا خاصة وأنّ السلاح الكيماوي السوري يمثل ورقة تهديد لها خاصّة مع إسرائيل..؟

جلّ البلدان تمتلك السلاح الكيماوي وأكثر البلدان التي استخدمته في التاريخ هي الولايات المتحدة الأمريكية وأوّل من استعمله هم البريطانيون في شمال العراق ثمّ استعمل لسنوات طويلة في الفيتنام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والدولة السورية تمتلك الكيماوي باعتباره سلاحا قادرا أن يعدّل إلى حدّ ما السلاح النووي الإسرائيلي.

وللعلم يجب أن نذكّر أنّ سوريا طلبت في سنة 2002 أو 2004 من الأمم المتحدة أن تجعل من منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة المحظورة من نووية وكيماوية وبيولوجية وغيرها لكن الأمم المتحدّة باعتبار أنّ عملية تطهير المنطقة من هذه الأسلحة يضرّ بأمن إسرائيل فهي قد غضّت النظر عن المقترح السوري .

والآن هل يضعف تخلّي سوريّة عن سلاحها الكيماوي قدراتها الدفاعية..؟ فلا أعتقد ذلك لأنّ السلاح الكيماوي يستعمل في المراحل النهائية للحرب عندما يعجز الجيش والأسلحة التقليدية عن صدّ العدوان .

إنّ استعداد سوريا للتخلي عن سلاحها الكيماوي يستبطن في اعتقادي أيضا دعوة لإسرائيل للتخلي عن سلاحها الكيماوي النووي ومن المتوقّع أن تطرح هذه القضيّة أثناء المفاوضات.

http://bledinews.com.tn/dialogues-et-enquetes/

https://tunisitri.wordpress.com/2013/09/29/ahmed-manai-labandon-de-la-syrie-de-ses-armes-chimiques/

منطقة الشرق الأوسط: قراءات جديدة في مشروع قديم

جوان 29, 2013

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هدى القرماني

عدّة متغيرات تشهدها منطقة الشرق الأوسط هذه الفترة من صعود للرئيس الإيراني الجديد حسن الروحاني إلى تسليم أمير القطر الحكم إلى ولي عهده تميم بن حمد آل ثاني إلى الاحتجاجات في تركيا إلى مرحلة التصعيد التي تشهدها مصر على الرئيس محمد مرسي وعلى حكم الإخوان..كلّها أحداث متسارعة ومتزامنة دون أن ننسى طبعا الصراع القائم في سوريا والمشاورات والمفاوضات التي تعقد من أجل هذا الملف..

فما الذي تخفيه هذه الأحداث..؟ وهل هناك من تغيير في السياسة تجاه منطقة الشرق الأوسط..؟ وأيّ مصير للقضية الفلسطينية من كلّ ما يحدث..؟

التقينا بالدكتور أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية والمؤرخ والجامعي المختص أيضا في العلاقات الدولية فرج معتوق علّنا نقف على ما يحدث في الشرق الأوسط ونتبيّن إن كان هنالك من مشروع جديد في المنطقة.

هل يغيّر صعود الرئيس الإيراني الجديد السياسة الخارجية الإيرانية تجاه منطقة الشرق الأوسط..؟

يقول الدكتور أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية أنّه يجب الإقرار بداية بأنّ إيران دولة عتيدة قديمة قدم التاريخ قائمة الذات، منذ ما قبل الثورة الإسلاميّة التي غيّرت بعض الأشياء و لكن نواة الدولة يقول بقيت صلبة، ومجيء الرئيس حسن روحاني في اعتقاد الدكتور قد يغيّر في بعض الجزئيّات وبعض التفاصيل و في ممارسة الحكم ولكن ليس في الخيارات الكبرى الخارجيّة.

ويؤكد الدكتور أنّ إيران رغم استهدافها من قبل الغرب إلّا أنها لن تتراجع أو تتنازل عن خيارها النووي معتبرة أحقيتها في ذلك وسلميّة برنامجها الّذي سبق أن تعهدت بها مع إمضائها لمعاهدة حظر الأسلحة النوويّة، لكنّ الغرب يقول الدكتور مصرّ على تحطيم هذا البرنامج، وما يزال يعتبره برنامجًا عسكريّـًا.

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية الإيرانية تجاه سوريا خاصة يؤكّد الدكتور أحمد المناعي أنّه لن يطرأ عليها تغيير بصعود الرئيس الجديد الإصلاحي والمعتدل ، فالقضية حسب محدثنا قضيّة خطاب ولإيران تقاليد وأعراف عريقة في التعامل مع العالم وسياستها الخارجية يساهم فيها كلّ من البرلمان والجيش وخامنئي المرشد الأعلى للثورة وهي مراكز سلطة قوية ومتعددة ومتنافسة أحيانا وفق الدكتور.

ويرجع الدكتور ما يحدث الآن في سوريا من دمار وتقتيل إلى حلفها الوطيد والمتين مع إيران قائلا عندما طُلب من الرئيس السوري بشـّار الأسد في سنة 2003، بعد احتلال العراق مباشرة، أن يطبّع علاقاته مع الدول الغربيّة شرط فكّ ارتباطه مع إيران والتخلي عن مساعدته لحزب الله ولحماس وترك القضيّة الفلسطينيّة، رفض النظام السوري هذه المساومة، ولو قبلها وتنازل لما حدث ما يحدث اليوم في سوريا على حدّ تعبير الدكتور المناعي.

أمّا على صعيد علاقة إيران بالمملكة العربية السعودية فيرى الدكتور أنها كانت طيّبة إلى حدود الثلاث سنوات الأخيرة أي منذ اندلاع الأزمة السورية تقريبا واختلاف المواقف تجاه النظام السوري ودخول السعودية في ما يمكن تسميته بـ«الحلف السني» وتحريض الوهابيين على محاربة الشيعة في حين أنّ إيران، ورغم بعض التحفظات على سياستها الداخليّة تجاه بعض المذاهب الأخرى (غير شيعيّة) في إيران، لم تجاهر أبدا بالعداء للسنـّة، بل على العكس من ذلك فالأصوات الرسميّة الإيرانيّة تدعو للتوافق والتفاهم بين المذاهب كما يصرّح الدكتور.

ووفق محدثنا فهذا الصراع بين السنة والشيعة هو محاولة من قبل الوهابيين لنسيان «الصهيونية»، ولا يستبعد رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية إمكانية التحالف بين كلّ من الوهابية والصهيونية بل يرى أنّ هذا ما يحدث الآن على مستوى سوريا والذي أصبح يكتسي بسرعة صبغة دينية.

انتقال السلطة من حمد بن خليفة آل ثاني إلى ولي العهد تميم:

أيّة خلفيات..؟

يعتبر الدكتور أحمد المناعي أنّه من الخطإ أن يتصوّر أحد من الزعماء أو المفكرين الاستراتيجيين أو المحللين السياسيين أنّ للولايات المتحدّة الأمريكية أصدقاء بل لديها عملاء وقليلا من الحلفاء على غرار إسرائيل وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا.

وتنحية أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني مردّها كما يعلن الدكتور انتهاء المهمة التي كلّف بها مضيفا أنّ هذا ما يحدث أيضا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لأن ما يجري في تركيا اليوم ليس غريبا حسب الدكتور المناعي عن الأيادي الأمريكية ونافيا في نفس الوقت أن تكون القوى الاجتماعية الداخلية التي وراء الأحداث في تركيا معادية للإسلام على خلاف ما يشاع. ويقول أنّ انتفاضتهم تعود إلى أسباب داخليّة حقيقيّة اجتماعيّة وسياسيّة مؤكدا أنّ أردوغان سيدفع الثمن لأنـّه تورّط في القضيّة السوريّة بشكل كبير و لأبعد الحدود.

ويرى محدثنا أنّ واشنطن إثر مؤتمر «جينيف 2» سوف تتخلّص من كلّ الأطراف التي لم تعد لها معها مصلحة والتي اجتهدت فيما لا يعنيها وتجاوزت الدور الموكل إليها في الأزمة السورية مذكّرا أنّها تخلّت عن قطر وقامت بسحب الملف السوري منها واليوم أشارت على أمير قطر بالتخلي عن مقاليد الحكم لنجله.

الاحتجاجات في تركيا ومصير أردوغان

يقرّ الدكتور المناعي بأنّ تركيا بلد ديمقراطي وأنّ رجب طيب أردوغان وصل مرتين إلى الحكم في 2002 و 2008 بطريقة ديمقراطية لكن يعترف الدكتور بأنّ المعطيات في تركيا قد تغيّرت خلال فترة توليه لمنصبه وأصبح لأردوغان بالإضافة إلى خصومه التقليديين من حزب الشعب خصوم آخرون حتى من التيّار الإسلامي، وأنه بات من الصعب أن يتحصل أردوغان في الانتخابات البلدية القادمة على نفس المقاعد التي تحصّل عليها سابقا.

ويضيف رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية أنّ لأردوغان مشكل ناتج عن طبعه وهو أنـّه كثير الاعتداد بنفسه وبانتصاراته السياسيّة و بما أنجزه من تنمية اقتصاديّة ، وهذا أمر لا يستهان به. لكن يقول المفكّر أنّ ما ينساه أو يتناساه هو وغيره هو أنّ سياستهم التنموية قد خلقت فئات اجتماعيّة مسحوقة وهي التي تنتفض عليه اليوم.

وفي سياق آخر وعلى صعيد موقف أردوغان من سوريا يرى الدكتور أنّ هذا الأخير لم يقرأ حساب أنّ تركيبة تركيا المذهبيّة والدينيّة شبيهة بالتركيبة المذهبيّة في سوريا، ففي تركيا يوجد حوالي 20 مليون علوي، وهي أكبر نسبة علويّين في العالم ، ويستقرّون في المناطق الحدوديّة مع تركيا، وهم غير راضون عن اردوغان، وسيكونون حجرة عثرة في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى وجود أقليّات مسيحيّة خاصّة من الأرمن هم يمثلون نسبة لا يستهان بها من سكان تركيا ويمثلون أيضا نسبة لا يستهان بها من سكـّان سوريا وكانوا يعتبرون على الدوام أن سوريا هي الوطن البديل لأرمينيا ، وهم مندمجون أشدّ الاندماج في المجتمع السوري.

الاحتجاجات في مصر وقطع علاقاتها مع سوريا:

أيّة انعكاسات وهل سيسقط حكم الإخوان..؟

يعلّق الدكتور أحمد المناعي على قطع الرئيس المصري محمد مرسي لعلاقاته الدبلوماسية مع سوريا بأنّها أشبه بما عمد إليه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.

ويضيف أنّ الجيش المصري قد ردّ على دعوة الرئيس مرسي للحرب والجهاد ضدّ الشيعيين قائلا أنّ الجيش المصري هو جيش مصر ومهمته الأولى والأخيرة هي الدّفاع عن حدود مصر وسيادة مصر. ويرى الدكتور أنّ مرسي قد يتوجه في أقصى الحالات إلى إرسال متطوعين إلى سوريا مع أنّ لديه متطوعين قد ذهبوا إلى هناك في وقت سابق وهم اليوم يقتلون يوميا كما جاء على لسان محدثنا.

ويستبعد الدكتور المناعي ما أعلنته وكالة الاستخبارات الأمريكية من سقوط لحكم الإخوان قريبا قائلا أنّه لا يوجد بديل لهم في تونس أو في مصر، رغم وجود قوى سياسيّة ورغم أنّ المعارضة المصريّة أقوى من المعارضة في تونس لكنّها يقول ليست بالقوة التي يمكنها أن تطيح بحكم الإخوان في القريب العاجل رغم تراجع القاعدة الشعبية للإسلاميين (حركة النهضة مثلا) والغضب الجماهيري ضدّها نتيجة خيبة الأمل الكبرى في سياستها.

ويعترف المناعي أنّه عندما راهنت واشنطن في السابق على الإخوان وحاولت إظهارهم كحركة إسلامية معتدلة، على خلاف الحقيقة حسب محدثنا، فلأنهم أكثر الفصائل السياسيّة تنظما ولأنهم عانوا من القمع الذي تسببوا هم فيه أيضا، وربّما هم مؤهـّلون أكثر من غيرهم لحكم هذه البلدان، ولكن يقول المفكّر تبيّن خلال السنة الفارطة أنـّه لا يكفي أن تكون قد تعرضت للتعذيب والقمع لتتولـّى شؤون البلد، فإدارة الدولة شأن آخر، وتتطلب خبرة و برنامجا سياسيا واقتصاديا، وهذا ما لا يذكره أحد لدى الإخوان وما يفسر تردّي الأوضاع في كلّ البلدان التي أمسك الإخوان فيها بمقاليد الحكم وفق الدكتور.

ويستحضر الدكتور تجربة السودان مشدّدا على عدم نيّة الإخوان ترك الحكم والتنازل عنه قائلا أنّ الرئيس السوداني عمر البشير لا يزال متمسكا بالسلطة طيلة 25 سنة بعد انقلابه سنة 1988 بمعية المعارض حسن الترابي على الحكومة الشرعية وأنه لم يتخلّ عنها رغم اقتطاع الجزء الجنوبي من السودان ولن يتخلّ عنها حتى ولو اقتطعوا أجزاء أخرى.

لا يوجد مشروع جديد في الشرق الأوسط

ومصير المنطقة العربية رهين نتائج المعارك في سوريا

لا يرى الدكتور أحمد المناعي أنّ التغييرات التي طرأت على رأس كل من دولة إيران أو قطر أو الاحتجاجات الموجودة اليوم في تركيا وفي مصر تمكّننا من القول بأنّ هناك مشروعا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط بل يقول أنّ واشنطن تسير اليوم نحو التفاوض مع سوريا خاصّة وأن حلفاءها على أرض الميدان قد خسروا المعركة الكبرى في هذه الحرب ولذلك يسعون