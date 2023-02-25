محرقة الشباب التونسي في سورية من إنتاج حركة النهضة… وهذه تفاصيل الحكاية

Militarisation de la jeunesse

يوما بعد يوم تنكشف خيوط مخطط ما سمى بـــ‘’عسكرة الشباب الإسلامي’’ الذي انخرطت فيها قوى الإسلام السياسي في بلدان “الربيع العربي” من أجل خدمة مصالح القوى الدولية الساعية لتدمير الدولة السورية تحت مسميات الثورة /التحرر/الديمقراطية والحرية مدعومة عبر الأنظمة الرجعية في الخليج العربي وثرواتها “البترو- دولارية” الطائلة.

ولعل قوى الإسلام السياسي في تونس وليبيا كانت الأنشط في تطبيق هذا المخطط، الذي جاء بعد توصيات أمريكية أسرّ بها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية “جفري فيلتمان” إلى الحكام الجدد التي صدرت عن مراكز أبحاث مقربة من دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية . فحكومات “الربيع العربي” قد اتفقت على تسهيل تنقل الشباب الراغب في الانضمام إلى الجماعات المسلحة في سورية من اجل التخلص منهم وتوفير كل التسهيلات اللوجستية وفسح المجال لدعاة التيار الجهادي من اجل تعبئة وحشد الشبيبة المجاهدة وذلك بتوصيات أمريكية.

فهي تسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد فمن جهة تريد تأجيج الصراع في سورية من خلال إرسال هؤلاء الشباب الذين يذهب اغلبهم ضحية العمليات الانتحارية، ومن جهة أخرى تريد التخلص من كل من يحمل الفكر السلفي الجهادي لأن هؤلاء سيقفون حجر عثرة في طريق التحالف الإستراتيجي بين حكومات الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية ولعل الأحداث التي أعقبت بث الفيلم المسيء للإسلام من مقتل السفير الأمريكي في بنغازي وإحراق السفارة الأمريكية في تونس خير شاهد ودليل.

إتفاق غليون – عبد الجليل

في شهر تشرين الأول 2011 قام برهان غليون بزيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس حيث التقى مصطفى عبد الجليل من اجل إقناع الطرف الليبي بتزويد الجماعات المسلحة في الداخل السوري بالسلاح والمقاتلين, وكانت صحيفة ” تلغراف” البريطانية كشفت في سلسلة تقارير نشرتها الشتاء الماضي عن ”اتفاق غليون ـ عبد الجليل” الذي أبرم بحضور نائب المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين، فاروق طيفور، الذي رافق غليون في زيارته إلى طرابلس وبحضور رضوان زيادة.

وكانت صحيفة الحقيقة السورية المعارضة قد نشرت في 24 جوان 2012 أن عشرات المسلحين الليبيين من “لواء مصراتة” و”لواء طرابلس”، اللذين يشكلان أبرز تشكيلات السلفية “الجهادية” في ليبيا وشمال أفريقيا، قد أعلنوا إنشاء “لواء الأمة” في سوريا بالتعاون مع مسلحي جماعة الإخوان المسلمين السورية في محافظة إدلب. وقال مصدر في جماعة الإخوان المسلمين السورية في لندن لـ “الحقيقة” إن إنشاء التشكيل العسكري الجديد” هو ثمرة للتعاون بين “الثورتين” الليبية والسورية، ولاتفاق التعاون الذي أبرم بين فاروق طيفور، والثوار الليبيين خلال زيارته إلى ليبيا في تشرين الأول الماضي”. وقال المصدر إن إنشاء “لواء الأمة” جاء بمبادرة من الشيخ عبد الحكيم المشري والمهدي حاراتي، عضوي المجلس العسكري في طرابلس. وكانت الحكومة الأيرلندية كشفت في تشرين الثاني 2012 أن المهدي حاراتي، الذي يحمل الجنسية الأيرلندية أيضا، هو عميل لوكالة المخابرات المركزية الأميركية مكلف بنقل المساعدات المالية السرية من “الوكالة” إلى عناصر الحركات الإسلامية في ليبيا خلال حملة الحلف الأطلسي وعملائه من الأخوان المسلميين، والإسلاميين الليبيين الآخرين، لإطاحة نظام القذافي.

وفي هذا السياق قامت الجماعة الليبية المقاتلة بتطبيق هذا الاتفاق حيث استطاعت تأمين ألوية بعشرات المقاتلين من ليبيا وتونس ومصر وعموم منطقة المغرب العربي وبعض دول الساحل على رأسهم المهدي حاراتي قائد “لواء طرابلس” في ليبيا، وأحد أبرز مساعدي عبد الحكيم بلحاج، زعيم “القاعدة” في شمال أفريقيا، ورئيس”المجلس العسكري في طرابلس” كما قامت بتوفير كميات ضخمة من الأسلحة وذلك بدعم قطري, وفق معلومات مؤكدة حصلت عليها صحيفة “الحقيقة” السورية المعارضة من أوساط المجلس الوطني، أن برهان غليون قد قام بزيارة إلى مدينة ادلب والتقى مع المهدي حاراتي، حيث جرى اتفاق على توحيد الجهود العسكرية المشتركة بين “لواء الأمة” ومسلحي” الإخوان المسلمين” الذين يعتبرون القوة الأساسية وشبه الوحيدة في محافظة إدلب وريف حماة.

وبحسب ذات الاتفاق فقد عملت الجماعة الليبية المقاتلة بالتعاون مع بعض المجاميع الإسلامية الناشطة على الأراضي الليبية على تأسيس معسكرات تدريب للشباب الراغب في التوجه إلى سورية، هذه المعسكرات تنتشر في أربع مراكز كبرى الأول في بوسليم بالعاصمة طرابلس بإشراف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة أبو دجانة والثاني بالزنتان والثالث بمركز القيادة العسكرية للجماعة الليبية المقاتلة بالجبل الأخضر، ويعد هذا المعسكر الأخير الأكثر تطورا حيث يتعلم الشباب داخله تقنيات صنع وتفكيك العبوات الناسفة وصنع المواد السمية، أما الرابع فهو معسكر الإخوان ببنغازي وهو معسكر للسلفية الجهادية ويتدرب المتطوعون فيه على عدة أنواع من السلاح منها الكلاشينكوف والمسدس وال(ار بي جي) و(البيكا) ومدافع عيار 14 ونصف.

وتشير مصادر الى أن جل هذه المعسكرات قد تم تشيدها بعد سقوط طرابلس بمساعدة لوجستية من القوات الخاصة القطرية وقد زارها أكثر من مرة العقيد الركن حمد بن عبدالله بن فطيس المري قائد القوات القطرية الخاصة والملازم أول علي محمد السفران والملازم ثاني حمد عبد الله الشلاع والملازم حمد بن تويم المري.

وفي اتصال ببعض المقربين من أحد القيادات السلفية بليبيا يدعى أبو يحي بحجة رغبتنا في التوجه إلى سورية وبعد انتظار دام أكثر من أسبوع التقينا به على الحدود التونسية الليبية وحدثنا بحذر شديد عن الدرب التي سنسلكها حتى نصل سورية.

حيث يتم نقل المتطوع من الحدود بعد أن يدخل إلى ليبيا بصفة قانونية بحجة العمل طبعا بتزكية من الخلايا السلفية التونسية المرابطة على الجانب الأخر من الحدود، والتي علمنا من مصادرنا الخاصة أن قياداتها تتلقى وبصفة دورية حوالات بريدية من خلايا سلفية بفرنسا بقيمة 1500 و2000 دينار لتأمين بعض المصاريف للشباب المتفرغ والعناصر المتطوعة.

ثم يتم نقله إلى معسكر بوسليم حيث يتلقى دورات في الرماية لمدة عشرين يوما على الأسلحة الخفيفة مثل الكلاشينكوف والمسدسات ثم يتم نقله إلى أنطاكيا في تركيا بالطائرة حيث يكون في استقباله أبو أحمد مسؤول قسم مجاهدي المغرب الإسلامي بجبهة نصرة الشام وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة لينتهي به الأمر في إحدى جبهات القتال في الداخل السوري.

في سياق مخطط “جفري فيلتمان” في تخليص حكومات الربيع العربي الاخوانية من أتباع التيار الجهادي وفي إطار اتفاق غليون – عبد الجليل في عسكرة “الثورة” السورية ودعمها بالعديد والعتاد قام عبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة بالاتصال بقيادات في حركة النهضة التونسية من اجل تجنيد الشباب التونسي الراغب في التوجه إلى جبهات القتال في سورية، وكانت مدينة جرجيس على الساحل الشرقي في الجنوب التونسي مسرحا للقاءات مارتونية بين رجل المهمات السرية داخل حركة النهضة ومستشار وزير العدل سيد الفرجاني وعبد الحكيم بالحاج من اجل ترتيب عمليات التجنيد والتمويل والتدريب.

من هو سيد الفرجاني

كان يحمل إسما حركيا ‘’الأمين‘’ عسكري التكوين، كان سرجان أو وكيل في قوات سلاح الجو انتمى منذ سنة 1975الى مدرسة ضباط الصف بعد فشله في الحصول على شهادة البكالوريا، عمل طويلا في قاعدة سيدي أحمد العسكرية ببنزرت ثم تفرغ لنشاط جمع بين التهريب، وبين الإشراف على خلايا إستعلاماتية لفائدة الحركة.

كان أحد القائمين على شبكة التهريب التابعة للجهاز المالي لحركة الاتجاه الإسلامي في الثمانينات وقد خلف رجل المهمات في الخارج والداخل محمد الصغير بكار حيث كان يسافر إلى باريس وفرانكفورت للتزود بالمال في شكل نقدي، وفي أشكال عينية عن طريق جلب سيارات محملة بالسلع يتم التفويت فيها بتونس لتمويل الحركة بالتنسيق مع ممثل الحركة في باريس الحبيب المكني، وذلك بالتعاون مع كامل غضبان الفلسطيني الأصل وعضو التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، والمكلف بالتعامل مع الحركات الاخوانية في المغرب العربي.

وقد تطورت عمليات التهريب التي يقودها سيد الفرجاني حتى وصلت إلى السلاح فيفي شهر جانفي 1986 توجه إلى باريس بأمر من محمد شمام قائد الجهاز الخاص داخل حركة الاتجاه الإسلامي لتوريد 500 قنبلة غاز مشل للحركة كي يستعملها عناصر الجهاز في العمليات الخاصة، والإعتداءات ضد رجال الأمن والخصوم السياسيين وداخل أسوار الجامعة خلال الصراع مع قوى اليسار الطلابي

غير أن أمر العملية قد تم كشفه من قبل الجهات المختصة، حين إعتقل رجل الأمن يوسف الهمامي الذي كان احد عناصر الجهاز الخاص للاتجاه الإسلامي .

وكان الفرجاني من أقطاب المجموعة الأمنية التي كانت تهم ليلة 8 تشرين التاني 1987بالإعداد لانقلاب عسكري على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة غير أن بن علي كان الأسبق إلى السلطة و أفشل مخطط الانقلاب بانقلاب أخر، وقد سافر الفرجاني إلى لندن في 20 تشرين الأول 1987 موفدا من الجناح الخاص للحركة للقاء الدكتور صالح كركر أمير الحركة آنذاك لغاية الحصول على الفتوى الشرعية والبيان الانقلابي.

بعد الضربات الأمنية في بداية التسعينات فرّ الفرجاني لاجئا إلى ارويا وأصبح من حاشية رئيس الحركة راشد الغنوشي بل وتحول إلى رجل أعمال كبير في سياق استمرار مهماته السرية في إيجاد مصادر تمويل النشاط الحركي للتنظيم.

بعد 14 “جانفي” وبعد أن فر بن علي عاد الفرجاني إلى البلاد كغيره من قيادات حركة النهضة ليشغل خطته مستشارا لدى وزير العدل نور الدين البحيري، وليعود إلى شغل منصب رجل المهمات السرية داخل الحركة ليدخل على خط قضية رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي الذي كان معتقلا في تونس والمطلوب من الدولة الليبية فقد فجّر محام فرنسي في قضية البغدادي المحمودي قنبلة مفادها أن حركة النهضة شاركت عن طريق سيد الفرجاني في صفقة للضغط على المحمودي للكشف عن أرقام حسابات بنكية، وعن مصير مسؤولين ليبيين من النظام الليبي السابق، وذلك مقابل عمولة مالية ضخمة. وكان سيد الفرجاني المكلف بملف المحمودي في سجنه قبل الإعلان عن قرار تسليمه للسلطات الليبية. وقد تحول رفقة رئيس المخابرات الليبية سليم الحاسي إلى باريس يوم 5 أيار2012 الماضي، وأقاموا بفندق “جورج v” والتقوا بالمحامي الفرنسي سيكالادي المشرف على قضية المحمودي في مطعم “فوكي” وطلبوا منه عدم القيام بأي مبادرة مع مؤسسات دولية بخصوص القضية.

الطريق إلى دمشق يمر عبر مكاتب حركة النهضة

في أواخر شهر آب الماضي نشر التلفزيون الرسمي السوري اعترافات لشاب تونسي يدعى محمد على بلحاج أحمد من مواليد عام 1993يقر بانضمامه لمجموعة مسلحة تضم مقاتلين من تركمانستان وتونس وليبيا والكويت والسعودية وبتدريبهم وإرسالهم إلى سورية، والذي قال “عملت أنا والكثير من الشباب في فترة الانتخابات التونسية لمصلحة حزب النهضة وكنا نقوم بتوزيع قصاصات تتحدث عن اهتمامات الحزب وكنا نشارك في الحفلات التي كان يقيمها الحزب وفي التاسع من شهر كانون الأول 2011 من العام الجاري خرجت من تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس متجها إلى سورية “.

وكانت آخر فصول المغامرات الفاشلة للشباب التونسي المغرر به على الأراضي السورية ما كشفت عنه في الأيام الأخيرة مصادر صحافية لبنانية نقلا عن مصادر قالت أنها موثوقة في العاصمة السورية أن “بعض القوى اللبنانية التي تتولى تسهيل دخول المقاتلين إلى سوريا أصيبت بنكسة جديدة عبر كمين أعدته الدولة السورية وربما بتنسيق مخابراتي، حيث أوقع المسئولون الامنيون السوريون في “الشرك”، غنيمة أصولية كبيرة من الطراز الأول وتعمل في بلاد المغرب العربي، وفتحت شهية واشنطن وبعض الدول الأوروبية لمعرفة أسماء هؤلاء، وإذا كان بينهم مطلوبون لواشنطن، حتى إن المخابرات المركزية الأميركية طلبت من روسيا معلومات بهذا الشأن”.

وأكدت المعلومات أن “مسئولا في تنظيم أصولي لبناني في الشمال هو الذي تولى فتح العلاقات مع المجموعة التونسية الليبية الأصولية وكان صلة الوصل بينهما، ويقدر عدد أفراد المجموعة بـ40 عنصرا، حتى أن المخابرات التونسية والليبية سهلت مهمة التواصل بين هؤلاء والقوة اللبنانية شرط انتقالهم إلى سوريا ووقف نشاطهم في ليبيا وتونس”.

اللافت والغريب وغير المفسر في كل ما يجري لماذا تقف الحكومة التونسية موقف الحياد دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكنا سؤال يمكن أن تجيب عنه بعض الأصوات التي اتهمت حركة النهضة الحاكمة بالتورط في تجنيد أو بمساعدة هؤلاء الشباب من أجل الالتحاق بالجماعات المسلحة المعارضة بسورية.

وقد كشفت صحيفة الحقيقة السورية المعارضة في المدة الماضية ونقلا عن مصدر دبلوماسي تونسي في لندن أن “حركة النهضة” أنشأت مراكز للتطوع غير معلن عنها رسميا في العديد من مكاتبها في تونس، لا سيما جنوب شرق البلاد، من أجل تجنيد التونسيين للقتال في سوريا. وأكد المصدر أن الأمر”جرى بالتنسيق مع السفير القطري في تونس سعد بن ناصر الحميدي”.

وما يزيد صدق الشكوك حول ضلوع حركة النهضة الإسلامية في خلق ودعم شبكات تجنيد الشباب التونسي للالتحاق بجبهات القتال المستعرة في سورية اللقاء السري الذي جمع زعيم النهضة راشد الغنوشي، وقائد ما يسمى ب”الجيش الحر” الفار رياض الأسعد في 17 تشرين الثاني الماضي في مطار اسطنبول وعدد من قادة ما يسمى “الجيش الحر” ممن يحملون رتبا مختلفة كانوا بدورهم في نفس المطار.

وكان الغنوشي عائدا من الخرطوم بعد مشاركته في مؤتمر الحركة الإسلامية في السودان. وذكرت مصادر في حزب النهضة أن الحديث جرى حول “الثورة” السورية وضرورة اتساعها وقبولها بمختلف مكونات الشعب السوري، والبحث عن نقاط التوافق والالتقاء بين جميع الأطراف.

إلى جانب النشاط المحموم الذي تقوم به العشرات من الجمعيات المتواجدة على التراب التونسي والتي كونها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين السورية بالتعاون مع أطراف اخوانية تونسية هدفها الظاهر إغاثة ونصرة الشعب السوري، أما أهدافها الخفية فتمد بين جمع التبرعات والهبات المالية لفائدة العصابات المسلحة إلى تجنيد الشباب للتوجه إلى سورية من اجل الالتحاق بالجبهة وتقديم الدعم الطبي واللوجستي إلى ميليشيات “الجيش الحر ” وجبهة النصرة ” وبقية المجاميع الجهادية المقاتلة في سورية وذلك عن طريق الأراضي التركية.

على صعيد آخر ذكر موقع ” أفريكان مانجر التونسي” أن أحد المتطوعين للقتال في سوريا كشف أن المنظمة الحقوقية “حرية وإنصاف” تساعد على إرسال مقاتلين عبر وسطاء لـ “الجهاد” ووصف هذه المنظمة بـ “الشق الشيعي” لحزب النهضة الذي يترأس الحكم في تونس حاليا، وجاء في حوار نشره “المشهد التونسي” يوم الأحد 7 تشرين الأول مع مواطن تونسي تحول سوريا للقتال بعد مروره على غزة، أن منظمة حرية وإنصاف التي تترأسها إيمان الطريقي، هي من ساعدت على سفره للقتال.

وقال المتطوع التونسي مروان الصادقي في الحوار أن سفره جاء “بترتيب من جمعيات عربية وبتنسيق مع ناشطين تونسيين منها منتمين لجمعية وهي منظمة حرية وإنصاف”، معتبرا أن هذه المنظمة تمثّل “الشق الشيعي” لحزب النهضة من دون أن يطلب منه الصحافي الذي حاوره توضيح هذه الملاحظة، وقال المتطوع التونسي إنه تمكن مع آخرين من العبور إلى غزة عبر الأنفاق في معبر رفح وتم معاملتهم كسياح من قبل أطراف من حماس، الذين اكتفوا بتمكينهم من أخذ صور معهم ثم طلبوا منهم العودة إلى بلدانهم وخدمة القضية الفلسطينية من هناك.

وكشف أن “الشخص المنتمي لمنظمة “حرية وإنصاف” الذي يقوم بالوساطة مع “الشيخ ابو محمود” الذي يشتغل في وزارة الأوقاف الفلسطينية، طلب إخراجهم وإعادتهم إلى تونس”. ولم يذكر هذا المتطوع تفاصيل التنسيق مع ممثل حرية وإنصاف للتحول إلى سوريا ودورها في محطتهم الثانية، مكتفيا بالقول إن مجموعته قررت استمرار رحلتها إلى سوريا للقتال مع “الجيش الحر” ضد الجيش السوري مرورا بتركيا. وتُعرف منظمة حرية وإنصاف بدفاعها الشرس عن الناشطين الإسلاميين حتى منهم المورطين في عمليات ضد أمن الدولة.

وفي ذات السياق كانت “تانيت برس” قد نشرت صورا للمدون أيمن بن عمار الذي يعمل بتلفزيون الانترنت “تواصل تي في” ذات التوجهات النهضاوية وأحد أفراد مليشية رابطة حماية “الثورة” بالكرم – الذراع النهضاوي–وهو يعتدي بالعصي على النقابيين في الذكرى الستين للاحتفال باستشهاد الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد.

ليتضح فيما بعد ومن خلال البحث في حسابه الشخصي على الشبكة الاجتماعية أن أيمن بن عمار كان يقاتل في صفوف تنظيم “جبهة نصرة الشام” الفرع السوري لتنظيم القاعدة بسورية وقد نشر في شهر آب الماضي صورا له في مدينة “حلب الجريحة” حسب تعبيره كان إحداها بتاريخ 16 آب 2012 – أي اثر عودته إلى تونس – وهو يحمل بندقية رشاش من نوع كلاشنكوف.

اللافت في الأمر أن الحكومة التونسية لم تحاكم أيا من العائدين من جبهات القتال في سورية رغم وأن القانون الجنائي التونسي يعاقب بالسجن كل شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي أجنبي في الخارج.

ولكن أبلغ موقف عبرت عنه حكومة النهضة من كل ما يجري قول رئيس الحكومة بأن “هذا ليس جديدا، الشباب التونسي تحول إلى كل مكان (للقتال) كالعراق وأفغانستان والصومال” بكل هذه اللامبالاة علق عن عملية القتل الممنهج التي يتعرض لها شباب مغرر به.

النهضة و تجنيد الشباب لساحات القتال: التاريخ يعيد نفسه كمأساة…

هي ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها حركة النهضة في مشاريع تجنيد الشباب التونسي والدفع به لجبهات القتال ففي ثمانينات القرن الماضي انخرطت الحركة في مشروع ‘’عسكرة الشباب الاسلامي‘’ الذي أطلقه المنظر الاخواني عبد الله عزام في الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفياتي وذلك بغطاء من الملك السعودي فهد بن عبد العزيز آل سعود والملك الأردني الحسين بن طلال ودعم أمريكي بالسلاح والمعلومات في إطار الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي والمعسر الاشتراكي.

في كل هذا الخضم شاركت النهضة بـأمر من التنظيم العالمي لجماعة الإخوان في هذه الجهود من خلال إرسال العشرات من الشباب التونسي إلى بيشاور، وهي القاعدة الخلفية للمجاهدين الأفغان ومقر مكتب الخدمات الذي أسسه عبد الله عزام وقد قام راشد الغنوشي رئيس الحركة بزيارة إلى هذا المركز خلال سنتي 1989 و 1991 والتقى قيادات العمل الجهادي آنذاك كبرهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار وعبد الله عزام وأحمد شاه مسعود وأسامة بن لادن الذي كان قد أسس معسكر المأسدة بعد خلاف منهجي مع عزام.

وبدأت الحركة في إرسال شبابها الملاحق امنيا إلى الساحة الأفغانية وكان في مقدمة هؤلاء بعض المتورطين في قضية المجموعة الأمنية وقد تحدث المنظر الجهادي واحد قيادات تنظيم القاعدة أبو مصعب السوري في مذكراته عن بعض هؤلاء التونسيين الذين تكونت منهم فيما بعد النواة الأولى لما بات يعرف بالجماعة التونسية المقاتلة، والتي كان أميرها سيف الله بن حسين المكني بأبي عياض أمير تنظيم أنصار الشريعة حاليا.

وبالتوازي مع ذلك فقد برز تنظيم الجبهة الإسلامية التونسية كأحد أذرع حركة النهضة بقيادة محمد علي حراث سنة 1988 قبل أن يفر حراث إلى لندن عام 1990 من حملة المداهمات والاعتقالات التي طالت رموز التيار الإسلامي بمختلف فصائله آنذاك سيرا على الأقدام إلى الجزائر، ثم سافر إلى باكستان ومنها إلى يوغسلافيا وألمانيا قبل أن يستقر به المقام في العاصمة البريطانية بعد هرب معه نحو 200 من قيادات الجبهة الإسلامية معظمهم موجودون في الدول الأوربية.

وكان حراث قد بدأ حياته الدراسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ليعود سنة 1987 ليقع اعتقاله في شهر آذار بتهمة التدرب على السلاح في إيران بنية تغيير أمن الدولة، ولكن انقلاب بن علي أدى إلى حفظ القضية سنة 88 من طرف القاضي وفي سنة 1989 أعيد اعتقاله من قبل أمن الدولة بتهمة إيواء الليبيين الفارين من القذافي منهم وكيل وزارة الدفاع الحالي وكذلك عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري بطرابلس وزعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة سابقا.

وأشرف حراث على عمليات التجنيد الى افغنستان من خلال احد عناصر الجبهة عبد الله الحاجي المقيم في بيشاور تحت غطاء التجارة وعبد الله الحاجي من مواليد تونس عام 1956 من مؤسسي الجبهة غادر تونس سنة 1990.

وفي عام 1995 أدانته محكمة عسكرية تونسية غيابيا بالانتماء إلى منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد والدليل الوحيد على ذلك هو إفادة قدمها إلى الشرطة احد المتهمين التسعة عشر في قضية للجبهة عام 1993 والتي أكد فيها أن الحاجي كان يتولى مركزا قياديا في الجبهة الإسلامية وذلك أثناء وجوده في باكستان.

اعتقل سنة 2002 من قبل الأمن الباكستاني في بيشاور والذي سلمه للولايات المتحدة الأمريكية ليتم إيداعه بمعتقل غوانتنامو حيث قضى خمس سنوات وفي 18 حزيران 2007 تم ترحيله إلى تونس على متن طائرة عسكرية أمريكية حيث تم احتجازه بمقر أمن الدولة بوزارة الداخلية ثم بالسجن المدني بالمرناقية. مثل أمام المحكمة العسكرية في باب سعدون بالعاصمة والتي وجهت له تهمة وضع النفس على ذمة منظمة إرهابية زمن السلم وفقا لقانون الإجراءات والعقوبات العسكرية وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت عليه حكما غيابيا بالسجن ثماني سنوات من أجل التهمة نفسها ولكن الحاجي أنكر خلال محاكمته انتمائه للجبهة الإسلامية التونسية.

وفي ذات السياق فقد كشف مقاتل سابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، عن دعم تلقاه من زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، ولعدد من رفاقه وكيف سهل لهم عملية دخول أفغانستان للقتال بعدما فروا من قبضة القذافي عام تسعة وثمانين.

وفي معرض حديثه عن دور الغنوشي في تجنيده، قال المقاتل السابق، ناصر الورفلي، إن القبضة الأمنية التي فرضها القذافي على الجماعة المقاتلة، أجبرتهم على التوجه إلى تونس للقاء راشد الغنوشي، الذي يعتبرونه بمثابة الملهم والمنقذ، الذي أمّن لهم المسكن والإقامة بعيداً عن أعين النظام التونسي آنذاك.

وأضاف الورفلي، إن صعوبات واجهته ورفاقه في الحصول على التأشيرة اللازمة للسفر إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان، حيث الوجهة المقصودة، مشيراً إلى أن وساطة الدكتور الغنوشي مكنتهم من تأمين التأشيرات اللازمة من خارج تونس، حيث كان من المفترض أن يحصلوا عليها من بلدهم الأصلي ليبيا، وبعد حصولهم على التأشيرات دخلوا باكستان ومنها إلى ساحات القتال في أفغانستان.

http://www.rtv.gov.sy/index.php?d=100284&id=115217

https://nidaatatsache.com/2016/05/05/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%ACمحمد

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