حامد بدران__أول ثورة في العالم.

حامد بدران

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أول ثورة في العالم..

تحتل المدارس والجامعات.. وتحولها إلى مراكز عسكريه..

وتغتال العلماء والمبدعين..

وأول ثورة في العالم ..تستولي على المعامل والمصانع في بلدها.. وتفكك آلاتها.. وتبيعها للدول المجاوره.. وتحتل حقول النفط والغاز.. وصوامع الحبوب.. وتبيع مافيها بأسعار هي الأدنى.. بينما يعيش مواطنو بلدها في وضعا كارثي…

وأول ثورة في العالم..

تشرع البغاء.. وتمارسه باسم الجهاد.. وتسترق النساء.. وتبيعهن كالحيوانات في أسواق النخاسه…

وأول ثورة في العالم..

تقطع رؤوس الآلاف من العسكريين.. والمدنيين.. بحجة الولاء للنظام.. وتبيع أعصاءهم البشريه..

وأول ثورة في العالم..

تقطع مياه الشرب عن ملايين الناس.. وتدمر شبكات الكهرباء ومحطات توليدها…

وأول ثورة في العالم..

تدمر المدن الأثرية التي تختزن أعرق تراث إنساني في العالم.. وتستولي على المتاحف وتسرق محتوياتها.. وتبيعها لأعداء بلدها..

وأول ثورة في العالم..

تدمر أماكن العباده والمزارات والأضرحة .. وتماثيل علمائها وأدبائها وفلاسفتها الذين يعتز بهم شعبها..

وأول ثورة في العالم ..

ترسل مئات الإنتحاريين.. لتفجير أنفسهم في تجمعات السكان المدنيين.. والمدارس والمستشفيات وكراجات الإنطلاق.. وتسميهم استشهاديين..

وأول ثورة في العالم..

تحتل المنطقة المحاذية للحدود مع العدو الذي يحتل الأرص.. وتتعاون معه ضد الجيش الوطني.. فتدمر كل ماتستطيع من وسائل الدفاع الجوي.. ضد طيران العدو وعنصر تفوقه..

وأول ثورة في العالم..

تقيم قياداتها في فنادق السبع نجوم في الخارج وفي الدول المعادية لبلدها تحديدا.. بينما يموت مقاتلوها الإرهابيون في ميادين القتال.. كالكلاب..

وأول ثورة في العالم..

تبدأ بكذبة تقليع أظافر الأطفال.. وتعتمد الكذب الفبركة الإعلامية.. دينا ودندنا..

وأول ثورة في العالم..

يشارك فيها عشرات.. بل مئات آلاف القتلة الإرهابيين من ثمانين جنسية في العالم .. ساهموا جميعا في قتل الشعب السوري وتدمير سوريا ..

وأول ثورة في العالم..

يهلل ثوارها لقصف طائرات العدو الذي يحتل أرضهم.. لبلدهم وشعبهم..

وهي أخيرا..

أول ثورة في العالم…

تضم هذا العدد الهائل من المجرمين والقتله.. وتنجح في جعل قسم كبير من المشاركين فيها أعداء لكل بني البشر كإرهابيين. ..

إنها فعلا.. الثورة المميزة التي كانت حربا إسرائيلية بامتياز.. على وطنها وشعبها.. بأدوات داخاية وخارجيه..

فكانت الثورة الأكثر.. قذارة وغباء ووحشية وخيانة وتدميرا وتكفيرا وارهاب..

الخزي والعار.. لكم ولثورتكم الكارثه..

والنصر.. لسوريا وجيشهاوشعبها وقيادتها

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