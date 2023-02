Mezri Haddad: les Africains sont aussi honorables et civilisés que certains arabo-musulmans

Dire que la Tunisie ne peut plus accueillir des milliers de nos frères Africains compte tenu de sa situation économique et sociale chaotique et parce qu’elle a déjà du mal avec ses propres chômeurs autochtones, est une chose que je peux comprendre. C’est en tout cas un grand problème que la Tunisie va devoir résoudre et qu’elle subit depuis sa déstabilisation en 2011 et surtout la destruction illégale et criminelle de l’Etat libyen. C’est aux pays coresponsables de cette destruction massive d’aider la Tunisie à faire face à cette vague migratoire.

Déclarer en revanche qu’il s’agit d’un complot pour changer la composition démographique de la Tunisie, afin de la transformer en un pays africain et estomper son caractère « arabo-musulman », relève d’un délire qui s’abreuve dans les marécages nauséabonds de certains réseaux sociaux tunisiens. Ces derniers, je l’ai constaté moi-même depuis quelque temps, déversent leur haine et leur racisme atavique, accusant nos frères Africains de « bestialité » (ils mangent des chats, pillent, volent, violent…). Que je le dise le plus clairement possible : les Africains sont aussi honorables et civilisés que certains arabo-musulmans ; et ceux qui les accablent devraient observer l’attitude honteuse et même sauvage de leurs compatriotes clandestins en Europe, particulièrement en France et en Italie. « On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien », comme l’enseignent si justement les Evangiles.