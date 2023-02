HONTE ! MÉPRIS ! DÉLIRES ! Abdelaziz Dahmani

HONTE ! MÉPRIS ! DÉLIRES ! A.D.

J ai HONTE pour les propos , anti noirs , prononcés en Tunisie , d un caractère officiel ! , dans le pays de … l IFFRYKYA !

** C est du DELIRE , primaire , de croire que la présence africaine , en Tunisie , est de nature à transformer la base , l essence même d un pays arabo- musulman , en État , à dominante …africaine . Debile , Stupide !

Et cela , le plus triste , peut donner , crédit , justifier , excuser , l injustifiable , donner prime au racisme médiocre , primaire , vulgaire . Dont un bon nombre , des ultras , sont déjà malades . Demain un Klu-Klux-:Klan local ? … Debile ! Stupide !

J ai , ce jour , 24 février , du malaise interrogatif , pour cette radio , semi officielle française, qui ce matin n a cessé de « tartiner « sur la montée du racisme , anti noir , anti …africain , en Tunisie , en Iffrykya …. La même radio , d habitude , bien plus prudente , quand il d agit de pays à « gros bras « . Et souvent très sélective , quand il s agit de « gros intérêts « . Et les voilà , qui , spéculent , un peu trop sur les drames …à venir !

Les Africains présents en Tunisie , ont toutes les raisons , de s inquiéter , d avoir peur . Ils doivent être respectés , protégés , et non attisés ….

Ce matin , cette même source d informations , a trouvé le même équilibre des NOUVELLES du MONDE :

A ) : Le 1 er Anniversaire de la Guerre Russie Ukraine

B ) le Massacre israélien , hier , de Naplouse ( 11 morts , palestiniens , dont des adolescents, plus de 100 blessés …

C ):… le scénario , irresponsable , de la peur de l invasion noire en Tunisie , qui allait changer sa nature …africaine …. Dans quel siècle ?

Mais jeter , l huile sur le feu , ne diminue en rien , ne Justifie en rien , l irresponsabilité d un Don Quichotte , fut il officiel , parti en guerre contre le « Grand Remplacement « si cher aux Zemmour & CO . AD

