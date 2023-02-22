د.رفيق بوجدارية:كيف نفيق من غفلتي نلعن إبليس و نقول أشهد أن لا إلاه إلا الله

يف نفيق من غفلتي نلعن إبليس و نقول أشهد أن لا إلاه إلا الله، نبعد على الغش (بالضمة) و نقول يا سي رفيق راك تونسي و عايش في بلاد إسمها القديم قرطاج، حنبعل و ماڨون اولاد بلادك يا دكتور ..حنبعل الذي حارب روما الإمبريالية من أجل فيديرالية متوسطية..تونس بلاد الفراشيش les frexces اللي حيرو روما و بلاد جلاص اللي عطات البباص الأسمر جيلاص الأول …و بلاد جيوغرطا اللي مات راجل… يا سي رفيق أنت في بلاد طوعت الحضارة الرومانية للشخصية البربرية و بنات المدن و الطرقات و المسارح و المعابد و الفنون و الزيتون و الكروم و الفسيفساء و الحمامات …و لما أتاها العرب صارت إفريقية إسلامية لكنها متأصلة بربرية عندها نيف عاقبت به صلف عقبة ثم ذعنت لإبراهيم إبن الأغلب السياف لتجعل من ذريته متسامحة تحب العلوم و الفنون و التجارة أليس كذلك يا زيادة الله الأغلبي ؟ أليس كذلك يا سلاف و يا دكتور إبن الجزار ؟ أليس كذلك يا مدام أروى القيروانية ؟

يا سي رفيق إنك في أرض إبن رشيق و الحصري خالد الذكر،انت يا دكتور في أرض أسد إبن الفرات لكنك

أيضا في أرض إنقلب فيها المعز لدين الله الفاطمي الشيعي على شعب آواه و جعل منه زعيما و وضف له ضابطا صقليا ليسطو به على الفسطاط و يغدر بإفريقية هذا ما يقوله التاريخ المالكي عن جريمة شيعية، لكن الحقيقة أن القيروان دمرتها هجومات فاطمية شيعية قبل هجوم بني هلال عليها …يا سي رفيق أنت على أرض داوت جروحها و حافظت على كبريائها و تركت صنهاجة لتبني قوتها مع أبي الحسن الحفصي القادم من مراكش فصار تونسيا حفصيا حصيفا، كبر عزها حتى حكمت شرقا و غربا و بحرا …لكن حين خان حفيده ثار ضده شيخ من قرية بحرية أسس أول دولة وطنية تونسية حيا الله ذكراك يا إبن عرفة يا جد أبي القاسم …و لما جائك سنان باشا رحبت به باسم نصرة الدين و أعنته على طرد الإسبان و تفتحت على البحر و ما وراء البحر فجاءك المماليك غاصبين فأصبحوا مفتونين و أسسوا لهوية تونسية جديدة فرسانها أحمد باشا باي و خيرالدين باشا، هوية مفتوحة على العالم و لأنها مفتوحة تسلل لها سمامة شكلي و سرقها بن عياد و بن اسماعيل لكن الجنرال العربي زروق إنتصر لها كما فعل من قبله الجنرال حسين و إنتصر لها علي بن خليفة النفاتي و المسعي الجلاصي و أولاد ماكنة و باش حانبة و شباب تونس و الشيخ عبدالعزيز الثعالبي و محمد علي الحامي و محمد الدغباجي و الحبيب بورڨيبة و محمود الماطري و الهادي نويرة كما فعل جورج عدة و فرحات القرقني التونسي العالمي العظيم.

تونس يا سي رفيق عندما إستقلت لم تسرق إستقلالها لكنها إفتكته بأخف الأضرار و بقوة الفكر السياسي و بصنعة القيادة السياسية في فهمها للتحولات الجيوستراتيجية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية…و أسقطت تونس الملكية لكنها أعلت إسم المنصف باي و خلدت نخبة المصلحين و حافظت على الرائد التونسي و جعلت منه جريدتها الرسمية و تحررت من رواسب الظلام ففتحت المدارس و المعاهد دون أن تمضي الى آخر طريق التحرر… فجاء السابع من نوفمبر و السيارة الشعبية و الحاسوب العائلي و إتسع حكم العائلة حتى أصبح لنا ملك و ملكة و أمير إسمه صخر….و إنقلب الوضع و إحترق البوعزيزي فأحرق البلاد و جرفنا الحلم فتعرفت يا سي رفيق على مراد و الحبيب و لطفي و صالح و غيرهم كثر و كان أطهرهم شاب من الشابة …وهزمنا و قاومنا ثم ضحك علينا شيخ فأكل الحية و الديناري و رغم أننا جبنا البرميلة باجي لم نتفطن أن من ربح الكارطة كان بعيدا عنا….و لم نيأس و لم نهدأ لأننا نريد أن نضمن النصر لروح حنبعل و الكاهنة و أبي القاسم و سي لحبيب و فرحات و شكري و علية اللتي غنت و شرڨعت بني وطني يا ليوث الصدام ….و نحقق نبوءة صليحة و هي تغني تونس اليوم برات من التنهيدة …فاجابها اولاد احمد :« صوت لنفسك في اللحظة الحاسمة» فهزأت منهم جميعا خولة الراشدي التي تجرأت و صارعت المعتدي و بهت الذي كفر …تونس و قدرتها العجيبة لأن كل جبار بها يهزم والله أعلم .

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