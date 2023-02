Syrie : De la diplomatie des catastrophes naturelles à la « bataille du séisme »

De la Grèce qui offre son aide à l’ennemi turc et l’Arménie qui ouvre ses frontières

avec le même ennemi historique, en passant par les appels téléphoniques du

président égyptien Al-Sissi et du roi Abdallah II de Jordanie au président Bachar alAssad, à l’atterrissage de l’avion saoudien à Alep, etc., les lignes de démarcation se

rompent à un rythme accéléré selon le concept que les spécialistes désignent par la

« diplomatie des catastrophes naturelles » [disaster diplomacy].

C’est une diplomatie basée sur le principe consistant à dépasser les querelles et les

différences devant l’horreur d’une catastrophe naturelle, puis sur l’exploitation de ce

dépassement afin d’aboutir à une situation meilleure et durable sans déterrer les faits

du passé. Cependant, le tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie à

l’aube du 6 février restera dans les annales comme le premier phénomène de ce que

l’on pourrait désigner par les « batailles des catastrophes naturelles ».

En effet, alors qu’un grand nombre de Syriens récupéraient les corps meurtris de

leurs bienaimés de sous les décombres et que tous les Syriens essuyaient leurs

larmes pour se précipiter au secours de leurs frères, une idée lumineuse germait

dans l’esprit des experts de l’OTAN. L’’idée d’exploiter le séisme afin d’obtenir ce

qu’ils n’ont pas pu obtenir pendant les années de guerre et de siège. Autrement dit,

ils ont décidé de mener la « bataille du séisme » au lieu de mettre en pratique la

diplomatie des catastrophes naturelles.

Une volonté clairement manifestée ces derniers jours dans le cadre d’une vaste

campagne médiatique et diplomatique menée par l’Occident collectif dans le seul but

de forcer « le régime » syrien à accepter, sous la pression d’une résolution

contraignante du Conseil de sécurité de l’ONU, l’ouverture de points de passage

supplémentaires avec la Turquie, en plus du point de passage ouvert à Bab al-Hawa.

Il est important de rappeler que la question des points de passage frontaliers

remonte au mois de juillet 2014 lorsque le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité

la résolution 2165 soumise par la Jordanie, l’Australie et le Luxembourg. En pratique,

elle permet aux organisations humanitaires des Nations Unies et à leurs partenaires

d’acheminer leur aide à travers les frontières de la Syrie « sans » le consentement de

l’État syrien.

[ « La résolution 2165 a ouvert quatre points de passage sans que le régime

syrien n’ait à approuver l’accès humanitaire », s’est réjouie Mme Samantha

Power, la représentante des États-Unis ; tandis que M. Bachar al-Jaafari, le

représentant de la Syrie, a accusé certains États membres du Conseil de

sécurité d’invoquer l’aide humanitaire pour mettre en œuvre leurs visées

expansionnistes en Syrie et au Moyen-Orient ; [1] ; NdT].

Il faut dire que tout au long de ces dernières années d’une guerre sans merci, la

campagne malveillante de l’Occident collectif s’est focalisée sur l’aspect humanitaire

pour justifier la violation de la souveraineté syrienne. Cependant, entre 2014 et 2023,

la situation a changé tant en Syrie qu’à l’international. Ce qui a permis à Damas,

avec le soutien de l’allié russe, de concrétiser nombre de succès diplomatiques, à

commencer par la résolution consistant à maintenir ouvert un seul point de passage

à la frontière turque, celui de Bab al-Hawa non loin d’Idleb, puis à ramener de 12 à 6

mois la validité de cette résolution.

[Avec l’adoption de la résolution 2165 en 2014, puis ses renouvellements

successifs, le Conseil de sécurité a mis en place un mécanisme transfrontalier

permettant aux agences des Nations unies et à leurs partenaires d’utiliser les

points de passage de Bab al-Salam, Bab al-Hawa (tous deux depuis la Turquie),

Al-Ramtha (depuis la Jordanie) et Al Yarubiyah (depuis l’Irak), pour acheminer

l’aide humanitaire, sans l’accord de Damas… Cependant, le mécanisme s’est

vu fortement réduit en 2020 et 2021, avec désormais un seul point de passage

encore ouvert, Bab al-Hawa (résolutions 2504, 2533 et 2585), à la suite des

vetos de la Russie et de la Chine : [2] ; NdT]

La dernière prolongation de cette résolution portant sur le point de passage de Bab

al-Hawa a été adoptée par le Conseil de sécurité le 9 janvier 2023 sans heurts et

dans le calme [3]; ce que certains observateurs ont attribué à l’affrontement russooccidental en Ukraine, lequel interdirait l’ouverture de fronts supplémentaires.

Et puis la terre a tremblé et le séisme est apparu pour les dirigeants de l’Occident

collectif comme une chance de remonter le temps. D’autant plus que la magie s’est

retournée contre le magicien, à partir du moment où leur pratique des doubles

standards a éclaté au grand jour du fait de leur tiédeur face à la catastrophe syrienne

par comparaison avec leur empressement à aider la Turquie, et aussi, suite à la

découverte des effets désastreux des sanctions et plus précisément, des mesures

coercitives unilatérales et illégitimes contre la Syrie, sur les chances de survie des

victimes coincées par un temps glacial sous les décombres.

Face à ce constat, des voix se sont élevées pour réclamer la levée effective des

prétendues sanctions contre la Syrie. Des voix venues d’acteurs internationaux tels

que la Russie et la Chine, d’associations humanitaires, ecclésiastiques, populaires et

médiatiques. Des voix qui se sont fait l’écho de la souffrance des Syriens, aussi bien

dans le monde arabe que dans le camp occidental, pour s’opposer aux sanctions

globales et puis à la levée partielle et temporaire annoncée par le Département du

Trésor américain :

[Le 9 février, l’office de contrôle des actifs étrangers [OFAC], lequel dépend du

Département du Trésor américain, a annoncé la publication de la licence

générale 23 ((GL)23] pour la Syrie afin de contribuer aux efforts de secours

suite au tremblement de terre » [4].

L’article accompagnant le texte de la licence dit : la (GL)23 autorise pendant

180 jours toutes les transactions liées à l’aide aux victimes du séisme qui

seraient autrement interdites… afin que ceux qui fournissent de l’aide puissent

se concentrer sur ce qui est le plus nécessaire : sauver des vies et

reconstruire… Les programmes de sanctions américains ne ciblent pas l’aide

humanitaire légitime… Cette nouvelle autorisation s’ajoute aux importantes

autorisations humanitaires déjà en vigueur pour les ONG, les organisations

internationales (OI) et le gouvernement américain… Si l’allègement des

sanctions ne peut à lui seul inverser les défis structurels de longue date et les

tactiques brutales du régime Assad, il peut garantir que les sanctions

n’entravent pas l’assistance vitale nécessaire suite à cette catastrophe…

NB : Nous avons souligné quelques termes qui résument l’analyse de

l’économiste libanais Ibrahim Allouche [5]. Il constate que la levée de

l’interdiction de transfert des fonds vers la Syrie, telle qu’elle est présentée

dans l’article et le texte de la (GL)23 [6], ne s’applique pas à l’État syrien ou à

l’une de ses institutions ou succursales, y compris la Banque centrale

syrienne, comme elle ne s’applique à aucune société ou association contrôlée

par l’État syrien, directement ou indirectement, à l’intérieur et à l’extérieur de la

Syrie, pas plus qu’elle ne s’applique à toute personne travaillant pour l’une ou

l’autre de ces entités.

M. AIlouche relève aussi la sinistre ironie du paragraphe (b) de la (GL)23, lequel

prolonge l’interdiction d’importer du pétrole syrien et ses dérivés aux ÉtatsUnis alors, qu’avec leurs affidés, ils contrôlent 90% des puits de pétrole

syriens. Une grande partie du pétrole brut volé est expédié vers le nord de

l’Irak où il est vendu à bas prix, tombant parfois à 15 dollars le baril. Il est

ensuite raffiné et soit utilisé sur place, soit mélangé avec du pétrole local pour

être acheté par la Turquie où une partie est consommée, l’autre partie étant

exportée vers diverses destinations, y compris Israël. Autrement dit, les ÉtatsUnis d’Amérique sont la source du pétrole syrien volé et non son importateur.

D’où sa conclusion : par la (GL)23, les États-Unis tentent tout simplement de

sauver leur image de défenseurs des droits humains et d’absorber la pression

populaire croissante pour la levée des sanctions ou, plus exactement, du

blocus hermétique imposé à la Syrie ; NdT].

C’est alors que l’Occident a tenté de reprendre « l’initiative humanitaire » ; soit à la

manière de la ministre allemande des Affaires étrangères, Analina Birbock, laquelle a

prétendu que les bulldozers de secours ne pouvaient pas être livrés aux Syriens

parce que le « régime a fermé les frontières » en négligeant les conséquences des

sanctions américaines adoptées par son pays ; soit par le recours à la force militaire

en planifiant un projet de résolution du Conseil de sécurité, lequel serait adopté sous

le chapitre VII et obligerait l’État syrien à ouvrir tous les points de passage

transfrontaliers faute de quoi c’est la guerre et, au minimum, la poursuite de la

propagande meurtrière.

Plus clairement, le but de cette dernière manœuvre au sein du Conseil de sécurité

est un nouveau chantage visant la souveraineté syrienne sous le prétexte

humanitaire de protéger les Syriens du nord-ouest du pays de la colère de la nature

cette fois-ci ; [le nord-ouest syrien étant occupé par la Turquie et les terroristes du

Front al-Nosra et Cie ; NdT].

D’où la propagande menée tambour battant par les médias, les réseaux sociaux et

de prétendus révolutionnaires syriens, aussi bien en Occident que dans un certain

monde arabe. Une propagande inique se résumant à dire : « les victimes du

tremblement de terre sont des victimes d’ Al-Assad, l’État syrien n’est pas qualifié

pour faire face à la catastrophe, tantôt par manque de volonté, tantôt par manque de

compétences, voire par l’absence du sens de ses responsabilités… ».

Ce qui précède permet de comprendre la décision prise par le gouvernement syrien

« en accord avec l’ONU » et les départements concernés : l’ouverture de deux points

de passage supplémentaires à Bab al-Salam et Bab al-Raï pour une période de trois

mois. Par conséquent, les planificateurs occidentaux, qui ne s’attendaient pas à une

telle démarche, sont sortis déçus de la réunion du Conseil de sécurité tenue à huis

clos le 13 février ; la partie russe s’étant appuyée sur la décision syrienne pour

déclarer, en substance : « Nul besoin d’une résolution internationale. L’accord du

gouvernement syrien quant à l’ouverture de deux passages supplémentaires est

suffisant. Il s’agit d’un territoire syrien comme le reconnaissent tous les membres du

Conseil de sécurité, territoire sur lequel l’État syrien a le droit d’exercer sa

souveraineté ».

C’est donc par un accord bilatéral entre le gouvernement syrien et l’ONU que Damas

a déjoué le piège ourdi par ses ennemis et a réussi à atteindre un double objectif.

D’abord, celui de soutenir une aide urgente aux populations du nord-ouest de la

Syrie tout en préservant la souveraineté du pays d’une résolution contraignante et

extrêmement dangereuse pour la suite. Ensuite, celui de faire comprendre que le

séisme est une circonstance exceptionnelle qui ne peut souffrir ni du maintien des

sanctions occidentales, ni du maintien de la fermeture de certains passages

transfrontaliers. Autrement dit : à circonstance exceptionnelle, procédure

exceptionnelle.

Reste à attendre les répliques de la bataille du séisme car, maintenant que l’Occident

a perdu sa bataille politique, des tensions supplémentaires sont prévisibles. Et, il n’y

a toujours pas la moindre trace d’un bulldozer allemand venu secourir les victimes

syriennes de la terrible tragédie…

Aktham Souleimane

16/02/2023

Article traduit et commenté par Mouna Alno-Nakhal

Source : Al-Mayadeen

[دبلوماسية الكوارث.. ومعركة الزلزال]

PS : M. Souleimane ne pensait sans doute pas si bien prévoir des répliques de

la bataille du séisme… La rédaction de ce texte à peine achevée à l’aube de ce

19 février, nous apprenons par l’Agence d’information SANA qu’à 0H22, Israël

a envoyé une rafale de missiles depuis le Golan syrien occupé en direction de

Damas. Les défenses aériennes auraient intercepté et abattu la plupart des

missiles, mais les résultats préliminaires de cette agression comptent 5 morts

dont 1 militaire, 15 blessés dont certains sont dans un état critique, des

destructions et des dommages matériels dans nombre de quartiers résidentiels

dans Damas et ses environs. L’article, non encore traduit par l’Agence, montre

des photos en tout point comparables à celles vues suite au séisme qui a

frappé la Syrie et la Turquie [7].

Cette agression plus le massacre commis par les terroristes de Daech, dans le

sud-est de la ville de Sokhnah dans la banlieue est de Homs, le 17 février [8], et

dont le nombre de morts s’élève désormais à 68 civils partis ramasser des

truffes pour arrondir leurs fins de mois en ces temps difficiles, certains d’entre

eux étant toujours portés disparus, en dit long sur les monstres froids qui

commandent et qui exécutent… Puissent les morts reposer en paix et les

blessés se rétablir au plus vite.

Notes :

[1][ Le Conseil de sécurité décide de l’ouverture de quatre postes frontière en Syrie ]

[2][ Situation humanitaire en Syrie ]

[3][ Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté ce lundi 9 janvier la prolongation pour six

mois, jusqu’au 10 juillet 2023, de sa résolution 2642 autorisant l’acheminement de

l’aide humanitaire vers la Syrie par la frontière turque.]

[4][ Treasury Issues Syria General License 23 To Aid In Earthquake Disaster Relief

Efforts ]

[هل ُرفعت العقوبات األميركية عن سوريا فعالً؟] [5[

[6][ GENERAL LICENSE NO. 23 ]

[7][ Agression israélienne du 19 février 2023 ]

[8][ Agression daechienne du 17 février 2023 ]

Aktham Souleimane a travaillé pour la radio Voice of Germany, puis pour la chaîne

qatarie Al-Jazeera en tant que directeur de son bureau à Berlin avant d’annoncer sa

démission le 27 décembre 2012 pour son manque de professionnalisme face aux

événements du prétendu printemps arabe.

