أكلت يوم أكل الثور الأسود: هند بالحاج علي

أكلت يوم أكل الثور الأسود!!!!!!!

مصدومة؟؟ لا!! ممتعضة؟؟، شوية!!، أما الحقيقة عجزت ع الفهم.. ايه.. وبالقجمي مخي وقف..

بجاه الرب اللي خلقكم، يا أصوات الاحساس العميق بحقوق الانسان وبعلوية القانون وهاك الجماعة الى ركحوا بجملة حق يراد بها باطل عيني في عينك، ألا وهي أكلت يوم أكل الثور الأسود!!!!…

تحبوا جرد حساب؟ نتحاسبوا وبعيد على الحسابات السياسية، ايا سيدي الثور اللي تحكيو عليه تقضقض في 1011 وعينيكم تغزر وتتشمت عيناني، ولا نسيتوا؟؟!!،

نفكركم يا سيدي، شكون الاصوات اللي علات وقتها ما عدى صوتي وصوت بعض الاحرار لما قلنا لا لعدالة عميلة بريمر ولا نحتاج أصلا في تونس لعدالة انتقالية، شبينا ياخي رواندا ولا الشيلي؟؟!!..

شكون اللي تصدى لسحل عائلات كاملة فقط بمجرد شبهة القرابة أو الصداقة مع الطرابلسية ؟؟ شكون فيكم راجل ولا مرا قالت لا هذا باطل ونحن نريد ترميم الدولة على أساس الحق والقانون والعدالة؟؟!!، شكون فيكم اللي حل فمو وقال راو الجيلاني الدبوسي موش مجرم ، ولا عبدالعزيز بن ضياء ولا لزهر بوعون ولا فريعة ولا منجي صفرة ولا الزنايدي ولا أي كادر من كوادر الدولة ؟؟ شكون ؟ نسيتوا؟؟ نسيتوا كيفاش ماتوا؟؟ نسيتوا كيفاش ماتوا ولاد الطرابلسية في الحبس بعد ما لحمهم نتن خاطر رغم حالتهم الصحية المتدهورة ما قبلوش يجيبولهم طبة وخلاوهم ماتوا متعفنين في الحبس، نسيتوا البغدادي المحمودي اللي يتصكك في القاعة كيف الكبش المذبوح باش ما يسلموهش للسفاحين وسلموه وقبضوا الثمن، نسيتوا ٱش عملوا برجال الأمن اللي حماو تونس من تنظيم الارهاب لسنوات؟؟ وكيفاش الى اللحظة هذي وهما عايشين تحت ترهيب قانون بن سدرين وشيخ الدجالين؟؟ نسيتوا تركيع رجال الأعمال والصناعيين بالابتزاز الحر؟؟؟ نسيتوا اللي لطفي نقض مات تحت الساقين ولا من تحاسب ؟؟ نسيتوا سليم شاكر وعبدالفتاح عمر؟؟!!! نسيتوا اللي أحفاد الهادي الجيلاني، أطفال ورضيع من اللي عمرو عام للي عمرو سبعة سنين تسجلوا في قائمات الانتاربول، ههههه.. يا فضيحتكم، توا تحكيوا ع الثور بعد ما غدغدتونا بقصص الثورة،

انتم تحكيو ع الحقوق واحترام القانون ؟؟؟ اني امتعض حقا منكم.. وعلى هذاكه ديما نقول ماكم كان فضلة بن علي، حتى بورقيبة لا..

نحكيلكم على عدالة البشير العكرمي اللي عشتها أنا وكل الحاضرين في جلسات سماعات ضحايا عدالة البحيري والعكرمي؟؟ نحكيلكم كيفاش كل حكاية ما تشبهش لاختها ومع كل حكاية قاعة كاملة تبكي بالصوت ، رجال ونساء ع اللي صار في التوانسة يا ولاد الفععععععلة..؟؟؟؟!!!

نحكيلكم كيف وقع التنكيل بالمتقاضين بمجرد أنهم عندهم حق طالبوا بيه عن طريق القضاء ولم يتمنوا ألا عدالة ناجزة وقانون نافذ وقضاء حامي، فقط،

هذي خاطي جرائم الارهاب وضرب الأمن القومي والتخابر وتفليس البلاد والنهب والسرقة الموصوفة وبتبوريب والاستحواذ ع الملك العام، وع الاملاك المصادرة، هذا خاطي ملف التسفير والتجارة في القتلة والرقيق الأبيض، هذا خاطي جملة، هذي حكايات يومية لاناس بسطاء لا عندهم في السياسة ولا في الافاريات..

احشموا احشموا يلعن ها الوقت الكلب..

علاش ما سمعتش أنا شخصيا صوتكم وقت الشيخة كركرتني أنا ومستشارة للبحث وللترهيب خاطر طالبنا بجرد الحساب ؟؟ علاش ما سمعتش صوتكم وقت تعرضنا للترهيب والتهديد واحنا ندافعوا على مدينة سقطتت باللقشة وبالحيط ؟؟ et j’en passe ، خاطر تونس وعشريتها وغشاشر الحرام يلزمها مدونات… تولولوا كالثكالى ع العكرمي والبحيري وما نعرف شكون حقا حقا غايضكم القانون والحقوق..

نقولها ونعاودها، نعم أنا مع احترام الاجراءات لتقصير الطريق، نعم انا مع احترام القانون خاطر باحترامو احنا الأقوى، نعم للملفات الكاملة ومليانة ، ما عدى هذا لن يرف لي جفن بسبب أيا كان من هؤلاء المجرمين القتلة والعكرمي شريك في القتل والنهب، وسأنام ملئ جفني حين أعرف انهم دخلوا السيلون كلهم دون استثناء وماعادش خارجين منو ، وليس انتقاما بل عدالة..

#هند_يحي