وزير الخارجية السعودي: الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر

19/02/2023

FacebookTwitterPartager

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي إن إجماعا بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سوريا وأن الحوار مع دمشق مطلوب « في وقت ما » حتى تتسنى على الأقل معالجة المسائل الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء السبت، إن : هناك إجماعا عربيا على عدم استمرار الوضع الراهن في سوريا

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية السعودي، في جلسة حوارية عن « دور دول الشرق الأوسط » على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انطلق الجمعة ويختتم الأحد، بحسب ما نقلته قناتا الإخبارية (رسمية) و »الحدث » (خاصة) السعوديتان

وبشأن سوريا ووضعها حاليا، شدد وزير الخارجية السعودي على :أهمية معالجة الجانب الإنساني فيها ووجود مسار واضح مع دمشق بشأنه

وأضاف : هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا يجب ألا يستمر، ولا بد من إيجاد توجه مختلف وهذا التوجه لم نتوصل له بعد

الجدير بالذكر أن دمشق علقت يوم أمس على أنباء نقلتها وكالة « سبوتنيك » حول عزم وزير الخارجية السعودي زيارة العاصمة السورية قريبا بعد 11 عاما من القطيعة بين البلدين.

وقال مصدر مطلع لقناة روسيا اليوم إنه لا يوجد حديث في دمشق حاليا إلا عن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، بعد الأنباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة له

وكانت الجامعة العربية جمدت عضوية سوريا منذ 2011 على خلفية قمع نظام بشار الأسد تظاهرات ضده، قبل أن يضرب زلزال فجر 6 فيفري الجاري الجنوب التركي والشمال السوري مخلفا خسائر كبيرة، دفعت دولا عدة منها السعودية، للإسراع بإرسال مساعدات لمناطق سورية

وبشأن إيران أشار الوزير إلى أن المملكة كانت تحذر منذ زمن من المسيرات الإيرانية، والآن نراها في الحرب الأوكرانية الروسية (مندلعة منذ فيفري 2022)، ولا بد من الحوار مع إيران حول هذه المسألة

وأكد أن السعودية : أوضحت لإيران أن نشر التسلح أيا كان ليس مفيدا للمنطقة ويجب وقفه

وبشأن علاقات المملكة وموسكو في ظل التقارب الروسي الإيراني قال بن فرحان : ليس مفيدا وضع خطوط حمراء في أي علاقات ولدينا علاقات جيدة مع روسيا ونتواصل بشكل جيد معها

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية، قالت نهاية العام الماضي، إن إيران باعت روسيا طائرات من دون طيار وصواريخ دقيقة تستخدمها موسكو في أوكرانيا

وأشار وزير خارجية السعودية، إلى أن: التسلح النووي لدولة تحمل عداء لدول الجوار سيجعل الجميع يفكر في الدفاع عن نفسه

وأكد بن فرحان، أن : هناك حاجة للعودة للمفاوضات النووية ولكن بتوجه شمولي يشمل مشاركة الخليج ومعالجة المسيرات وتطوير الصواريخ

وبشأن الصراع الروسي الأوكراني قال وزير الخارجية السعودي : سمعنا أن روسيا وأوكرانيا لديهما رغبة في التفاوض، ولكن هناك قضايا معقدة ولكن علينا أن نواصل الحوار مع الطرفين ودول الخليج مع ذلك لضمان التوصل لحل

FacebookTwitterPartager

Publicité