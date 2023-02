Lettre ouverte d’un prêtre arabe de Syrie – À Sa Sainteté Le Pape François, 11 février 2023

Par Elias Zahlaoui

Arrêt sur info — 18 février 2023

Lettre ouverte d’un prêtre arabe de Syrie À Sa Sainteté Le Pape François

Damas, le 11-02-2023

Sainteté,

Nombreux sont ceux qui me reprochent ma détermination à vous écrire des lettres ouvertes. Pour moi, il s’agit tout simplement d’un devoir imprescriptible, que connaît toute personne consciencieuse. Que dire d’un prêtre catholique, qui se réfère à une Sommité Spirituelle aux dimensions du monde, représentée par Celui qui est le Vicaire de Jésus – Christ sur terre ? C’est pourquoi je ne cesserai jamais de vous écrire, tant que vous êtes Son Vicaire.

Aujourd’hui cependant, ce qui me pousse à vous écrire de nouveau, c’est l’amère déception que j’ai éprouvée, devant votre attitude face au séisme terrible qui a frappé la Syrie, ma patrie, et la Turquie.

N’auriez-vous donc, face à une telle catastrophe, qu’un mot de prière et de compassion sans plus ?

Permettez-moi, avant d’aller plus loin, de vous poser ma question habituelle :

Si le Christ avait été à votre place, est- ce qu’il se serait contenté de dire ce que vous avez dit, et de se retirer sans plus ?

N’aurait-il pas renchéri, en adressant des mots de colère et d’avertissement, comme il le faisait en Palestine, quand il s’en prenait à l’opulence des riches et à l’arrogance des Potentats ?

N’aurait-il pas, au moins, appelé à la levée immédiate des « Sanctions », bien qu’il soit certain que plus personne n’écoute ?

Pour moi, prêtre de l’Eglise Catholique, en ma quatre-vingt onzième année, et sachant parfaitement que je suis en instance de comparaître devant Dieu à tout instant, laissez-moi vous conjurer au nom de Jésus-Christ.

Seriez-vous dans l’ignorance des évènements qui bouleversent le monde en général, ainsi que de ceux, passés, présents et à venir, qui touchent la Syrie en particulier, du moins depuis douze ans ? Pourquoi donc vous vous comportez, comme si vous n’étiez pas Le Vicaire de Jésus – Christ et Son Serviteur ?

Sainteté,

Jusqu’à quand pouvez-vous faire semblant d’ignorer que ceux qui déclenchent des guerres « programmées », et promulguent des « lois », et des « sanctions » iniques, à l’encontre de tous les peuples, ne sont en réalité, comme le prouve l’histoire longue et sinistre de l’Occident, que des MEURTRIERS, des MENTEURS et des VOLEURS, qui ont besoin avant tout, de quelqu’un qui les délivre d’eux-mêmes, pour chercher ensuite à délivrer leurs propres peuples, tout autant que les autres peuples, de leur malice démoniaque ?

Pourquoi donc gardez-vous le silence, et justifiez-vous ainsi le silence de tous les Responsables de l’Eglise Catholique en Occident ?

Que diriez-vous donc au Seigneur Jésus, si jamais s’achève le plan de destruction du Monde Arabe, condamnant à l’errance tous ses peuples, et à l’exode tous ses chrétiens, surtout en Palestine et en Syrie, Sa terre d’origine et Sa patrie ?

N’êtes- vous pas le Serviteur de Ce même Jésus, qui a dit les paroles les plus tendres qui soient, à l’égard des laissés-pour- compte, et les mots les plus durs à l’encontre des oppresseurs ? Ne sommes-nous pas au moins, en droit d’attendre du Serviteur, qu’il redise les paroles de Son Maître ?

Sainteté,

Vous voyagez beaucoup.

Qu’est-ce qui vous empêche de visiter la Syrie, pour voir enfin de vos propres yeux, ce à quoi a été réduit ce peuple, qui a toujours été digne dans sa foi, sa tolérance, sa noblesse et son affection, et aujourd’hui dans sa souffrance décuplée par ce séisme ?

N’avez-vous pas été choqué par le contraste flagrant, entre la précipitation des « Puissants » de ce monde, et de leur nombreux valets, à secourir la Turquie, et par leur indifférence féroce à l’égard de la Syrie, pourtant crucifiée depuis 12 ans, face à ce séisme terrible et à cet embargo meurtrier ?

C’est à croire que l’Eglise Occidentale se trouve aujourd’hui, dans l’urgente nécessité de redécouvrir le récit du Bon Samaritain, que Jésus nous a laissé dans l’Evangile !

D’ailleurs il me semble entendre Jésus dire en ce moment, à toutes Ses Eglises, tout autant qu’aux despotes du monde :

« Jusques à quand serai-je avec vous, et devrai-je vous supporter ?»

Préféreriez-vous entendre les terribles malédictions, que le Seigneur a jetées à la tête de Ses adversaires, pour les réveiller, quand Il semblait désespéré de leur conversion ?

Sainteté,

Permettez-moi, au bout de cette confession filiale, de vous rappeler de nouveau aujourd’hui, l’une ou l’autre des paroles que le Seigneur a jugé, dans sa sagesse, de dire à Damas même, comme vous le savez, ainsi que les Autorités compétentes à Rome. Certaines d’entre elles furent dites en 2004, donc sept ans avant la guerre, d’autres en 2014, en pleine guerre.

L’un de ses messages contient à la fois, un jugement on ne peut plus sévère, à l’encontre de tout l’Occident, ainsi que des promesses humainement impossibles en faveur de l’Orient. On y trouve enfin une menace foudroyante, contre ceux qu’il a comparés à Judas !

Voici donc ce que Jésus a dit, le Samedi -Saint, 10-4-2004 :

« Mon dernier commandement pour vous :

Revenez chacun chez soi.

Mais portez l’Orient dans vos cœurs.

D’ici a de nouveau jailli une Lumière,

Dont vous êtes le rayonnement, pour un monde séduit par la matière, la sensualité et la célébrité, au point qu’il en a presque perdu les valeurs.

Quant à vous,

Préservez votre Orientalité.

Ne permettez pas qu’on aliène votre volonté, votre liberté et votre foi dans cet Orient ! »

Voici aussi ce que Jésus a dit, le Jeudi-Saint, 17-4-2014 :

« Les blessures qui ont saigné sur cette terre,

Sont celles-là mêmes qui sont dans Mon Corps,

Car la cause et l’auteur sont le même.

Mais soyez dans la certitude, que leur sort est le sort même de Judas » !

Heureux ceux qui croient et proclament !

Sainteté,

Je vous redis mon affection et mon respect.

Père Elias Zahlaoui

Damas le 11-02-2023

