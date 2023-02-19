« واقعة باب سويقة :17 فيفري من سنة 1991ة »

أسامة الراعي · ·

في مثل هذا اليوم 17 فيفري من سنة : 1991 – جدّت « واقعة باب سويقة » التي مثّلت حدثا مفصليا في تاريخ الصراع السياسي بين حركة النهضة والسلطة في عهد الرئيس بن علي، واكتنفت قضيتها العديد من النقاط الغامضة.

– في البداية تجدر الإشارة إلى أني اعتمدت في تقديم هذه الحادثة على بحث جامعي قدّمه الاعلامي محمد اليوسفي تحت عنوان “حادثة باب سويقة 1991 من خلال الصحافة والشهادات التاريخية” قدّم بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس باشراف الأستاذ عبد الواحد المكني والمقررين الأستاذين فتحي ليسير وعادل بن يوسف، وقد توّج هذا البحث بحصول صاحبه على رسالة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر بملاحظة حسن جدا في 3 ديسمبر 2015. كما اعتمدت شهادة نبيل الرباعي أحد النهضاويين السابقين المقربين من عبد الفتاح مورو، وشهادة القيادي المؤسس لتنظيم النهضة الفاضل البلدي، المعروف لدى بعض الأوساط بكنية “سيبانة”.

– جاء في بحث محمد اليوسفي أن قضية باب سويقة 1991 أعدم فيها 3 من قواعد تنظيم النهضة ممّن تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة وأن مكان دفن هذا الثلاثي الذي أعدم غير معلوم إلى اليوم، وهو على الأغلب بمقبرة الجلاز في مكان منزو حيث تمّ في البداية تحجير الدفن قربه إلى غاية سنة 1996 قبل رفع الحظر حسب ما ورد في رواية لأحد حرّاس المقبرة كان حاضرا ليلة دفنهم بعد اعدامهم يوم 9 أكتوبر 1991.

– وذكر محمد اليوسفي في هذا البحث “أنه لم يعد هناك مجال للشكّ في أنّ المجموعة التي هاجمت المقر الحزبي هي من قواعد حركة النهضة التي أقرّت وقتها خطّة تحرير المبادرة بهدف زعزعة النظام القائم وربّما التخطيط للاستيلاء على الحكم في مرحلة ثانية بطريقة أو بأخرى. وقد جاءت عملية باب سويقة التي نفذها عدد من النشطاء الحركيين التابعين لحركة النهضة بالتنسيق مع شاب آخر منهم كان مخترقا لحزب التجمع في تونس المدينة حيث أمدهم بكلّ التفاصيل حول طبيعة المكان وكيفية توزع المكاتب. وقد كان الهدف الأساسي هو حرق المقر دون استهداف قصدي للحرّاس الذين كانوا يشتغلون ضمن ما يسمّى « لجان اليقظة » وهي تشكيلات شبه مليشاوية وغير قانونية ولها قصّة تاريخية منذ فترة الخلاف البورقيبي- اليوسفي وقد لعبت أيضا دورا في قمع الحركة النقابية في عهد مدير الحزب الحاكم محمد الصياح في السبعينات”.

– كان أعضاء المجموعة المنفذة للعملية قد قاموا بسكب البنزين أرضا وأضرموا النار ولم يتفطنوا لوجود حارسين مختبئين داخل مقر لجنة التنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي وعند الانسحاب قام أحد منفذي العملية منير الحناشي، وكان يلبس حذاءً من نوع “بورتكان” بضرب التلفاز الذي كان موجودا بالمدخل، فحصل حينها انفجار كبير مما أسفر عن تأجج النيران، وكان سببا في وفاة الحارس عمار السلطاني وإصابة الثاني بحروق خلفت له تشوها وإعاقة دائمة… وبعد 14 جانفي 2011 أصبح منير الحناشي الحارس الشخصي لنائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

– وقد اعترف منفذو العملية من الذين حوكموا في القضية أثناء الإستنطاق أنّهم نفذوا الهجوم فعلا لكن القتل العمد لم يحصل ولم يكن مخطّطا له.. مع العلم أنّ نفس المجموعة التي خطّطت لحرق مقر لجنة التنسيق بباب سويقة قامت قبل أيّام من ذلك بارتكاب نفس الفعل في مقر شعبة الاسواق غير بعيد عن جامع الزيتونة. ولكن هذه الحادثة لم يكن لها صدى اعلامي أو سياسي.

– وأكّد محمد اليوسفي في بحثه “أن أسرار مكان الدفن من المؤكد أنّها موجودة في أرشيف وزارة الداخلية التي رغم أنّ الاأمين العام لحركة النهضة، آنذاك، علي العريض كان المشرف على دواليبها ولكنّه لم يستجب لنداءات عائلات المعدمين في القضيّة؛ ومن هنا يطرح السؤال : لماذا رفض علي العريض كشف النقاب عن أرشيف هذه العملية وهل اطّلع عليه عندما مرّ بوزارة الداخلية أو ما يمكن أن نطلق عليها “وزارة أسرار الدولة”؟

– للإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من البحث في التفاعلات السياسية مع هذه الحادثة منذ التسعينات وصولا الى اليوم.

– وبالرجوع الى البحث الجامعي، يؤكد صاحبه أن حادثة باب سويقة كان لها تأثير كبير على المسار السياسي للبلاد، وتكفي الاشارة الى أنّه مباشرة بعد وقوعها قام بن علي بتعيين عبد الله القلال وزيرا للداخلية، ثمّ عيّن في ما بعد الجنرال علي السرياطي مديرا للأمن الوطني، وهي خطّة أعيد العمل بها بعد الغائها وهو ما يبرز حجم التبعات السياسية والامنية والقضائية لهذه الواقعة.

– كما يؤكّد محمد اليوسفي « والجميع يعلم لاحقا المنزلقات الخطيرة التي حصلت في ظلّ تغليب الحلّ الأمني لمواجهة ظاهرة الاسلام السياسي ككلّ، وحركة النهضة على وجه الخصوص، فحادثة باب سويقة أحدثت زلزالا صلب تنظيم حركة النهضة فشهدت موجة استقالات من أبرزها اعلان انسلاخ كلّ من عبد الفتاح مورو وبنعيسى الدمني والفاضل البلدي ونور الدين البحيري الذي ظلّ يناور هنا وهناك، وقد بلغ الأمر بـ”مورو” أن أعلن شروعه في تكوين حزب جديد كما التقى بالمستشار السياسي للرئيس بن علي، لكنّ مبادرته تعاملت معها السلطة بالتسويف فاختار الانسحاب في هدوء رغم محافظته على عضوية المجلس الإسلامي الأعلى ».

– ومن جهة أخرى عجّلت هذه الواقعة حسب محمد اليوسفي “باستقالة البلدي وهو من القيادات التاريخية للاتجاه الإسلامي ومن مؤسسيه وقد كان وقت الحادثة رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة وذلك تعبيرا منه عن إدانته للعنف وهو لم يعد لصفوف الحزب حتّى بعد 2011″.

– ويضيف محمد اليوسفي: ”لقد كانت حادثة باب سويقة نتاجا لاستراتيجية خاطئة أقرتها حركة النهضة تحت ذريعة الردّ على عنف وإرهاب الدولة وقمع النظام لها بالعنف المضاد.

– وطبعا استغلّت السلطة كما يجب هذه الواقعة ونجحت في توظيفها لتبرير الخيار الأمني في ضرب حركة النهضة تحت يافطة الذود عن الدولة والمجتمع ممّا تعتبره إرهاب الحركات الاصولية والظلامية”.

– لقد ظلّت قضّية باب سويقة مدّة 33 سنة حبيسة التجاذبات السياسية والتوظيفات من هذا الطرف وذاك بشكل كاد يعتّم على الحقيقة التاريخية، وحتّى بعد 14 جانفي 2011 لم تتجاسر أيّ جهة على فتح ملف القضيّة وكشف الحقيقة كما هي دون تحريف أو تزييف أو توظيف.

– علما وانه، بعد أن حوكم المتوّرطون في هذه الواقعة وهم الهادي النيغاوي وفتحي الزريبي ومصطفى بن حسين بالاعدام ظلّ ملفهم ورقة مساومة وابتزاز بين السلطة والرئيس بن علي من جهة وحركة النهضة من جهة أخرى. كما أن مضيّ بن علي في الموافقة على إعدامهم وعدم إصدار عفو بالحطّ من العقوبة إلى السجن المؤبد له تفسيراته السياسية حيث بيّنت النتائج التي توصل محمد اليوسفي إليها من خلال هذا البحث ان وقائع الحادثة كانت مخالفة نسبيّا للرواية الرسميّة للسلطة التي روّجت وقتها لحصول عملية محاولة قتل عمد للحارسين عمارة السلطاني و لزهر بن رجب في مقر لجنة التنسيق للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم”.

– ولئن حاول اليوسفي من خلال هذا البحث معالجة حدث شكّل منعرجا في التاريخ السياسي الراهن بمقاربة يمكن إدراجها حسب رأيه ضمن سياق العدالة الإنتقالية والتي شهدت تعثرات جمّة لأسباب عديدة من بينها غياب وتغييب الفضاءات البحثية الأكاديمية والعلمية الصرفة عن المسار برمته مقابل اعلاء شأن المناكفات السياسية والتوظيفات الايديولوجية، فإن هذا البحث الأكاديمي الذي نبش في بعض خفايا حادثة باب سويقة من خلال مرجعيات صحفية وشهائد ووثائق تاريخية أثار جدلا سياسيا داخل أوساط حركة النهضة بعد كشفه لخفايا وأسرار من داخل أبناء الحركة نفسها.

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