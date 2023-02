Le Rêve de l’UMA: Fakhreddine Mezzi

Fakhreddine Mezzi

L’U.M.A. j’en rêve encore..Un projet séduisant mais aujourd’hui ensablé..

Le 17 février 1989, fut signé à Marrakech par les cinq chefs d’États le Traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe3, après la réunion du 10 juin 1988 à Zéralda qui l’avait préparée.

Demain lundi 17 février 2014, l’Union du Maghreb arabe (UMA) qui fêtera son 24ème anniversaire, ne cesse de faire du surplace, loin des aspirations des peuples et des potentialités, marginalisant de plus en plus la région au sein de l’échiquier mondial. « L’Union du Maghreb Arabe « est un projet fiable et viable. Malgré le pessimisme qui règne aujourd’hui, les vicissitudes et conjonctures internes, l’avenir du Maghreb dépend de cette union. Face à la situation économique mondiale, aux réalités de l’Union européenne, un Maghreb uni représente plus qu’une nécessité, c’est une obligation.

