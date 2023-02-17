أحمد المنّاعي يزوّر التّاريخ:مقال جريدة المساء بدون امضاء

في الأسبوع الذي صدر فيه هذا المقال الذي يتهمني فيه صاحبه بتزييف التاريخ اتصل بي السيد شفيق جراية الذي لم أكن أعرفه أو حتى سمعت باسمه واعتذر لي عن

نشره المقال أما رئيس التحرير الذي صادف أن لاقيته مرة في مطار تونس-قرطاج فلم يحرك ساكنا . حاول أن تفهم شيئا

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بالغ الناشط السياسي السابق و المستقيل من حركة النهضة أحمد المنّاعي في الأشهر الأخيرة من الاِفتراءات و تزوير الحقائق موجّها اِتهامات كاذبة لحركة النهضة في

كلّ حوار صحفي يُجْريه.

و قد تعمّدت عديد المنابر الإعلامية المعادية للإسْلاميّين عموما و لحركة النهضة بالخصوص اِستغلال مواقف المنَّاعي للتّرويج لدعاياتٍ الهدف منها تشويه حركة النّهضة و الإساءة إليْها و مناضليها.

و كان أحمد المنّاعي اللاّجئ السّياسي الإسْلامي السّابق قد عاد إلى تونس سنة 2008 عقب صفقة عقدها مع نظام « ابن علي » ليتحوّل إلى مساند لسياسته, و إلى عدوّ لحركة النهضة.

و لم يكتفِ المنّاعي بأنْ اِرتمى في أحضان النّظام القمْعي على حساب معاناة رِفاقه في الحركة بلْ طفِق يمارس دوْرا تخْريبيا للحركة خصوصا بعد 14 جانفي ليزوّر تاريخها و يلصق بها أحداثا كاذبة.

و يبدو أنّ المنّاعي قد سقط في مطبّ أعداء الثّورة فتحوّل إلى منظّر للبورقيبيّة حيث قدّم محاضرة في الأيّام القليلة الماضية عن البورقيبيّة, منقلبا مائة و ثمانين درجة على ماضيه و على قناعاته…

و لعلّ السّؤال المطروح هنا, ماهي مرابيح المنّاعي من هذا الاِنقلاب؟ و متى تعلّم المناعي حبّ البورقيبيّة بعد أنْ كان من أعدائها؟

وهل سنرى المنّاعي قريبا في منصب النّاطق الرّسمي باُسم حزب الباجي قايد السّبْسي ليعمل صانعا لدى مَنْ نفوه هو و عائلته عشرين عاما و لمْ يرضوا بعودته إلاّ مقابل التّخلّي عن مبادئه و عنْ رفاقه في النضال؟

رد المناعي

تعوّدت التّنازل عن حقّي في الردّ على أيّ نص بلا إمضاء, و اُستثناءً أردّ على نصّكم المنشور بالعدد 57 تحت عنوان » أحمد المنّاعي يزوّر التّاريخ » ليقيني بأنّ منْ يكتب تّحفة أدبيّة كهذه يُغْفر له نسيان توْقيعه..!

لا أعتقد أنّ صفحات صحيفتكم المضيافة تتسّع للمناظرات الفكريّة و الحوارات السياسيّة, لهذا أكتفي بالملاحظات السّريعة االتّالية:

لسْتُ بالمؤرّخ لأزوّر التّاريخ, و لكنّي عشتُ أحداثا ووقائع كثيرة, و لا أتردّدُ في الإدْلاء بشهادتي كلّما طُلِب منّي ذلك, أوْ أُتيحَتْ لي الفرصة.

إنْ شئْتُمْ أخصّكمْ بأوّل شهادة عن دفاعي عن راشد الغنوشي و جماعته عندما أُوقفوا لأوّل مرّة في فاتح رمضان شهر جويلة 1981.

بخصوص رجوعي إلى وطني بعد منفاي الاِختياري الطّويل, أُعلمكم أنّ رجوعي في أكتوبر 2008 كان بعد رجوع كثير من المنفيين أمثال « أحمد بن صالح » و « محمّد مزالي » و » خميّس الشماري » و « أحمد القديدي » , و بعد شخصيّات نهضويّة كثيرة, … و بعد رسالة الغنّوشي إلى رئيس الجمهوريّة في جويلية 2008 وهي الرسالة التي أرجعت الحريّة إلى آخر مساجين النّهضة بمنْ فيهمْ رئيسها الشّرعي « الصّادق شورو » و ذلك بمناسبة ذكرى السّابع منْ نوفمبر.

و إذا ما كان هناك من صفقة كما تدّعون, فلا شكّ أنّ أرشيف الدّاخليّة و الرئاسة, يحْتفظ بآثارها, و لا يصعُب عليكم الوصول إليها.

أضْحكني حديثكمْ عن الثّورة, و لا يُحْرِجني تصْنيفكمْ لي ضمْنَ أعداءها, أما لمْ أُحاضر في البورقيبيّة, و إنّما دعوْتُ للمحاضرة فيها, أشهر المؤرّخين الألمان في الاِختصاص وهو الأستاذ « ورنرروف », أمّا أنا فإنّني متخصّص في الغنّوشيّة, و يمكن لي أنْ أُحاضر فيها منذ رجع راشد الغنّوشي إلى تونس في جويلية 1969, يحمل الإسلام في حقيبة, و مشروع إثارة تمرّد قبيلته « بني زيد » في خياله.

وأخيرا, لمْ يستطِعْ نظام « ابن علي » أنْ يُسْكِتني, أَوَ تحْسَبُونَ أنّ نظام الغنّوشي سيتوصّلُ إلى ذلك؟

أحمد المنّاعي.

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