#لن_ننسى

#الشهيد حسين الكوكي رمز التضحية والصمود .

تمر الذكر 45 لاستشهاد المناضل النقابي حسين الكوكي ، الكاتب العام لنقابة البنوك والتأمينات بسوسة، الذي مات تحت التعذيب يوم 15 فيفري 78 اثر الاحذاث الاليمة التي شهدتها تونس يوم الخميس الاسود 26 جانفي 1978، يوم #الاضراب العام الذي شنه الاتحاد العام التونسي للشغل

تم اغتيال الكوكي تحت التعذيب لانه كان عنيدا في الحق اثناء البحث. أستُشهد الكوكي وهو الذي عانى من الظروف القاسية التي كان يعيشها النقابيون الموقوفون جميعابمنطقة الشرطة بسوسة.

قبل موته ببضعة ايام . أقتيد الكوكي للبحث ، وبعد ساعات عاد الى الزنزانة منحني الظهر في حالة صحية متدهورة ، ومكت تلاتة ايام يئن ويتألم ويشير إلى اماكن الالام في الصدر والظهر ، وكادت ابواب الزنزانة ان تنكسرمن كثرة الضرب عليها . وتعالت اصوات النقابيين طوال يومين مستنجدة متوسلة نقله إلى المستشفى ، وكانو يقولون لحراس الزنزانات إن الرجل سيموت من شدة الحمى والاوجاع ، فيجيب الحراس » اذا مات نلفوه في زاورة وقيد على الحوادث« .

وفي يوم 14 فيفري 78 جاء دوره للذهاب للتحقيق فلم يستطع الخروج ولا التحرك من المكان الملقى به فأخرج محمولا من طرف بعض الموقوفين ووضع أمام باب الزنزانة ، فأخد الحارس يركله برجله وهو يصيح: « قوم يزي بلا دهشة ، هاك باش تروح ». وهكذاحُمل إلى حاكم التحقيق فلم يقدر على المثول أمامه ، فأمر بنقله إلى مستشفى فرحات حشاد بسوسة حيث توفي بعد سويعات.

رحم الله حسين الكوكي وسعيد قاقي وكل شهداء الاتحاد العام التونسي للشغل والوطن.

عبدالمجيد الصحراوي