Une année à l’université tunisienne – Entretien avec Clément Salah

PAR MATHIEU TILLIER · 23/04/2020

Clément Salah a effectué sa deuxième année de Master « Monde Méditerranéen Médiéval » à Tunis au cours de l’année 2017-2018. Aujourd’hui doctorant, il prépare une thèse en histoire de l’Islam médiéval en cotutelle à Sorbonne Université et à l’Université de Lausanne, où il enseigne à la Faculté de théologie et de sciences des religions. Il revient sur son expérience à l’université de Tunis.

Pourquoi avez-vous souhaité passer une année à l’étranger ? Quelle était votre expérience de la langue arabe avant de partir pour Tunis ?

Clément Salah : Je suis parti pour Tunis en 2017 alors que j’entrais en deuxième année de Master. J’avais déjà une solide connaissance de l’arabe : j’avais validé une bi-licence histoire-arabe à Sorbonne Université (à l’époque Paris IV) et avais eu l’occasion de suivre différents stages à l’étranger (un semestre au Département d’Enseignement de l’Arabe Contemporain au Caire et un trimestre à l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes de Tunis). Le stage arabisant proposé par Campus France à Tunis est un stage d’excellence et il nécessite un niveau avancé en arabe.

Mon objectif était double : j’avais besoin d’une solide mise à niveau dans le but de me préparer aux concours de l’enseignement en langue arabe et de consolider ma culture afin de poursuivre mes recherches sur l’Islam médiéval. Ce stage a largement répondu à ces deux objectifs.

Concrètement, comment s’est passé votre stage ?

Clément Salah : Le stage est organisé conjointement par le Bureau Pédagogique d’Arabe, qui est basé au lycée français Pierre Mendès France de Tunis, et l’Université de la Manouba. La semaine est ainsi divisée entre cours fondamentaux à la Manouba (chaque étudiant est libre de choisir les enseignements qui lui plaisent) et cours de renforcement assurés par le Bureau Pédagogique d’Arabe.

Après un mois d’apprentissage intensif de l’arabe dialectal tunisien, j’ai eu l’occasion d’affermir mes connaissances à travers divers cours qui étaient dispensés exclusivement en arabe. Les enseignements dédiés à la syntaxe, à la dérivation, à la rhétorique m’ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de la langue et d’asseoir mes connaissances en grammaire ; les autres cours offraient de se plonger, avec des spécialistes, au cœur d’un large corpus de textes classiques et modernes, qu’il s’agisse de littérature ou de civilisation.

Comment avez-vous préparé ce départ et comment l’avez-vous financé ? Comment vous êtes-vous logé ?

Clément Salah : J’ai obtenu pour ce stage la bourse arabisante proposée par Campus France, d’un montant mensuel de 600 €. J’ai eu le droit de combiner cette bourse avec celle du CROUS, ce qui m’a permis de vivre très confortablement à Tunis d’autant que le coût de la vie y est très peu élevé pour des Européens.

Concernant le logement, j’avais eu la chance, avant ce stage, de passer quelques mois en Tunisie et de tisser des liens d’amitiés avec des Tunisois. Un ami m’a proposé une colocation dans un quartier populaire proche du centre-ville, Bab al-Khadra. Il est aussi possible de trouver des colocations via les réseaux sociaux ou en utilisant le « bon coin » tunisien : tayara.tn

Que vous a apporté votre séjour ?

En dehors de progrès fulgurants en expression écrite et orale, je retiendrai de ce stage toute la culture que m’ont transmise les professeurs. J’y ai découvert et redécouvert le patrimoine arabe classique et moderne. Ce stage, organisé à l’université, est aussi l’occasion de lire, de discuter en arabe de problématiques contemporaines, et de comprendre comment s’organise la recherche à l’étranger.

Tunis est une authentique capitale universitaire : j’ai eu l’occasion de rencontrer des enseignants-chercheurs de l’Université de la Manouba, de l’Université du 9 avril ou encore de l’Université de la Zitouna. Ces rencontres ont alimenté ma réflexion et mon travail de recherche. Les chercheurs tunisiens font preuve d’une exceptionnelle bienveillance : ils m’ont apporté de nombreux conseils de lectures, et j’ai découvert grâce à eux des références en arabe mal connues en France.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent passer tout ou partie de leur année à Tunis ?

Mon premier conseil est de s’entourer, autant que possible, d’arabophones ; vous aurez tout le temps de parler français à votre retour… Le temps d’une année, il convient d’oublier sa langue maternelle pour pratiquer l’arabe au maximum. C’est une occasion unique qui ne se reproduira sans doute pas de sitôt. Et surtout, ne soyez pas gênés de parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas parfaitement ! Les Tunisiens feront l’effort de vous comprendre, voire de vous corriger. C’est pourquoi j’ai choisi de vivre en colocation avec un Tunisien dans un quartier populaire où l’on ne parle que très peu le français ou l’anglais. Je ne regrette pas ce choix. La colocation avec des étudiants français ou européens peut avoir un effet rassurant mais vivre avec des Tunisiens offre d’autres avantages. L’adaptation à ce nouveau mode de vie est très rapide et vous constaterez une réelle progression dans votre connaissance de la langue et de la culture tunisienne.

Mon deuxième conseil est de profiter de la vie culturelle. Concerts, théâtres et autres spectacles sont nombreux en centre-ville. Visitez également le pays ! L’historien trouvera son bonheur tant dans la vieille ville de Tunis qu’à Kairouan, la première capitale islamique du pays, à la cité romaine d’El-Jem, et même à Tataouine, la porte du désert.

L’année universitaire est rythmée par certaines « contraintes » (recherches, rédaction du mémoire, rendus de dossiers, etc.). Il est néanmoins important de rester ouvert sur l’extérieur, de rencontrer des gens, de tisser des liens. À l’université, il est aisé de se lier d’amitié avec des étudiants tunisiens et d’échanger une aide en arabe contre un soutien en français. N’hésitez pas à contacter les enseignants-chercheurs tunisiens, ni à solliciter les professeurs du stage, qui sont toujours disposés à relire vos compositions, à corriger vos traductions ou à vous entraîner à l’expression orale !

