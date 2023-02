(Archives) A l’attention de l’Honorable Sergio Marchi

Coordination pour la Défense des Libertés en Tunisie

25 Rue des Rossays

916OO- Savigny/Orge- France

Tél. 33 1 69 05 75 76 Fax. 33 1 69 44 06 56

Savigny/Orge le 21 Septembre 1994

A l’attention de l’Honorable Sergio Marchi

Ministre Fédéral de l’Immigration et de l’Emploi.

Place du portage, h 4, 14è étage, Hull, Qc K1AOJ9

Objet: Cas de M.Monji Ayadi, dossier N° M9208447

Votre Excellence,

Permettez-moi d’attirer votre haute attention sur la situation de Monsieur Mongi Ayadi, Tunisien réfugié dans votre pays et demandeur de l’asile politique depuis deux ans.

M. Mongi Ayadi, appartient au mouvement tunisien Nahda, jamais reconnu légalement malgré ses demandes et ses démarches répétées en ce sens, auprès des autorités tunisiennes. Plus grave encore, ce mouvement est réprimé très durement depuis près de quatre ans, ses militants et ses dirigeants emprisonnés et ceux qui se sont réfugiées à l’étranger se retrouvent pourchassés par la police politique et les diplomates de leur pays.

Excellence,

Cette répression s’est étendue depuis deux ans à toutes les forces de l’opposition démocratique, aux organisations des droits de l’homme et à leurs militants et aussi aux hommes et aux femmes simplement suspectés de résistance à la dictature qui sévit en Tunisie. Si bien que nombre d’entre eux sont actuellement emprisonnés, sans jugement et après avoir subi les traitements les plus dégradants.

Cette situation, excellence, a été souvent dénoncée par des organisations internationales réputées pour le sérieux de leurs investigations. Ainsi 84 d’entre elles à travers le monde, ont publié des rapports sur la situation en Tunisie. Amnesty International à elle seule a publié ces trois dernières années, 4 rapports sur la situation dans ce pays, avec des témoignages accablants sur les milliers de prisonniers politiques, les jugements inéquitables, les viols de femmes, la prise en otage de parents et de proches de détenus politiques..

La Tunisie n’est pas un état de droit vers lequel une démocratie comme la vôtre, extraderait un réfugié politique. Elle est même, à notre grande honte, un pays d’arbitraire.

C’est pour ces raisons que je vous conjure monsieur le ministre, de prendre au sujet de M. Mongi Ayadi, que je ne connais pas personnellement, la décision qui lui assure son intégrité physique et sa liberté, en l’autorisant à demeurer dans votre pays accueillant et hospitalier.

Veuillez agréer Monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments respectueux.

Ahmed Manaï

Président de la Coordination pour la Défense des Libertés en Tunisie

Ancien expert auprès des Nations Unies

Candidat Indépendant à l’élection Présidentielle en Tunisie

