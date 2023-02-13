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ملجأ العامرية: جريمة العصر الأمريكي المتوحش

Publié par Candide le 13 février 2023 dans Chroniques

Mounir Hamdi

حتى لا ننسى

أسامة الراعي  ·   · 

في مثل هذا اليوم 13 فيفري من سنة : 1991 – الطيران الأمريكي يقصف ملجأ العامرية في بغداد مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 عراقي.

ملجأ العامرية : يقع بحي العامرية ببغداد، قُصف أثناء حرب الخليج الثانية. فقد أدت إحدى الغارات الأمريكية يوم 13 فيفري 1991 على بغداد بواسطة طائرتين من نوع أف-117 تحمل قنابل « ذكية » إلى تدمير الملجإ مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 مدنيٍ عراقيٍ من نساء وأطفال.

وقد بررت قوات التحالف المهاجمة هذا القصف بانه كان يستهدف مراكز قيادية عراقية. لكن أثبتت الأحداث أن تدمير الملجأ كان متعمدًا خاصة وأن الطائرات الأمريكية ظلت تحوم فوقه لمدة يومين قبل قصفه.

– أخذ الملجأ اسمه من الحي الذي يقع فيه بين البيوت السكنية، بجوار مسجد ومدرسة ابتدائية، وهو ملجأ مجهز للتحصن ضد الضربات بالأسلحة غير التقليدية.

https://tunisitri.wordpress.com/2015/02/06/fevrier-1991-le-massacre-dal-amiria-a-bagdad-qui-sen-souvient/
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