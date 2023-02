عبد الله فرحات: مسيرة نقابي ومناضل وطني ورجل دولة: أشرف الذيبي (1914- 1985)

تصدير: أ.د.عادل بن يوسف

وَجَدَتْ نظرية النخبة امتدادها الطبيعي في تاريخ الأشخاص «الاستثنائيّين» الذين يتعقّب المؤرّخون والباحثون في شتّى الأغراض والاختصاصات مسيراتهم وأفعالهم وإنجازاتهم ومآثرهم… وقد أمكن لهذه النظريّة أن تؤثّث لميلاد جنس من الكتابة التاريخية يعرف بفنّ البيوغرافيا (La Biographie) أو السيرة الذاتية.

وتأكيدا لذلك أحدثت «مدرسة الحوليّات» (L’Ecole des Annales) منذ سنة 1930 ثورة بفتحها مجالات جديدة للبحث في التاريخ. فبعد اهتمامها المتنامي بالاقتصاد والمجتمع والحياة المادية…، تركّز اهتمامها منذ الحرب العالميّة الثانية على تاريخ العقليّات، الذي أبعد منطقيا جيلا كاملا من المؤرّخين عن الاهتمامات السياسية المتصلة بتاريخ النخب.

وعلى الرّغم من ذلك، وعوض أن يزول هذا الاختصاص، فقد شهد انطلاقة جديدة إثر تطوّر علم خصال الأشخاص أو «البرسبوغرافيا» (La Prosopographie)، الذي طوّر أساليب و إشكاليّات البحث التاريخي. وبقدر ما انخرط علم خصال الأشخاص في مجال التاريخ الاجتماعي، أكثر من انخراطه في التاريخ السياسي، بقدر ما اهتمّ في المقام الأوّل بالفئات الاجتماعية وثيقة الصلة بما يصفه علماء الاجتماع بـ «النخب».

وعلى الرّغم من الصّمت النسبي للمصادر، فقد ساهم المؤرّخون الذين استخدموا الأسلوب التصنيفي لعلم خصال الأشخاص في توسيع نطاق هذا النوع من البحوث حول الفئات الاجتماعيّة الأقلّ حظوة كالفلاّحين والمهمّشين والنساء والأقليّات…

وكنتيجة طبيعيّة لذلك، أدخل علم خصال الأشخاص على النخبة بُعدا اجتماعيا مميّزا في البحث التاريخي، لأنّ الغاية من تحليل جملة بيانات الأشخاص، هي دراسة الفرد في كلّيته ووضعه ضمن مجموعة الأفراد والتعريف به من خلال الفئة أو الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها.

وبالتوازي مع تطوّر الدراسات التاريخيّة حول النّخب، شهد التاريخ الثقافي منذ أكثر من عشرين عاما نجاحا منقطع النظير، زاد من جهته في إثراء هذا الاختصاص الجديد الذي يُعنى بالنّخب. وقد جسّم هذا الصّنف من الكتابة الجديدة العديد من المؤرّخين والمختصّين الأوروبيّين على غرار كل من: «باسكال أوري» ((Pascal Ory[1] و«فيليب بواريي» (Philippe Poirrier)[2] و«مارتان» (Laurent Martin) و«سيلفيان فانيار» (Sylvain Venayre)[3] و «فانسان دوكلار » (Vincent Duclert)[4]…، وغيرهم.

والمتأمّل جليّا في مجال كتابة التاريخ الثقافي، يلاحظ ظهور فروع جديدة صلب هذا الاختصاص، لعلّ أبرزها كتابة تاريخ المثقّفين والنّخب. فمنذ أواخر الثمانينات وطيلة السنوات التسعين من القرن العشرين حقّق هذا الجنس الجديد نجاحات باهرة. وقد صدرت هذه الدراسات، إمّا عن مختصّين في علم الاجتماع «التاريخي» من تلامذة «بورديو» (Bourdieu)، أو عن مؤرّخي العلوم وروّاد التاريخ الأدبي الأنجلو – سكسوني المتأثّر بالمنحى اللغوي.

وبالفعل ونتيجة لهذا الحراك، تمكّن تاريخ المثقّفين والنخب عامة من فرض نفسه بشكل جدّي كجنس في الساحة العلميّة على حساب تاريخ الأفكار ((L’histoire des mentalités، وذلك انطلاقا من برامج التاريخ الاجتماعي المجهري (La micro histoire sociale) الذي استطاع الرّبط بإحكام بين المضمون الفكري والممارسات الثقافيّة للإنسان.

وبالتالي فإنّ كتابة تاريخ عناصر النخبة ومسارات المثقّفين بمختلف فروعهم واختصاصاتهم على قدم المساواة مع العلوم الأخرى ستمكّن في النهاية من إقامة روابط بين مختلف مجالات المعرفة و مناهجها المختلفة والاضطلاع على الوجه الأكمل باختصاص جديد يفترض حتما تعدديّة منهجيّة ومراوحة بين عديد العلوم والاختصاصات من تاريخ وأدب وعلم اجتماع واقتصاد وسياسة وآثار وتاريخ الأفكار والذهنيّات…

والمتأمّل في تاريخ البلاد التونسيّة خلال العصور القديمة (الفترة النوميدية ثمّ القرطاجيّة والرومانيّة فالبيزنطيّة…)، يلمس حضورا متواصلا و«بامتياز» للنخبة بمختلف أصنافها وفروعها داخل المجتمع التونسي، الذي كانت ولا تزال تسوده لحمة عبر الوحدة العرقيّة والدينيّة وأشكال التضامن القبلي وروابط القرابة والمصاهرة…

كما كانت هناك تراتبيّة اجتماعيّة وانقسام بين خاصّة تضمّ القادة العسكريّين والسياسيّين والقضاة ورجال الدين وكبار التجار والملاّكين العقاريّين، والأشراف أو «الشّرفا» (Chorfas) الذين ينحدرون من سلالة الرّسول الكريم والمرابطين ورؤساء الطرق الصوفيّة وشيوخها (منذ الفترة العربية الاسلاميّة)، فضلا عن فئة قليلة من المتعلّمين تعرف بـ «النخب العالمة»…، وعامّة تضمّ بقيّة مكوّنات المجتمع[5].

غير أنّ «صدمة» الاستعمار الفرنسي والسياسات الرسميّة المنتهجة بالبلاد التونسية من قِبَلِ الإدارة الفرنسيّة منذ سنة 1881 في مختلف الميادين والقطاعات، ستساهم في ضرب النخبة التقليديّة مثلما حصل في الجزائر وسائر المستعمرات الفرنسية وإضعاف البعض الآخر منها وحَصْرِ أدوارها في أدوار ثانويّة جدا مثلما حصل في الفيتنام و مستعمرات فرنسيّة أخرى، بما فيها تونس[6]، وذلك لفائدة نخبة جديدة عصريّة التكوين والثقافة والمرجعيّات ومتعدّدة المشاغل والأدوار داخل المجتمع ومنفتحة على كل ما يحدث خارج محيطها المحلّي والوطني…

والمتأمّل في واقع النخبة التونسيّة الحاليّة، يلاحظ أنّ جانبا هاما منها، هو سليل نخبة وُلدت وتشكّلت على الساحة الوطنيّة خلال الفترة الاستعماريّة وتحديدا بعد الحرب العالميّة الثانية.

وقد تأكّد حضور هذه النخبة وأدوارها على الساحة الوطنيّة بالخصوص بين 1945 و 1956 ثمّ خلال مرحلة الاستقلال وبناء الدولة الوطنية الحديثة. وقد تواصل حضورها بدرجة أقلّ في الفترات اللاّحقة من تاريخ تونس، قبل أن تظهر وتتشكّل نُخب جديدة، تُعدّ وليدة العقود الثلاثة من الحكم البورڤيبي (1956-1987).

وبعيدا عن الجهويّات وكل مظاهر التعصّب والشوفينيّة، فقد تبيّن لنا من خلال أبحاثنا حول تاريخ النخب الوطنية (بِشِقَّيْهَا التقليدي والعصري) والتاريخ الجهوي والمحلّي بما لا يدعو إلى الشكّ الأهميّة البالغة التي احتلتها جهة الساحل التونسي في عديد المجالات.

فبحكم ثقل وزنها التاريخي وانفتاحها على الفضاء الداخلي والعالم الخارجي، كان حتميّا أن تلعب هذه الجهة دورا، إن لم نقل أدوارا هامة على الصعيد الوطني في أكثر من ميدان.

لقد ساهمت المؤسّسة التعليميّة المنتشرة في الجهة منذ قرون في ميلاد نخب محليّة تقليديّة تدعّمت بظهور مؤسّسات التعليم العصري الفرنسيّة منذ سنة 1883: في الابتدائي والثانوي والمهني… والتي أحدثت حراكا ثقافيا و«لهفة» على التعلّم تذكّرنا بما وصفه زعيم حزب غلاة الاستعمار «فيكتور دي كرنيار» (Victor De Carnières) منذ سنة 1896 بـ «جُنُونُ التعليم» أو «حمّى التعليم» لدى الأهالي بسبب «تَكَالُبِهِمْ» على طلب العلم.

ولعلّ هذا الاهتمام المفرط بالتعلّم من مختلف الأوساط الاجتماعيّة بالجهة، قرويّة كانت أم حضريّة سيجعلها من أولى الجهات التي تمتاز بارتفاع نسب التمدرس في البلاد، سواء طيلة فترة الحماية أو في تونس المستقلّة قد تفوق في بعض مدنها وقراها نسبة 50 % ممّن هم في سنّ التمدرس.

كما ساهم ذلك في الحراك الثقافي بالجهة عبر كثرة الجمعيّات والمنظّمات والنوادي وكثرة الإصدارات من صحف ونشرات ومؤلفات في شتى العلوم والاختصاصات: في التاريخ والجغرافيا والحقوق والقصّة والسيرة والاقتصاد… باللغتين العربية والفرنسيّة التي ظهرت في الجهة، لا سيّما بالمدن والقرى الكبرى المحيطة بمركز العاصمة الإدارية للجهة، مدينة سوسة أو «جوهرة الساحل» – كما يحلو للكثير تسميتها -، سواء طيلة الفترة الاستعماريّة أو في مطلع الاستقلال. فقد أنجبت هذه المدن والقرى الأزليّة التي يعود بعضها إلى الفترة الفينيقية وتعاقبت عليها شعوب وحضارات عدة، بدءا بالحضارة القرطاجية فالرومانية فالحضور الوندالي ثمّ البيزنطي، مرورا بالحضارة العربية – الإسلامية فالفترة العثمانية وصولا إلى الحقبة الاستعمارية الأوروبية، نخبا عديدة، متنوعة التكوين والمشاغل والاهتمامات…، ضمّت رجالا يصعب حصرهم وتتبّع مسيراتهم ومناقبهم وخصالهم وانجازاتهم…، سوءا بالمدن الساحلية الثلاث: سوسة والمنستير والمهدية أو بالقرى أو «البَلْدَاتْ» المحيطة بها والتي يقدّر عددها بحوالي ستين قرية وبَلْدَة ممتدة من بوفيشة الحدودية مع شبه جزيرة الوطن القبلي شمالا إلى غاية مدينة الشابة المجاورة لظهير صفاقس جنوبا.

وإيمانا منهم بقيمة التعليم في صناعة الرجال القادرين على الخلق والابتكار والتطوير، استثمر أبناء هذه المدن والقرى دون استثناء في التعليم وتدريس ّأبنائهم في مراحل التعليم الثلاث (الابتدائي والثانوي والعالي)، سواء في المؤسّسات التقليدية قبل 1881 أو في المؤسّسات العصريّة التي أحدثتها إدارة التعليم العمومي الفرنسية المحدثة منذ ماي 1883. وتأتي من بين هذه القرى والبَلْدَاتْ بلدة الوردانين التي بعثت بها مدرسة فرنسية – عربية منذ سنة 1910، كان لها الفضل في تكوين أجيال متعاقبة من التلاميذ إلى غاية اليوم.

وليس المقصود هنا بالنخب من حاملي الشهادات العليا من كبرى المعاهد والجامعات (بتونس أو بالخارج)، بل حتى من ذوي المستوى التعليمي المحدود أو العصاميّين (Les Autodidactes) الذين تمكّنوا بطرق ووسائل محدودة للغاية من مواجهة العراقيل الإدارية والسياسية… التي وضعتها السلطات الفرنسية أمامهم والصعوبات الاجتماعية العديدة – إن لم نقل القاهرة أحيانا – للرقيّ في سلّم العلم والمعرفة ليتمكّنوا في نهاية الأمر من رفع التحدي و«انتزاع» مكان لهم في «ساحة الكبار» (La Cour des Grands).

ومن الشخصيّات التي تخرّجت من مؤسّسات التعليم العصري المحدثة بقرى وبلدات الساحل منذ مطلع الفترة الاستعمارية يمكن ذكر شخصيّة السيّد عبد الله فرحات ببلدة الوردانين (1941-1985) التي طبعت الحياة العامة، لا بمسقط رأسه فحسب، بل تجاوزته ليكون لها إشعاعا وتأثيرا جهويا ثمّ وطنيا في أواخر الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال إلى غاية نهاية السبعينات.

ولم يكن اشتغال هذا الطالب على شخصيّة عبد الله فرحات مبرمجا له مسبقا، بل كان بمحض الصدفة. ففي مطلع السنة الجامعية 2015-2016 وفي إطار تدريسي لمسألة بعنوان: «الإسلام السياسي في تونس المستقلّة (1956-1987)» لطلبة السنة الثانية ماجستير تاريخ حديث ومعاصر وانفتاح الجامعة على المجتمع، قمت باستدعاء أحد الفاعلين على الساحة السياسية في تاريخ تونس المستقلّة والمقربين من العائلة الإسلامية في تونس وفي المهجر (بفرنسا)، الدكتور أحمد المناعي للإدلاء بشهادته في شكل سيمنار. وبعد الانتهاء من تقديم محاضرته والنقاش الثريّ والبناء الذي تلاها بينه وبين الطلبة حول مستقبل حركات الإسلام السياسي في تونس والعالم العربي…، سألني الدكتور المحاضر إن أنجزت بالجامعة التونسية رسالة أو دراسة مستفيضة حول خاله المناضل عبد الله فرحات فأجبته بلا. وبقطع النظر عن علاقة القرابة التي تربطه بالمترجم له، فقد اعتبر الدكتور أحمد المناعي ذلك نقيصة من نقائص المكتبة التاريخية والبحوث بالجامعة التونسية عامة نظرا للمسيرة النضالية الطويلة للرجل، سواء صلب الاتحاد العام التونسي للشغل أو صلب الحزب الحرّ الدستوري قبل 1956 ثمّ في جهازي الحزب والدولة بين 1956 و 1979. كما عبّر عن استعداده مساعدة أيّ باحث يرغب في الاشتعال عن خاله، السيّد عبد الله فرحات وفتح كل الأبواب أمامه بتوفير كل ما بحوزته من وثائق تاريخية وشهادات شفوية عن حياة الرجل ومسيرته السياسية.

وتفاديا لهذه النقيصة وبحكم اهتمامي بالبيوغرافيا بحثا وتدريسا وتأطيرا وإصدارا بأربعة مؤلفات متصلة برموز وطنية ومهنية أصيلة جهة الساحل التونسي[7] وأكثر من عشرين مقال ومداخلة قدمتها في ندوات علمية وطنية ودولية (باللغتين العربية والفرنسية والانجليزية)، صدرت بمجلات تونسية وأجنبية محكّمة وأكثر من عشرة بحوث جامعية موزعة بين مذكرات ختم الأستاذية والإجازة في التاريخ المعاصر ورسائل الماجستير والدكتوراه، نوقشت تحت إشرافي إلى حد الآن، اقترحت الموضوع على أحد طلبتي المتفوّقين في امتحان السنة الثانية ماجستير تاريخ حديث ومعاصر، الطالب أشرف الذيبي الناجح الأول على دفعته بمعدل 12.57 فقبل المقترح وانطلق في البحث ليناقش تحت إشرافي بعد سنة ونيّف وتحديدا يوم 14 جوان 2018 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر بكليّة الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، بعنوان:

« جدلية العمل النقابي والسياسي في تونس: بيوغرافيا عبد الله فرحات نموذجا ( 1914- 1985) » في 263 صفحة، أمام لجنة علمية تألفت من الزميل والصديق، الأستاذ عبد الواحد المكني، أستاذ التاريخ المعاصر والأنتربولوجيا التاريخية ورئيس جامعة صفاقس (رئيسا) والزميل والصديق محمّد الجربي، أستاذ التاريخ المعاصر بكليّة الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس (مقرّرا) وعبدكم المتواضع، أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن، عادل بن يوسف (مُشرفا) ونالها بملاحظة «حسن جدا» مع توصية بالنشر.

وتندرج هذه الرسالة ضمن البحوث والدّراسات التي تهتمّ بالبيوغرافيا والمسيرات الشخصيّة، غايتها الأولى تسليط الضوء على شخصيّة طبعت النضال السياسي والنقابي محليا وجهويا ووطنيا زمن الاستعمار ثمّ العمل السياسي منذ مطلع الاستقلال إلى نهاية السبعينات وجدليّة العلاقة بينهما. و رغم كل ذلك فقد بقيت هذه الشخصيّة مغمورة وغير معروفة من قبل الكثير من التونسيّين وفي مقدمتهم الشبّان المولودين منذ مطلع الثمانينات، لا سيّما خارج جهة الساحل التونسي.

أمّا غايتها الثانية، فهي محاولة لفهم آليات الصعود والتمكّن ثمّ التراجع فالنزول السياسي في تونس المستقلّة… وهي آليات ميّزت المشهد السياسي بالبلاد طيلة العقود الثلاثة من الحكم البورقيبي (بين 12 أفريل 1956 إلى غاية 7 نوفمبر 1987 ).

وليس من السّهل القيام بهذه العمليّة الشاقّة والشيّقة لأنّ «مؤرّخ النخبة» أو الشخص المكلّف بالتأريخ للنخب في جميع البلدان والمجتمعات يواجه عديد الصّعوبات التي لا يمكن له التخلّص منها. ومن أبرز هذه الصّعوبات:

* «منزلقات» البيوغرافيا والسيرة الذاتيّة: تُعدّ كتابة السّيرة الذاتيّة لأفراد النّخبة التونسيّة – عصريّة كانت أم تقليديّة –، نوعا من المخاطرة والمغامرة من قبل المؤرّخ أو البيوغرافي، تونسيّا كان أم أجنبيّا. فهي «رهانٌ « (Un Pari) صعبٌ، بل «مقامرة» و«ورطة» كما وصفها المؤرّخ الفرنسي «فرنسوا دوس» (François Dosse)[8]، وسبب ذلك أنّ «البيوغرافي» (Le Biographe) لا يمكنه أن يمتلك مفتاح الشخصيّة التي يريد التأريخ لها والتعريف بها وتخليد اسمها وذكراها للأجيال القادمة. وحتى عالم النفس لو قضّى عشرين سنة في دراسة حالة ما، لن يمتلك مفتاحها يوما ما.

ولعلّ هذا ما يفسّر كوننا نجد بيوغرافيات متعدّدة حول نفس الأشخاص، ليس لأنّ الأمر يتعلّق باكتشاف أرشيفات أو شهادات ومعلومات… أخرى، وإنّما لوجود أسئلة وإشكاليّات جديدة قابلة دوما للطّرح ولاختلاف الرّؤى والمواقف والمقاربات… بين الأشخاص حول مسألة أو قضيّة ما.

وتبقى النتائج التي يتوصّل إليها «البيوغرافي» دوما مفتوحة أمام دراسات جديدة قابلة للإضافة والإثراء والنفي والتأكيد… ومن المستحيل في اعتقادنا الوصول إلى حقيقةِ وعمقِ الشخصيّة قيد الدرس وفكّ جميع رموزها وخفاياها لعدة أسباب موضوعيّة وذاتيّة. لذلك، فإنّ من يمارس الرّهان البيوغرافي «يقامر» دائما. وكسب هذا الرهان يبقى أمرا صعبا، إن لم نَقُلْ مستحيلا أو يكاد، لأنّه في نهاية المطاف قد يكون «رهانا خاسرا» كما ذهب إلى ذلك «فرنسوا دوس (François Dosse)[9].

* قلّة المصادر: في مقدّمة الصعوبات التي يواجهها مؤرّخ النّخب قضيّة المصادر. وهي مسألة تطرح بشكل خاص بالنسبة لفترتي التاريخ القديم والوسيط، بما أنّه في غياب أرشيفات لهاتين الفترتين فإنّ المصدر الرئيسي، إن لم نقل الوحيد للمؤرّخ يصبح بالأساس المادة الإخباريّة والإنتاج الأدبي والفكري والسياسي والديني…، أي أدبيّات النخب الفكرية والدينية أو السياسيّة المتنفّذة آنذاك. وبالتالي فإنّ هذه الأخيرة ستتصرّف بانحياز كالمرآة المشوّهة. وتأكيدا لذلك أثبت المؤرّخ الفرنسي «جورج دوبي» (Georges Duby) في دراسته حول «النّظم الثلاثة» (Les trois ordres) في المجتمع الإقطاعي خلال العصور الوسطى، الاختلاف الواضح بين هذه التمثّلات الاجتماعية الكلاسيكية المألوفة لدى الخاصّ والعام وبين حقيقة البنية الاجتماعية للمجتمع الأوروبي[10]. ومن جهته ركّز «جاك لو ڤوف» (Jacques Le Goff) على المخاطر التي قد تنالنا جرّاء استخدام قوالب اللّغة وأشكال الخطاب وأغلب المصطلحات المتداولة في العصور الوسطى من قبل المؤرّخين على غرار: «أسياد» و«أٌقنان» و«وجهاء» و«متنفّذين»…، من جهة، وبين «صغار» و«وضعاء» و«ضعفاء»…، من جهة أخرى[11].

أمّا بالنسبة للفترات القريبة (أي التاريخ المعاصر وتاريخ الزمن الراهن)، فإنّ فرز الوثائق التاريخيّة وانتقائها من قبل المؤرّخين قد يُسقط عديد الظواهر الاجتماعيّة وجانبا من الخطاب المتداول في غياهب النسيان. وبالتالي فإنّ الخطاب حول جدارة وتميّز مجموعة اجتماعية أو فرد، غايته الأساسيّة إضفاء الشرعيّة على دور اجتماعي أو سياسي ما لتلك المجموعة أو ذاك الفرد. وبذلك يكون الخطاب قد قام بدور المرآة، ولا يعدو أن يكون سوى خطابا «وجاهيّا» يمجّد الفضيلة أو الشّرف والمجد والعظمة والحكمة… وغيرها من الخصال. وتبعا لذلك وإذا أردنا أن نؤسّس لتاريخ النخب، فإنّ مقارعة تلك المصادر بأنواع أخرى من المصادر والوثائق – إن أمكن ذلك بطبيعة الحال –، يصبح أمرا لا مناص منه في عمل المؤرّخ !

ورغم كل هذه المطبّات والمنزلقات فقد أعطى الباحث أشرف الذيبي لهذا الموضوع المتشابك كامل جهده ووقته وإمكانياته المادية المحدودة… وكله أمل في أن يجد القارئ الكريم في مادة كتابه الموسوم: «عبد الله فرحات: مسيرة نقابي ومناضل وطني ورجل دولة (1914- 1985)»، منشورات المعهد التونسي للعلاقات الدولية، مطبعة كوبي سوسة، سبتمبر 2018، صورة صادقة حول شخصيّة طبعت العمل الوطني والنقابي والسياسي بتونس طيلة قرابة أربعة عقود من الزمن، فكانت شاهدا على العصر وصانعا للكثير من الأحداث التاريخية التي مرّت بها جهة الساحل والبلاد التونسية عامة، حيث تميز «رجل المهام الصعبة» منذ سنة 1946 إلى حين وفاته سنة 1985 بأداء وطنيّ، وكان مثاليّا وذا علاقات خالية من العقد وفي مقدمتها عقدة الشهادات العلمية العليا والانتماء لأهل «البيوتات» بالحاضرة والخلافات والتعقيدات والخصومات التي كانت تميّز العلاقة بين رجالات الحزب والدولة بتونس المستقلّة (لا سيّما منذ منتصف السبعينات)…، وهو أمر ليس بالهيّن !

ونستثني في هذه المسيرة الطويلة والمعطاءة للرجل، السنوات الأخيرة منها التي تميّزت بكثرة الصراعات بين أجنحة الحزب الحاكم لخلافة بورقيبة في الحكم وفي مقدمتها صراعه ضد الاتحاد العام التونسي للشغل والمواجهة بينهما يوم 26 جانفي 1978 أو ما يعرف بـ «الخميس الأسود» واتهام قيادة الاتحاد عبد الله فرحات بوصفه وزيرا للداخلية والدفاع الوطني في ذات الوقت باستخدام القوّة للقضاء على المتظاهرين وإعطائه الإذن بقمعهم وإطلاق النار عليهم، متنكّرا بذلك لماضيه النقابي الطويل ومنقلبا على المنظمة الوطنية التي احتضنته منذ انبعاثها سنة 1946 وعدم الوفاء لروح مؤسّسها الزعيم فرحات حشاد ورفاق دربه الذين عمل معهم طيلة عقد من الزمن (بين 1946 و 1956) ووصفه بـأحد «صقور» الحزب الدستوري أو «الجناح المتصلّب» أو «الراديكالي» للحزب الحاكم… وشتى النعوت والاتهامات الأخرى.

وتضاف إلى هذه «المحطّة السوداء» الأولى، أزمة ثانية حاكها هذه المرّة خصومه من «كتلة البَلْدِيَّة» التي تدعمها الماجدة وسيلة بورقيبة إثر مؤتمر «الوفاء والتقدّم» للحزب الحرّ الدستوري المنعقد في تونس العاصمة بين 5 و8 سبتمبر سنة 1979 والذي كانت نتائجه لصالح «كتلة الساحل» بقيادة رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة فأوعزوا لبورقيبة بـ «عسكرة» عبد الله فرحات للحزب وتأثيره المباشر على نتائج المؤتمر فاتخذ الرئيس قرارا بعزله من وزارة الدفاع في 12 سبتمبر 1979 واستبعاده من جميع المهام الحزبية والسياسية، فكانت نهاية مسيرة الرجل السياسية وخروجه من التاريخ من الباب الصغير !

إنّ التأريخ لمسيرة عبد الله فرحات يتجاوز في واقع الأمر شخصه المتواضع، بل هو نفض للغبار عن عَلَمٍ من أعلام البلاد أصيل جهة جغرافيّة، عدّها المختصّون الأوروبيّون والفرنسيّون تحديدا (داخل تونس وخارجها) «ولاّدة» ومن أكثر الجهات نشاطا وحراكا، لا على الصعيد السياسي فحسب، بل وكذلك على الصعيد الثقافي والفكري…، وليس زمن الحماية الفرنسية فحسب، بل وحتى الفترة السابقة لها ليتواصل ذلك إلى غاية اليوم، ألا وهي جهة الساحل التونسي !

ومزيّة هذه شخصيّة «الاستثنائية» في اعتقادي أنها تمكّنت بفضل عدة عوامل، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعيّ من الخروج من مستوى المحلية إلى الجهوية ثمّ الوطنية فالعالمية (حضور مؤتمر طنجة المغاربي سنة 1958) ولقاؤه بالزعيم والرئيس الفرنسي «شارل دي غول» (Charles De Gaulle) بقصر «رمبويّي» (Rambouillet) كمبعوث ومفاوض شخصيّ للرئيس الحبيب بورقيبة قبيل اندلاع معركة بنزرت سنة 1961 … الخ، رغم كونه لم يكن من خريجي كبرى المدارس والجامعات بل اقتصر على المرحلة الأولى من التعليم الثانوي وما اكتسبه من تكوين ميداني بـ «مدرستي» الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الحرّ الدستوري.

ولم يمثّل ذلك بالمرّة عائقا لتقلده بعض المهام والمسؤوليات الوطنية بتكليف من طرف قادة الحزب الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل قبل 1956 ثمّ لعديد المناصب الرسمية العليا في جهازي الحزب والدولة من طرف رئيس أول حكومة في تونس المستقلة ثمّ أول رئيس للجمهورية التونسية، الزعيم الحبيب بورقيبة وذلك منذ 25 جويلية 1957 إلى غاية خريف 1979 وهي تباعا: نائبا بالمجلس القومي التأسيسي (عن دائرة سوسة) بين 1956 و1959 فمديرا للديوان الرئاسي ووزيرا للبريد التونسي)بين 20 سبتمبر 1957 و1 أكتوبر 1957) فوزيرا للنقل والاتصالات (بين 12 نوفمبر 1964 و 8 سبتمبر 1969) في حكومة الأستاذ الباهي الأدغم، فوزيرا للفلاحة (بين 8 سبتمبر 1969 و 29 أكتوبر 1971) فوزيرا للدفاع الوطني (بين 9 أوت 1972 و 14 يناير 1974)، فوزيرا للتجهيز (بين 14 جانفي 1974 و 25 سبتمبر 1974)، فوزيرا للنقل (بين 25 سبتمبر 1974 و 31 مايو 1976)، فوزيرا للداخلية (بين 23 ديسمبر 1977 و 26 ديسمبر 1977) وأخيرا وزيرا للدفاع الوطني ثانية (بين 31 ماي 1976 و 12 سبتمبر 1979) في الحكومات المتعاقبة للأستاذ الهادي نويرة، إضافة إلى انتخابه كعضو في الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب الحاكم ومبعوث وممثل شخصيّ لرئيس الجمهورية التونسية داخل تونس وخارجها خلال نفس الفترة ورئيسا للمجلس البلدي برادس لمدة 23 سنة.

يقع الكتاب في أكثر من 360 صفحة موزّعة على أربعة أبواب و 12 فصلا، إضافة إلى مقدمة وخاتمة لكل باب ومقدمة عامة وخاتمة عامة وملاحق تضمنت 17 وثيقة أصليّة مختلفة بين تقارير رسمية وبطاقات شخصية وصور ومقتطفات صحفية ترسم مسيرة الرجل ونشاطاته داخل تونس وخارجها وتوثّق لها…، استقاها الباحث من الأرشيف العائلي للمترجم له والصّحف والدوريات نذكر في مقدمتها: العمل التونسي، الصباح، الشعب، لوموند … La Presse, L’Action Tunisienne, Le Monde … الخ، وفّرت له مادة هامة متصلة بفترتي الستينات والسبعينات، إضافة إلى المنشورات الرسمية الصادرة بتونس وخارجها ووثائق الأرشيفات ومراكز البحث الرسمية المنتشرة بتونس العاصمة على غرار: أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية (تقارير المقيم العام الفرنسي حول نشاط الإتحاد العام التونسي للشغل المحفوظة بالمعهد الأعلى لتاريخ تونس المعاصر والأرشيف النقابي (قسم الدراسات والتوثيق) وبعض الوثائق والصور التي أمده بها نجل الزعيم فرحات حشّاد، الأستاذ نور الدين حشاد) وأرشيف وكالة تونس – إفرقيا للأنباء.

يضاف إلى كل ذلك السيّر والمذكرات السياسية للعديد من الفاعلين في تاريخ تونس المعاصر من سياسيّين ونقابيّين ورجال دولة على غرار مذكرات أحمد بن صالح ومحمّد كريّم والطاهر بلخوجة وأحمد المستيري … كما استخدم صورا وتسجيلات سمعية – بصريّة نادرة.

أمّا المراجع فهي في الغالب في شكل مؤلفات منشورة ودراسات مختصة من مقالات ومداخلات أكاديمية وبحوث و رسائل جامعية… نوقشت في عديد المؤسّسات الجامعية داخل تونس وخارجها.

كما تضمّن الكتاب كشافا للأعلام وثان للمواقع والأماكن وثالث للجمعيات والمؤسّسات… ومن جهته تولّى مدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية، الدكتور أحمد المناعي جمع شهادات البعض من رفاق درب السيّد عبد الله فرحات وكل من عرفه عن قرب من قدماء المسؤولين في جهازي الحزب والدولة ليضعها في خاتمة وقفا الكتاب.

حاول الباحث أشرف الذيبي من خلال مختلف أبواب وفصول الكتاب تسليط الضوء على المحطات الهامة في مسيرة المناضل عبد الله فرحات، بدءا بنشأته وتكوينه، مرورا بانضمامه إلى الحزب الحر الدستوري الجديد ثم دخوله غمار العمل النقابي وامتزاجه بالنضال الوطني في الفترة الاستعمارية، وصولا إلى مشواره السياسي وأبرز المناصب والمسؤوليات والوزارات التي تقلدها ومواقفه من عديد القضايا الحزبية والنقابية والحكومية في دولة الاستقلال بين 1956 و 1979.

وتطرّق الباحث في الباب الأول من الكتاب إلى ظرفية البلاد التونسية عامة وجهة الساحل خاصة منذ انتصاب الحماية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية تشكّل نواة حركة وطنية.

إضافة إلى خصائص و مميزات الوسط العائلي والبيئة التي نشأ وتكون فيها عبد الله فرحات،كما سلّط الضوء على أهم الأحداث والعوامل المساهمة في تسيّس جهة الساحل خاصة مع ولادة الحزب الحر الدستوري الجديد الذي انخرط فيه المترجم له عبد الله فرحات منذ نشأته. وقد ساهم في تقديرنا وسطه العائلي والمحلي والجهوي في رسم ملامح مسيرة الرجل.

أمّا في الباب الثاني فقد حاول المؤلف التطرق إلى مسيرة عبد الله فرحات النقابية منذ بدايته الأولى بجامعة البريد إلى انضمامه إلى الإتحاد العام التونسي للشغل. كما خصّص جانبا هاما من هذا الباب لدراسة ملامح التجانس بين النضال النقابي و السياسي في خدمة الحركة الوطنية من خلال دراسة طبيعة العلاقة بين الإتحاد و الحزب الحر الدستوري الجديد من جهة وحشاد و بورقيبة من جهة ثانية.

كما بيّن الدور الذي لعبة عبد الله فرحات في دعم هذا التجانس حيث مثل همزة وصل بين النضال النقابي والنضال الحزبي وتجلى ذلك خاصة في فترة الكفاح المسلح 1952 مبرزا علاقته بالزعيم فرحات حشاد وبصمته صلب الإتحاد بعد اغتيال حشاد و موقفه من مختلف القضايا النقابية حينئذ.

أمّا الباب الثالث فقد خصّصه لدراسة النقلة النوعية التي عرفتها مسيرة عبد الله فرحات من غمار العمل النقابي إلى العمل السياسي مبرزا أهم الأحداث التي كانت منعرجا حاسما في ذلك على غرار مؤتمر صفاقس في نوفمبر 1955…

كما تطرّق في هذا الباب إلى مساهمة عبد الله فرحات في وضع اللبنات الأولى لدولة الاستقلال من خلال مشاركته في أول مجلس وطني تأسيسي ونشاطه وهو على رأس الديوان الرئاسي على غرار حضوره في مؤتمر طنجة ودوره في حرب بنزرت…، إضافة إلى بصمته الواضحة بمدينة رادس التي يشهد له بها سكان المدينة من مختلف الأوساط والتوجهات…، كرئيس لبلديتها لقرابة ربع قرن (من سنة 1957 إلى سنة 1980)، إلى جانب حضوره الحزبي والحكومي خاصة في مؤتمر المصير ببنزرت 1964 وتبني منهج الاشتراكية أو ما يعرف بسياسة التعاضد…

أمّا الباب الرابع والأخير فقد خصّصه لدراسة ملامح شخصية عبد الله فرحات كرجل دولة متطرّقا إلى دور عائلة فرحات في أحداث الوردانين يوم 27 جانفي 1969 التي عجّلت بنهاية تجربة التعاضد وتنامي نفوذ عبد الله فرحات ليصبح وزيرا للفلاحة ويترك بصمة هامة في هذه الوزارة.

وفي هذا الباب سلّط المؤلف الضوء على صراع النفوذ و الأجنحة والكتل صلب الحزب والحكومة بعد تتالي أزمات بورقيبة الصحية التي أشعلت حرب خلافته. كما درس بعناية وتركيز فائقين إشراف السيّد عبد الله فرحات على وزارة الدفاع الوطني في مناسبتين وكيف أصبح أحد صقور الحزب الاشتراكي الدستوري وأبرز رجالات حكومة الهادي نويرة وأحد الأطراف الفاعلة في صراع الأجنحة صلب الحزب الحاكم والدولة.

كما استعرض المؤلف أهم أطوار الصراع النقابي – السياسي وكيف تحوّل عبد الله فرحات من رمز للتجانس بينهما إلى عنصر فاعل في تغذية الصراع إلى حدود القطيعة الدموية إبّان الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978.

وفي ختام هذا الباب كشف صاحب الكتاي عن خفايا عزل عبد الله فرحات إثر إشرافه على تنظيم مؤتمر الحزب بين 5 و 8 سبتمبر 1979 و اتهامه بـ «عسكرة» الحزب … وفي العنصر الخاصّ برحيل المترجم له. تحدّث عن تزامن موكب دفنه مع العدوان الصهيوني الجوي الغادر على مقرّ القيادة الفلسطينية بحمّام الشطّ يوم 1 أكتوبر 1985 وتوجّه المناضل ياسر عرفات إلى دار الحزب الاشتراكي الدستوري بالقصبة للترحّم على روح الفقيد الذي تربطه به علاقات وطيدة وتقديم العزاء لأفراد عائلته، قبل التحاقه بالاجتماع المقرّر عقده بمقرّ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بحمّام الشطّ. وبذلك «أنقذ» عبد الله فرحات الميّت فنجا أبو عمّار بذلك من موت محقّق !

ولإنارة القرّاء وتدعيم ما ورد في مؤلَّفه، استخدم الكاتب شهادات شفوية استقاها من شخصيّات محترمة جدا من قدماء النقابيّين ورجالات الدولة وأفراد عائلة المترجم له ورفاق دربه وشقيقة المترجم له السيّدة ناجية فرحات- قريسة… أو ممّن انشقّوا عنه وغادروا الساحة السياسية قبل أو بعد مغادرة عبد اله فرحات دفّة الحكم ورحيله إلى عالم الخلد. إضافة إلى عشرات المراجع العربية والأجنبية الهامة التي تؤرّخ لأبرز المحطات التاريخية التي شهدها أو كان المترجم له فاعلا فيها.

صاغ الباحث كتابه في لغة عربية سليمة بفضل مراجعة لغوية دقيقة ومتابعة منهجية لصيقة من قبل صديقنا أستاذ اللغة والآداب العربية، الأستاذ محمّد عامر حكيمة (يدعى الناصر) الذي إلى جانب كل ذلك قام بإعداد وضبط كشافات الكتاب بكل دقّة وتركيز.

أمّا أسلوب الكتابة فكان علميّا يُشعر قارئه منذ المقدمة أنّه كُتب بقلم مختصّ في تاريخ الزمن الراهن. ففي كل الأحداث والوقائع التي تطرّق لها في مؤلفه هذا، كان الكاتب ينطلق دوما من الحدث بشرحه وتحليله والتعمّق فيه تارة، ومقارعته بأحداث ومعطيات أخرى بأسلوب نقدي تارة أخرى، دون انحياز أو تحامل أو تجريح لشخصية أو طرف أو هيكل ما. بل على العكس من ذلك لم يتردّد قيد أنملة في انتقاد بعض من مواقف وطرق عمل المناضل والنقابي ورجل الدولة عبد الله فرحات في محطات هامة من تاريخ تونس نذكر من بينها أحداث الوردانين يوم 27 جانفي 1969 التي راح ضحيّتها شخصان وعدد من الجرحى وأجبرت الحكومة على التراجع عن تجربة التعاضد والقيام بوقفة تأمّل لعبت فيها عائلة فرحات دورا رئيسيا !

أملنا أن يواصل الباحث الشابّ أشرف الذيبي مسيرته البحثية في التاريخ المعاصر والزمن الراهن بالكشف عن شخصيات ورموز وطنية أخرى طبعت تاريخ تونس المعاصر لكنها لا تزال لعدة أسباب إلى يومنا هذا مغمورة !

وأملنا أكبر أن يتولّى مدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية، الدكتور أحمد المناعي نشر وتوزيع مثل هذه الدراسات الأكاديمية التي تعنى برموزنا الوطنية وتوثّق لمسيراتهم إثراءً للمكتبة التاريخية التونسية وتكريسا لمصالحة حقيقية لجميع التونسيّين دون استثناء مع تاريخهم المعاصر (1881-1956) وتاريخ الزمن الراهن (منذ مطلع الاستقلال إلى اليوم)، والذي للأسف لا يزال معطوبا ومشوّها لأسباب يطول شرحها !

سوسة في 13 أوت 2018

د. عادل بن يوسف

أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن

جامعة سوسة (كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة)

[1] Pascal Ory, L’histoire culturelle, collection Que sais-je ?, Paris, PUF, 2004, 125 p.

[2] Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle, Paris, Le Seuil, collection Points, Paris, 2004, 435 pages.

[3] Laurent Martin Laurent & Venayre (dir.), L’histoire culturelle du contemporain, Paris, Nouveau-Monde Editions, 2005.

[4] Vincent Duclert, Les intellectuels un problème pour l’histoire culturelle, in Cahiers du Centre de Recherches Historiques, Regards sur l’histoire culturelle, Paris, avril 2003, n°: 31, pp. 25-39.

[5] لمزيد التفاصيل حول مفهوم الأشراف والبَلْديِّة في تاريخ تونس المعاصر انظر مؤلّف الأستاذ عبد الواحد المكني: النخب الاجتماعية التونسية زمن الاستعمار الفرنسي (1881-1956): الأشراف والبَلْدِيّة مثالا، منشورات كليّة الآداب والعلوم الانسانيّة بصفاقس، مطبعة التسفير الفنّي، صفاقس، 2004، 359 صفحة.

[6] Arnaud Léonard, Les temps des dominations coloniales, Lycée Français de Varsovie, cours n° : 14, 2008-2009.

[7] وهي تباعا حسب تاريخ صدورها:

– النخبة العصريّة التونسيّة (1880-1956): طلبة الجامعات الفرنسية نموذجا، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة ودار الميزان للنشر، سوسة مارس 2006، 826 صفحة.

– Mélodie d’une vie : l’hôtelier et le mélomane Habib Bennour, Editions SIMPACT, Tunis décembre 2009, 239 pages.

– سالم بْشير، مسيرة مناضل وطني (1901-195)، دار برق للنشر، تونس 2011، 102 صفحة.

– الحاج عبد الحفيظ بوراوي: مسيرة مناضل وتاريخ ثقافة (1926-2008)، تصدير الأستاذ الشاذلي القليبي، منشورات جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى، منشورات سمباكت، تونس 2017، 204 صفحة (بالاشتراك مع د. الصّحبي بن منصور أستاذ بالمعد الأعلى للحضارة الإسلامية بتونس).

[8] François Dosse, Le Pari biographique : écrire une vie, éditions la découverte, Paris 2005.

[9] المرجع السابق.

[10] Georges Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Gallimard, Paris, 1978.

[11] Jacques Le Goff, Le vocabulaire des catégories sociales chez Saint-François d’Assise et ses biographes au XIIIème siècle, in, Ordres et Classes, Paris, Mouton, 1973, p. 93-123.

