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سوري تبرع لبلده ب8 ثماني طائرات نقل مدنية

Publié par Candide le 13 février 2023 dans Chroniques

ماهر ناي

ونسة سليمان الأسعد

هذا الرجل الشهم والكريم من مدينة القحطانية في ولاية الحسكة أعرفها وقدزرناها في نطاق بعثة المراقبين العرب في جانفي 2012

تبرع لبلده سورية🇸🇾 ب8ثماني طائرات نقل مدنية

ماهر نايف الحميد الاسماعيل مواطن سوري من ريف القحطانية القامشلي رجل أعمال سوري يملك أسطول من الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. تبرع لبلده سورية ب8ثماني طائرات نقل مدنية . وأصر أن يحضرها إلى مطار دمشق الدولي بنفسه. مع كابتن الطائرة...

وها هي اول طائرة تحط في مطار دمشق الدولي

*- أما كرمه وانسانيته لم تقتصر على هذا المجال ، لكنه تكفل بعلاج كافة الأمراض المزمنة. في كافة المحافظات السورية. حيث عين مندوبين عنه للقيام بدفع أجور العمليات الجراحية واثمان الأدوية العلاجية للمرضى . وأجور المخابر في كافة المشافي السورية . نعم إنه ابن سورية البار سليل الكرم الحاتمي الرجل الانسان @ ماهر نايف الحميد الإسماعيل .بارك الله به وباصله الطيب الكريم ..

…بارك الله بالشرفا

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