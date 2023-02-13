دولتي لا تعترف بي ولا بأحد من طلبة العلاقات الدولية ممن ترونهم في الصورة .

مازلت لا أفهم كيف تقرر وزارة الشؤون الخارجية التونسية فتح باب الترشح للمناظرة دون إدراج أكثر إجازة وطنية تعنى بالشؤون الخارجية و العلاقات الدولية ,ألا وهي الإجازة في الجيوبوليتيك و العلاقات الدولية, ضمن الشهادات المستوجبة للمشاركة في المناظرة.

مازلت لا أصدق أن إجازة تحيط وحداتها بكل مواضيع المناظرة, و هي إجازة وطنية تؤمنها جامعة حكومية, غير مخوّل لحامليها المشاركة في المناظرة في حين أن إجازات أخرى لا تعنى مباشرة لا بالعلاقات الدولية و لا بالشؤون الخارجية مخولّ لحامليها المشاركة. ما زلت لا أصدق أن نفس الإجازة في الجيوبوليتيك و العلاقات الدولية تمكّن صاحبها من الترشح للعمل في سفارات أجنبية و في منظمات حكومية أجنبية في تونس و خارجها في حين لا تخوّل له الترشح للعمل لصالح دولته. أحاول أن لا أصدّق أن الدولة التونسية ذاتها أحدثت الإجازة و سخّرت الموارد لتأمينها لكنها لا تنوي الإنتفاع بخرّيجيها.

أحاول أن أجد معنًا لما يقع فأعِزُه إلى انعدام التواصل بين وزارات الدولة, فلا وزارة التعليم العالي قامت بإعلام وزارة الشؤون الخارجية بإحداث الإجازة ولا كلّفت هذه الأخيرة نفسها عبئ النظر في الإجازات المستحدثة التي يجب ضمها للمشاركة في المناظرة.

ثم إن الأمر يتعدّى اجتياز المناظرة من عدمه, بالنسبة لي, إن الأمر يتعلق ب »الإعتراف » بي, بالإعتراف بإنتمائي و بصفتي كمواطن و بالتالي بالإعتراف بحقوقي. شخصيّا يحزُّ في نفسي أن يقدم لي قنصل دولة أجنبية بطاقته من تلقاء نفسه لمجرد طرحي لأسئلة و مناقشته خلال ندوة قبل أسبوعين و يخبرني أن دولته تقدم فرص تربصات يمكنني الترشح لها, لكن وزارة خارجية بلدي لا تعترف بشهادتي أصلا. يحزّ في نفسي أن مِن طلبة الجيوبوليتيك و العلاقات الدولية من عَمِلَ فعلا في سفارة أجنبية في تونس لكنّه لن يستطيع الترشح للعمل لصالح ديبلوماسية بلده فدولته لا تعترف به. يحزُّ في نفسي أن أكون ابن الجامعة التونسية والتعليم العمومي التونسي, أن أكون ابن تونس التي كبرت فيها و صرت فيها على ما أنا عليه بفضل التعليم العمومي و المرافق الصحية العمومية و غيرها, لكنّي أمنع من التقدم لخدمتها و أدعى لخدمة غيرها.

إن وزارة الشؤون الخارجية التونسية لا تفشل فقط في الإعتراف بنا نحن طلبة الجيبوليتيك و العلاقات الدوليّة, بل تفشل في التطور بما يقتضيه العصر و الرهانات. في دول (تحترم نفسها) التخصص الأكاديمي في العلاقات و الدراسات الدوليّة شرط لكل من يريد الإلتحاق بوزارة الشؤون الخارجية. كأبسط مثال, ستجدون في أول تعليق قرار فتح مناظرة وزارة الشؤون الخارجية المغربية التي تستوجب شهادة في العلاقات الدولية (أو الدراسات الدولية أو في الدراسات الديبلوماسية أو في العلوم السياسية أو في القانون الدولي العام الخ).

لن أطيل أكثر. بما أن الحديث عن وزارة تعنى بالشؤون الخارجية و العلاقات الدولية, سأختم باقتباسات عن بعض منظري « النظرية/ المدرسة النقدية » في العلاقات الدولية حول مفهوم الإعتراف و مخلفات انعدام الإعتراف .

« Les Sociétés peuvent s’effondrer à cause d’un manque (perçu) de reconnaissance d’un groupe par un autre »

Charles Taylor, The Politics of Recognition.

« Quand la société réserve la jouissance de certains droits subjectifs à certaines catégories, elle s’expose au conflit »

Bernard R. Boxill, Self-Respect and Protest.

« L’expérience de la reconnaissance est un facteur constitutif de l’être humain : pour parvenir à une relation réussie à soi, celui-ci a besoin d’une reconnaissance intersubjective de ses capacités et de ses prestations ; si une telle forme d’approbation lui fait défaut à un degré quelconque de son développement, il s’ouvre dans sa personnalité une sorte de brèche psychique, par laquelle s’introduisent des émotions négatives comme la honte ou la colère »

Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance.

محمد صالح الشطي

الإجازة الوطنية في الجيوبوليتيك و العلاقات الدولية- جامعة منوبة

ماجستير سياسات الأمن و الدفاع و العلاقات الدولية-جامعة تولوز 1

12-02-2023

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