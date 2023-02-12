برهان بسيس كما عرفته…أحمد المناعي

برهان بسيس كما عرفته

-منذ يومين وقعت على إذاعة يعمل فيها برهان بسيس وسمعته يتحدث بإسهاب عن اللاجئين السياسيين التونسيين في الخارج وعما يتمتعون به من مزايا ومنافع مادية وحتى

امتيازات. والحقيقة أن هذا الخطاب هو خطاب الأنظمة والسلطات في البلدان الأصلية للاجئين لغاية الإساءة إليهم وتقديمهم للرأي العام الوطني كأشخاص نفعيين مستعدين لبيع الأوطان من أجل تحسين ظروف عيشهم…وعندما يصدر مثل هذا الخطاب عن صحافي أو مثقف فمعنى ذلك أن صاحبنا أبعد ما يكون على الواقع وأنه يحلم.

ولقد لمست ذلك في مقال للمرحوم محمد الطالبي نشره في صحيفة الحياة اللندنية في شهر مارس 1999 وترجمته له الى الفرنسية وكان بعنوان »

La liberté d’expression et la responsabilité de l’intellectuel musulman

هو أيضا تحدث عن الامتيازات التي يتمتع بها اللاجؤون ولكنه أرجعها الى حب الغربيين للحرية وحرصهم على تمتيع اللاجئين بها.

كيف عرفته

ليلة 13جوان 2008 كان لي حديث مطول مع « قناة الجزيرة مباشر »(علمت بعد سنوات طويلة أن المرحومة مية الجريبي الأمينة العامة لحزبها هي التي أعطت رقم هاتفي في باريس الى مدير القناة فلها الشكر الجزيل والرحمة) وهو حديث تجنبت فيه على عادتي اللغة الخشبية والخطاب المتشنج واخترت فيه الموضوعية والواقعية. ويبدو أني صدمت الكثيرين بخطابي ذاك والمعارضون أولهم.

فما معنى أن يقول شخص معارض « أنا في المعارضة ولكني لا أراها هذه المعارضة فهي حزيبات صغيرة بل نوادي… » أو أن أقول ان النهضة قد استبقت الأحداث ودبرت محاولتين انقلابيتين فاشلتين….كاشفا حقيقة معروفة لدى الجميع لكن لا أحد يذكرها.

عندما رجعت للبيت في المساء كنت منهكا وارتميت على الفراش ولم أقفل التلفون وما هي الا دقائق حتى رن جرس الهاتف.

أهلا سي أحمد: أنا فلان وقد تابعتك في الجزيرة ..أريد أن أشكرك على موضوعيتك ووو…وهناك بعض الشخصيات الرسمية تريد ل أن تتصل بك. هل أستطيع أن أعطيهم رقمك. فقلت لا بأس فرقمي عند الجميع..

الذي كلمني أعرفه بالاسم فقط وقد سمعت باسمه أول مرة في كندا في نوفمبر1998

وذكرتني به رسالة جاءتني في تلك الأيام من أحد معارفه يشتكي منه

بأنه اعتدى عليه بالعنف الشديد لمجرد خلاف فكري وسياسي. الذي كلمني ليلتها

هو نورالدين بن تيشة الذي سيصبح يوما مدير ديوان رئيس الجمهورية.

ما أن انتهيت مع بن تيشة حتى دق جرس الهاتف ….

أنا برهان بسيس..ما هذه القنبلة التي فجرتها في تونس يا سي أحمد ثم كلام كثير

لم أفجر أي شيء وانما هي الحقيقة التي عرفتها منذ سنة واحد وتسعين وصرحت بها في حديث صحفي في نوفمبر اثنين وتسعين.

أيامها كان برهان بسيس مدافعا شرسا على النظام وعلى رئيسه ككل رفاقه والغريب أنه لم يكن يختلف في مواقفه عن خصومه الإسلاميين فجميعهم شربوا من نهر التعصب والأنكار.

بعد سقوط النظام وسفر رئيسه الى السعودية علمت أن برهان بسيس قد اعتقل واتصلت به ذات يوم لأطمئن على أحواله. طمأنني أنه بخير فحمدا لله.

أحمد المناعي

الوردانين 9 فيفري 2023 يوم غلقت 81 عام

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