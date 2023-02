Lettre de Werner Ruf en réaction à ma déclaration à Tunis tribune

Werner Ruf

6 févr. 2012 à 21:02

Bien cher Ahmed,

Quel Plaisir d’avoir de tes nouvelles !

J‘ai beaucoup apprécie´ ton interview concernant ton rôle dans le cadre de la mission en Syrie -. Excellent et convainquant

Depuis longtemps j’ai l’impression qu’il y a un grand complot pour liquider – après la Libye- le dernier Etat laïque arabe. Tout cela fait parti d’une stratégie des Saoudiens et du Qatar à s’imposer comme moyenne puissance dans l’Orient et comme fer de lance contre l’Iran – donc comme allié des Etats Unis et surtout d’Israël !

Et ils font tout pour prendre le contrôle des révolutions en Tunisie et en Egypte.

Savais tu que Ghannouchi a été « élu » parmi « les 100 grands penseurs de l’année 2011 » par la revue américaine Foreign Policy? Et Jebali se présente comme star à la « conférence de la Sécurité » à Munich – un congrès « informel » qui prépare les prochaines guerres de l’OTAN … !

C’est dégoûtant !!!

En ce qui me concerne j’ai eu quelques problèmes : En Octobre j’avais une opération de la hanche qui s’est très bien passée. Mais deux semaines après j’ai trébuché sur une de mes cruches et j’ai fracturé l’os fraichement opéré. Depuis je suis pratiquement immobile, mais il semble que maintenant l’os commence a guérir. Cela va nécessiter encore quelque temps jusqu’à je puisse voyager de nouveau – et enfin revenir en Tunisie ...

Avec plaisir je te signale les références bibliographiques de ma thèse :

Werner Ruf: Der Burgibismus und die Außenpolitik des unabhängigen Tunesien (Le bourguibisme et la politique étrangère de la Tunisie indépendante). Bertelmann Universitätsverlag Bielefeld, 1967. 280 pp.

La soutenance de la thèse a eu lieu à l’université der Fribourg (Allemagne) en janvier 1967.

Je te souhaite pour l’avenir la force et le courage dont tu as toujours fait preuve !

Bien cordialement

Werner

عزيزي أحمد

كم أسعدني وصول أخبارك. لقد أعجبني كثيرا حديثك عن دورك في إطار البعثة الى سورية انه ممتاز ومقنع. بدى لي منذ وقت طويل أن هناك مؤامرة لتصفية اخر دولة علمانية بعد ليبيا. كل ذلك جزء من استراتيجية المملكة السعودية وقطرلكي تفرض نفسها كقوى متوسطة في المشرق ورأس حربة ضد إيران- أي حلفاء لأمريكا وإسرائيل خاصة.

وهم يسعون كل شيء من أجل التكم في الثورات وخاصة في تونس ومصر.

هل تعلم أن الغنوشي قد وقع »انتخابه » ضمن 100 أكبر مفكر في عام 2011من قبل مجلة فورينغ بوليسي الأمريكية؟ وأن الجبالي قد تقدم كنجم في » مؤتمر الأمن في ميونيخ – وهو مؤتمر غير رسمي يحضر لحروب الحلف الأطلسي. انه لشيئ مقرف.



وفيما يخصني عرفت بعض المشاكل فقد أجريت عملية جراحية على الفخذ وكانت ناجحة ولكن للأسف بعد أسابيع عثرت في احدى الحلابي وكسرت العظم الذي تلقى العملية منذ مدة قريبة. ومنذ ذلك الوقت وأنا لا أتحرك ولكن يبدو أن العظم بدأ يبرأ. وسوف أحتاج الى بعض الوقت كي أستطيع السفر والعودة أخيرا الى تونس.

وبكل سرور أعطيك مراجع أطروحتي

Werner Ruf: Der Burgibismus und die Außenpolitik des unabhängigen Tunesien (Le bourguibisme et la politique étrangère de la Tunisie indépendante). Bertelmann Universitätsverlag

