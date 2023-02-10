2011 -8-6 التنسيقية التونسية لدعم الثورة السورية

وثيقة مهمة

بيان تأسيسي … 6 أوت 2011

التنسيقية التونسية لدعم الثورة السوريةCoordination

Tunisienne pour le soutien a la revolution Syrienne

أسماء ممثلي الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية التونسية المشاركة في التنسيقية

مختار اليحياوي : المنسق العام

الاعضاء :

° المنصف المرزوقي : المؤتمر من أجل الجمهورية

° سمير بالطيب : حركة التجديد

° محمود بالسرور : التكتل

° محمد القوماني : حركة الاصلاح والتنمية

° أحمد الخصخوصي : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

° خير الدين الصوابني : حزب الطليعة العربي الديمقراطي

° أحمد بوعزي : الحزب الديمقراطي التقدمي

° نورالدين البحيري : حركة النهضة

° ضياء الدين مورو : جمعية المحامين الشبان

° سمير بن عمر : الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

° لمياء الفرحاني : جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية ـ أوفياء ـ

° صوفية الهمامي : صحافية مستقلة

° عدنان منصر : أستاذ جامعي مستقل

° الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

° زياد الهاني : صحفي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين

السيد زياد الهاني انسحب من المنظمة بعد زيارة سورية

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