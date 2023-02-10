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2011 -8-6 التنسيقية التونسية لدعم الثورة السورية

Publié par Candide le 10 février 2023 dans Chroniques

وثيقة مهمة
بيان تأسيسي … 6 أوت 2011
التنسيقية التونسية لدعم الثورة السوريةCoordination

 Tunisienne pour le soutien a la revolution Syrienne
أسماء ممثلي الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية التونسية المشاركة في التنسيقية
مختار اليحياوي : المنسق العام
الاعضاء :
° المنصف المرزوقي : المؤتمر من أجل الجمهورية
° سمير بالطيب : حركة التجديد
° محمود بالسرور : التكتل
° محمد القوماني : حركة الاصلاح والتنمية
° أحمد الخصخوصي : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
° خير الدين الصوابني : حزب الطليعة العربي الديمقراطي
° أحمد بوعزي : الحزب الديمقراطي التقدمي
° نورالدين البحيري : حركة النهضة
° ضياء الدين مورو : جمعية المحامين الشبان
° سمير بن عمر : الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
° لمياء الفرحاني : جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية ـ أوفياء ـ
° صوفية الهمامي : صحافية مستقلة
° عدنان منصر : أستاذ جامعي مستقل
° الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

° زياد الهاني : صحفي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين

السيد زياد الهاني انسحب من المنظمة بعد زيارة سورية

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