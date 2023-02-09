نداء إلى رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لإعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية وحتى لا تكون تونس أخر بلد عربي يعيدها وقد كان الأول الذي قطعها  

نداء إلى رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد

لإعاادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية وحتى لا تكون تونس أخر بلد عربي يعيدها وقد كان الأول الذي قطعها

تونس في 6 فيفري 2023.

مرت اثنتا عشرة سنة منذ أن قرر كل من الرئيس المؤقت منصف المرزوقي وراشد الغنوشي عام 2011 قطع العلاقات الديبلوماسية بين بلادنا والشقيقة الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابة لمصالح التحالف الأمريكي الصهيوني مع الاخوان المسلمين في إثارة الفتنة الطائفية بين العرب وبين المسلمين في كل دول وشعوب المنطقة من أجل اضعافها واشغالها عن التنمية والتقدم والتعاون.

المحطات الكبري في تدهور العلاقات التونسية السورية منذ 2011*

ففي منتصف شهر مارس من عام 2011 اندلعت احتجاجات وأعمال شغب وعنف في مدينة درعا جنوب سورية على الحدود الأردنية شبيهة بالتي عرفتها كثير من البلدان العربية وخاصة ذات الأنظمة الجمهورية بدءا من تونس وسرعان ما توسعت وشملت مدنا وقرى وأريافا وبلدات كثيرة في سورية وتزايد عنفها وكثرت ضحاياها فشملت الاغتيالات العسكريين وأعوان الشرطة والمدنيين والجامعيين والطلبة وغيرهم وبلغت أوجها في مجزرة جسر الشغور الشهيرة التي أودت بحياة مائة وعشرين أمنيا في تفجير لثكنتهم في شهر جوان2011—

ومن أول المساندين التونسيين لهذا الحراك بعض ممثلي المجتمع المدني التونسي الذين أصدروا بيانا باسم « التنسيقية التونسية لدعم الثورة السورية » بتاريخ… 6 أوت 2011 (قائمة الموقعين أسفل)

ومباشرة بعد انتخابات أكتوبر 2011 أعلن راشد الغنوشي الذي لم يكن سوى مالك حزب نجح في الانتخابات وجاهل بالأعراف الديبلوماسية « بأن تونس ستطرد سفيري سورية واليمن وتسلم السفارتين إلى معارضة البلدين ».

.بعثة المراقبين العرب

في مبادرة فريدة في تاريخ الجامعة العربية، صادق مجلس وزراء الخارجية العرب على مبادرة تخص سوريا لغاية مساعدة هذا البلد الشقيق على حل أزمته السياسية، وقد اقتضت هذه المبادرة إرسال بعثة من المراقبين العرب للاطلاع على حقيقة الأمور ورفع تقرير في هذا الشأن للجنة الخاصة بسوريا في الجامعة العربية، وقد تم ذلك وأنجز المراقبون العرب ما أنيط بعهدتهم وحرّروا تقريرا موضوعيا، مهنيا وأمينا كاملا ومتوازنا تقدم به رئيس البعثة إلى مجلس الجامعة بتاريخ 17 جانفي 2012.

وقد انتهى التقرير فيما انتهي إليه، إلى أنّ السلطات الأمنية والعسكرية السورية لم تكن تلجأ إلى إطلاق النار إلا للرد على المسلحين والدفاع عن النفس، ولعل هذا هو الذي أغاض بعض الدول المستعجلة في تدمير سوريا ودفعها إلى دفن التقرير والإسراع برفع القضية إلى مجلس الأمن أملا في أن يشرّع الأخير لما شرّع له سابقا في شأن ليبيا، غير أنّ هذا المسعى فشل فشلا ذريعا كما تعلمون لاستعمال الصين وروسيا حق النقض.

يوم 6 فيفري 2012 أعلنت تونس على لسان رئيسها المؤقت قطع علاقاتها مع سورية وأطردت البعثة السورية من تونس ودعت سفيرنا في دمشق للرجوع الى تونس وتركت جاليتنا في مهب الريح دون حماية قنصلية وعن ذلك أعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي بأنه أوكل أمرها الى الله ….. كما دعا الدول العربية إلى طرد سفراء سوريا لديها وقد برّر وزير العدالة الانتقالية آنذاك سمير ديلو هذا القرار بتأزم الأوضاع في سوريا بسبب المجازر التي ارتكبها بشار الأسد ضدّ الشعب السوري، احتجاجا على ما أسماه القمع الدموي للحركة الاحتجاجية في سوريا. في حين صرح رئيس ديوان الرئيس المؤقت عدنان منصر أنه دعا التونسيين القاطنين في سورية منذ أجيال بالرجوع الى تونس واعتبر قرار قطع العلاقات مع سورية أفضل قرار اتخذه رئيسه.

7 فيفري 2012 : أعلن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي « أن تونس سحبت اعترافها بشرعية حكم نظام بشار الأسد ».

24 فيفري 2012: نظمت حكومة الترويكا بحضور أكثر من ستين دولة ما أسمته” مؤتمر أصدقاء سوريا” وهو في الحقيقة، مؤتمر ضم أعداء شعبي سوريا وتونس، وهو حقيقة « مؤتمر أصدقاء اسرائيل واللوبي الصهيوني بأمريكا ».

ألحرب الكونية على سورية

كانت قي منتهى الفظاعة عرفت التقتيل الجماعي والتدمير والكذب والبهتان والتوظيف للدين والمقاطعة الاقتصادية والمالية والتجويع والنهب للبترول السوري والحرق للمحاصيل الزراعية وسرقة المصانع ولقد ساهم عدد هام من التونسيين بقسط كبير في هذه الجرائم فمنهم من حرّض الشباب على السفر إلى المحرقة السورية من أمثال شيوخ الإرهاب المجتمعين فيما يسمى بالعلماء كالقرضاوي والغنوشي والخادمي والنّجار وغيرهم ومنهم من قاتل وقتل أو أسر.

Le « Firil Centre For Studies » [FCFS], ,-أظهرت دراسة أنجزها مركز فيريل في برلين

حول عدد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات الارهابية في سورية أن تونس حلت في المركز السادس من حيث عدد المقاتلين وليس كما يروج في بعض وسائل الإعلام.

وبلغ عدد الإرهابيين التونسيين المنضمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا الى حدود 12800 إرهابي قُتل منهم حوالي 5 آلاف إرهابي وبلغ عدد المفقودين 1320 إرهابيا. .

وجاء في الدراسة أن عدد النساء التونسيات المشاركات في صفوف تنظيم « داعش » الإرهابي في سوريا وصل إلى 66 إمرأة..

وبينت الدراسة التي صدرت مؤخرا أن عدد المقاتلين الأجانب الذين وصلوا إلى سوريا وقاتلوا ضد الجيش السوري مع تنظيمات وفصائل مختلفة منذ أفريل 2011 ولغاية شهر أوت لعام 2017 قد وصل الى 220 ألف شخص.

التمويل :

اعترف رئيس الحكومة القطرية الأسبق ذات يوم بأن بلاده قد أنفقت مائة وخمسة وثلاثين مليار دولار في مخطط إسقاط سورية لكنها أفلتت …هذا إضافة للمبالغ الكبيرة الأخرى التي ساهمت بها دول كثيرة أخرى في هذه الجريمة.

الجالية التونسية في سورية

أن جاليتنا التي تعد أكثر من أربعة الاف نسمة هي حقا في مهب الريح، تموت على بطء، بطالة وجوعا وفقرا وبردا وانعدام مقومات الحياة في ظل الحصار.

الجالية التونسية بسورية محرومة من حقوقها المدنية والانسانية والوطنية.

. ف لم يحصل نصف من تقدم بطلب تجديد جوازاتهم عليها من خمس سنين

سورية لم تقصرفي حقنا:

فعندما اجتاح الجراد تونس سنة 1984 وأتى على المحصول الزراعي بالكامل . لم تقف معها إلا سورية في محنتها وأرسل الرئيس حافظ الأسد ست سفن من القمح والشعير هبة من الشعب السوري إلى الشعب التونسي .

وسورية قامت بواجبها مشكورة وممنونة ولم تفرق بين المواطن السوري والتونسي وليس هذا بالجديد. فقد كونت جامعاتها أجيالا من التونسيين ومنهم راشد الغنوشي الذي احتضنته سورية في ستينات القرن الماضي وعرف في دمشق ميلاده الثاني.

وفي عام تسعة وتسعين من القرن الماضي احتضنت سورية سبعة عشر عنصرا من أتباعه العسكريين والمدنيين الذين أطردهم السودان الذي هربوا إليه بعد فشل محاولتهم الانقلابية وبقوا في هذا البلد حتى عام ألفين واثنين حين وجدت لهم الأمم المتحدة بلدانا سكاندنافية استقروا فيها.

ولم يكتف الغنوشي بذلك ففي العام خمسة عشر وألفين، عندما تبين أن إرهابييه فشلوا وبدؤوا يرجعون تحولوا عنده إلى اللحم النتن بعد أن كانوا فاتحين للجنة لأنفسهم ولأقاربهم. لكن جنونه بلغ القمة عندما هلل وكبر للضربات الأمريكية على سورية سنة ثماني عشرة وألفين.

وعلى كل ومهما كان الغدر والخيانة فقد قاوم السوريون شعبا وجيشا وقيادة ورئيسا وكافحوا وناضلوا وصبروا وثبتوا هم وحلفاؤهم وحققوا أول انتصار في التاريخ على حملة استعمارية غربية.

التوقيعات

أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية- عضو البعثة العربية السابق إلى سورية

محمّد عامر حكيمة – أستاذ أول متقاعد

هندة بالحاج علي رئيسة اللجنة التونسية للتصدي للعدوان على سورية

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