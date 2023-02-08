نداء إنساني عاجل

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المجتمع الدولي بمساعدات طارئة ويدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا

تعرب المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه عن قلقها الشديد من استمرار تفاقم المعاناة الإنسانية في سورية على إثر الزلزال المدمّر الّذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الموافق السادس من شباط/فبراير. وتناشد كافة دول العالم ومنظماته الإنسانية والإغاثية للإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للحدّ من آثار الكارثة الإنسانية الطبيعيّة التي حلّت بتركيا وبسورية، التزاما بتطبيق الإرشادات المتعلقة بتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية للإغاثة والانتعاش الدولي في حالات الكوارث.

كما تناشد الدول العربية ودول العالم بسرعة تقديم هذه المساعدات الإنسانية إلى سورية لما تعرضت له من حرب وحصار وعقوبات على امتداد 12 سنة جعلها الأضعف في مواجهة هذا الزلزال المدمر؛ استحضارا للواجب الإنساني ولهول الدمار وأعداد الضحايا جراء هذه الكارثة.

فمن الواجب الإنساني ان لا يقف العالم اليوم متفرجا، أمام هول الدمار والضحايا جراء هذه الكارثة

وأمام هذا الواقع الأليم، وتمسكا بالعمق الإنساني وتجردا مما دونه من خلفيات، فأننا نؤكد على التالي:

• إدانة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين وتسييس التعامل مع الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسورية.

• تطالب المجتمع الدولي والأسرة الدولية بمساعدات طارئة سريعة الى كل من سورية وتركيا دون تمييز أو تسييس.

• تطالب برفع العقوبات فورا عن سوريا والسماح بإمدادها بجميع المواد وبالوصول اليها من أجل أن لا تتحول هذه العقوبات إلى جريمة ضد الإنسانية.

• تسهيل عبور قوافل المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة عبر المعابر الحدودية مع سورية، إضافة إلى السماح بجمع التبرعات المادية والعينية وايصالها للمناطق المتضررة.

الموقعون(بحسب الترتيب الألفبائي):

1- اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

2- الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين

3- الائتلاف المصري لحقوق الطفل

4- التجمع الأكاديمي اللبناني لدعم فلسطين

5- تحالف أساتذة موريتانيا

6- الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ الاتحاد المغربي للشغل

7- جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي /لبنان

8- جمعية التضامن المدني. المتوسط تونس

9- جمعية السيدات العاملات/الأردن

10- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

11- جمعية الملتقى الثقافي الجامعي/لبنان

12- جمعية جذور لحقوق المواطن/الأردن

13- جمعية رؤى نسائية/الأردن

14- جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/الأردن

15- جمعية شموع للمساواة / المغرب

16- جمعية معهد تضامن النساء الأردني

17- جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان

18- جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن

19- جمعية نساء من أجل القدس/لبنان

20- جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان

21- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/باريس

22- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

23- الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب(تضم 11 منظمة)

24- الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب (38 هيئة)

25- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/نقابة المحامين الفلسطينيين

26- اللجنة الطبية السورية/جنيف

27- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

28- المجلس الدولي للمحاكمات العادلة وحقوق الإنسان

29- المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/لبنان

30- المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان

31- مركز الإعلاميات العربيات/الأردن

32- مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن

33- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

34- مركز حماية وحرية الصحفيين/الأردن

35- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

36- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

37- مركز عين الإنسانيه للحقوق والتنمية/اليمن

38- المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان /مؤسسة هيثم مناع/جنيف

39- المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/جنيف

40- ملتقى حوران للمواطنة/سورية

41- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل

42- الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد

43- هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا

44-منظمة عدالة لحقوق الانسان

45-المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام

46-منظمة نبض الإنسانية

– 47المعهد التونسي للعلاقات الدولية

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