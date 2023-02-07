ي آخر حصيلة لزلزال يوم أمس: 5.400 قتيلا بتركيا و 1900 بسوريا وعشرات الآلاف من الجرحى واللاجئين

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في آخر حصيلة لزلزال يوم أمس: 5.400 قتيلا بتركيا و 1900 بسوريا وعشرات الآلاف من الجرحى واللاجئين.

عمليات الانقاذ وافغاثة باتت بطيئة وصعبة بسبب عامل الوقت (مرور 30 ساعة عن الزلزال) وصعوبات تنقل فرق الإغاثة المحلية والدولية بسبب انهيار الجسور والطرقات و تأثيرات العاصفة الثلجية… الخ.

كان الله في عون الشعبين السوري والتركي المنكوبيْنِ.

المحتمع المدني في تونس يدعو إلى إعادة العلاقات التونسية السورية وفتح جسر جوي بين تونس ودمشق لتوجيه المساعدات إلى عديد المنظمات السورية وفي مقدمتها اتحاد الطلبة السوريّين...

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