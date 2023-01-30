عدد الأرهابيين التونسيين في سورية بلغ12.800 حتى شهر أوت 2017

.. Le « Firil Centre For Studies » [FCFS], basé à Berlin,أظهرت دراسة أنجزها مركز…

أظهرت دراسة أنجزها مركز ‘ فيريل ‘ الألماني للدراسات حول عدد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم « داعش » الارهابي في سورية أن تونس حلت في المركز السادس من حيث عدد المقاتلين وليس كما يروج في بعض وسائل الإعلام.

وبينت الدراسة التي صدرت مؤخرا أن عدد المقاتلين الأجانب الذين وصلوا إلى سوريا وقاتلوا ضد الجيش السوري مع تنظيمات وفصائل مختلفة منذ أفريل 2011 ولغاية شهر أوت لعام 2017 قد وصل إلى 220 ألف شخص.

وجاء في الدراسة أن عدد النساء التونسيات المشاركات في صفوف تنظيم « داعش » الإرهابي في سوريا وصل إلى 66 إمرأة.

وبلغ عدد الارهابيين التونسيين المنضمين لتنظيم « داعش » الارهابي في سوريا الى حدود 12800 ارهابي قُتل منهم حوالي 5 آلاف ارهابي وبلغ عدد المفقودين 1320 ارهابيا.

وأظهرت البيانات الاحصائية للدراسة أن أكبر عدد من المقاتلين الأجانب كانوا من السعودية وقد بلغ عددهم 27600 ، وقد قُتل منهم 8440 والباقي مفقودون .

كما أشارت الدراسة الى أن نسبة الجنسيات العالمية المقاتلة في سوريا وصلت إلى 91% ، منهم أكثر من 54% من العرب و31% من تركيا وآسيا الوسطى.

كما أظهرت الدراسة أن عدد المقاتلين الأجانب الأتراك الذين يقاتلون في صفوف تنظيم « داعش » الارهابي في سوريا وصل منذ أفريل 2011 والى حدود أوت 2017 حد 26400 عنصر وقتل منهم 7720 ارهابيا وفقد منهم 420 عنصرا.

وأفادت الدراسة أن من ضمن المقاتلين الأتراك المنضمين لتنظيم « داعش » الارهابي عناصر من الجيش التركي.

ووصل عدد الارهابيين الجزائريين المقاتلين في سوريا الى 2400 عنصر وقُتل منهم 760 ارهابيا و65 ارهابيا مفقودون.

وشكل الارهابيون من الدول العربية 54 بالمائة من العدد الاجمالي للمقاتلين الأجانب في سوريا.

وبدأ عدد الارهابيين الأجانب في سورية يتقلص منذ شهر مارس بسبب هروب الآلاف خارج الأراضي السورية.