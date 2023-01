Un hommage émouvant rendu à un Homme exceptionnel !

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin dans ce bel hommage… Une journée émouvante, pleine d’émotions : un mélange de fierté, de peine immense, de la nostalgie, de la reconnaissance, de la gratitude…

MedImen était et restera toujours présent parmi nous, mais aujourd’hui sa présence se sentait plus forte dans les témoignages et les éloges émouvants de tous les intervenants..dans les voix tremblantes et les larmes chaudes qui n’ont pas cessé de couler.. dans ses portraits magnifiques qui embelissaient la salle et qui donnaient l’impression qu’il nous regardait et qu’il échangeait les sourires avec tous ceux qui étaient là.. dans tous les souvenirs évoqués avec tant de tendresse et d’amour..

Faire face au deuil d’un être aussi cher est la plus pénible des épreuves de la vie, mais c’est la volonté de Dieu qui l’a choisi & un tel hommage ne pourrait que nous consoler.. merci encore une fois.

Notre cher..Repose en paix.. les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés & tu ne seras jamais oublié !

و إنما المرء حديث بعده..

