Trop c’est trop, c’est trop !!

22/01/2023

Un ami, un célèbre médecin de Sousse, a vu sa fin arriver ce matin. il s’est braqué chez lui par trois malfaiteurs cagoulés et gantés. Pendant que l’un des malfaiteurs le tenait en respect avec un couteau pointé sur sa gorge dans sa cuisine, les deux autres malfaiteurs sont allés fouiller le reste de la maison allant jusqu’à sa chambre à coucher ou dormait sa femme tranquillement.

Ayant dérobé un maximum de choses et après avoir semé la panique à la maison , les bandit ont pris la fuite et courent toujours.

Je ne vous raconte pas l’état mental de mon ami et de sa famille après ce choc terrible!

Trop c’est trop! On passe plus de temps à chercher le mot de travers sur FB ou ailleurs pour incriminer les gens et on laisse les malfaiteurs vaquer à leur basses besognes sans les inquiéter.

Le laxisme policier et la justice incompétente ont laissé se développer l’insécurité dans le pays. Plus personne n’est en sécurité nulle part.

Rahi khlet, wallah, il faut faire quelque chose! ce n’est plus possible de vivre dans ce climat.

Devrions nous nous organiser en groupes de défense civile pour protéger nos familles?

La sécurité est le droit numéro 1 que l’État doit garantir à ses citoyens. Ce droit est bafoué quotidiennement sur la route, dans l’administration, dans les lycées et maintenant dans les maisons!

Trop c’est trop, il ne faut pas qu’on arrive au point de non retour et que le pays tout entier devienne une scène de guerre.

Toute ma solidarité et mon amitié Si Faouzi!

Ali Gannoun

