Le reportage interdit de FOX News sur le rôle d’Israël dans le 11 septembre

Spencer J.Quinn • 11 janvier 2023

Si les élections frauduleuses de 2020 nous ont appris quelque chose, c’est que si vous voulez savoir ce qui menace le plus les élites d’un pays, cherchez ce qu’elles essaient de supprimer.

Un reportage en quatre parties de FOX News datant de décembre 2001 a récemment refait surface sur YouTube, recueillant des millions de vues. Et puis, tout à coup, il a été purgé. Vous pouvez toujours le trouver sur Bitchute , Rumble et Odysee , mais plus aussi facilement sur YouTube . Comme on peut le deviner, le sujet est délicat pour l’élite juive de notre nation : le rôle d’Israël non seulement dans l’espionnage des États-Unis avant le 11 septembre, mais aussi dans l’obstruction des enquêtes ultérieures.

Peut-être que les hauts responsables du Mossad savaient que les attentats terroristes étaient imminents et n’ont pas suffisamment averti leur allié américain. Le rapport, présenté par Carl Cameron, s’appuyait en grande partie sur des responsables du renseignement américain et d’autres sources gouvernementales anonymes qui n’étaient pas satisfaites de la manière dont les enquêtes se déroulaient à la suite des attaques meurtrières – et tous les doigts de la frustration pointaient vers Israël.

On peut voir comment les chariots de pommes américano-israéliens pourraient tomber comme des dominos si cette information devenait un jour courante, d’où sa suppression. J’ai transcrit la vidéo ici , au cas où elle serait à nouveau purgée.

Résumer:

PARTIE 1 : GARDER LES SECRETS

Peu de temps après les attentats du 11 septembre, plus de 60 Israéliens ont été arrêtés ou détenus soit en vertu des lois antiterroristes, soit pour violation de l’immigration. Certains étaient des militaires israéliens actifs, et certains ont échoué aux tests polygraphiques lorsqu’on les a interrogés sur la surveillance israélienne contre les États-Unis. Le personnel du renseignement américain soupçonnait que ces détenus en savaient plus sur le 11 septembre qu’ils n’en partageaient. Mais lorsque FOX News a demandé à « un enquêteur haut placé » des preuves reliant Israël au 11 septembre, on leur a répondu que ces informations étaient classifiées. Pourtant, FOX a réussi à mettre la main sur suffisamment d’informations classifiées pour commencer à relier les points.

Avant les attaques, quelque 140 Israéliens avaient été arrêtés pour espionnage dans tout le pays. Dans de nombreux cas, ils avaient espionné des Arabes – qui, bien sûr, ne faisaient probablement rien de bon non plus. Mais les enquêteurs ont également conclu que ces Israéliens se livraient à une « activité organisée de collecte de renseignements » à un niveau supérieur à la simple intrigue au Moyen-Orient. Utilisant souvent les kiosques des centres commerciaux comme façades, ces Israéliens auraient interagi avec le personnel du gouvernement américain et infiltré des bases militaires, la Drug Enforcement Agency (DEA), le FBI et d’autres installations gouvernementales. De retour en Israël, la majorité d’entre eux avaient « servi dans des unités de renseignement militaire, d’interception de surveillance électronique et/ou de munitions explosives ».

Une enquête a rapporté qu’Israël « menait l’opération d’espionnage la plus agressive contre les États-Unis de tous les alliés américains ». Un autre a rapporté qu’Israël recherchait des informations avec voracité et était « motivé par de forts instincts de survie qui dictent toutes les facettes de leurs politiques politiques et économiques ». Les États-Unis, indique le rapport, « sont une cible hautement prioritaire ».

Bien sûr, l’ambassade d’Israël a nié tout cela. L’échange suivant entre Cameron et Brit Hume est assez révélateur :

HUME : Carl, qu’en est-il de cette question de savoir à l’avance ce qui allait se passer le 11 septembre ? Dans quelle mesure les enquêteurs sont-ils clairs sur le fait que certains agents israéliens auraient pu savoir quelque chose ?

CAMERON: Eh bien, ce sont des informations très explosives, évidemment, et il y a beaucoup de preuves qu’ils disent avoir recueillies, aucune d’entre elles n’est nécessairement concluante. C’est plus quand ils mettent tout cela ensemble. Une question plus importante, disent-ils, est de savoir comment auraient-ils pu ne pas savoir?

Comment auraient-ils pu ne pas savoir ?

Plus loin dans le rapport, Hume et Cameron admettent que des agents du Mossad avaient contacté des responsables américains avant le 11 septembre pour les avertir de l’attaque. Mais Cameron déclare que l’avertissement était trop vague et général pour être utile, et il soupçonne le Mossad d’avoir formulé son avertissement de manière à protéger ses « sources et méthodes » de renseignement aux États-Unis.

PARTIES 2 & 3 : ENTRAVER L’ENQUÊTE

Les enquêteurs américains commençaient à se rendre compte que certains suspects d’espionnage israéliens gardaient une longueur d’avance sur eux grâce à des fuites de données d’une société de télécommunications israélienne appelée Amdocs Limited. En 2001, Amdocs avait des contrats avec les 25 plus grandes compagnies de téléphone d’Amérique, et il aurait été presque impossible pour quiconque dans le pays de passer un appel téléphonique et pour Amdocs de ne pas en avoir de trace. Peut-être pas par hasard, Amdocs avait également employé six des 60 Israéliens qui ont fini par être détenus après le 11 septembre.

Une autre société israélienne, Comverse Infosys, pourrait également avoir interféré avec les efforts d’écoute électronique des États-Unis. La société a fourni du matériel d’écoute électronique aux forces de l’ordre et, grâce à la loi sur l’assistance aux communications pour l’application de la loi (CALEA), a pu maintenir l’accès aux ordinateurs collectant les informations d’écoute électronique – soi-disant pour pouvoir les entretenir. Ceci, selon de hauts responsables gouvernementaux, a rendu l’ensemble du système d’écoute électronique sérieusement vulnérable.