السمينار الأسبوعي للذاكرة الوطنية حول:

الدور الاعلامي والصحي في توعية المجتمع وكيفية إدارة أزمة مواجهة وباء كوفيد:

الحدود والإخفاقات وكيفية مصالحة المنظومة الصحية ببلادنا

مع الحكيم رفيق بوجدراية،

يوم السبت 28 جانفي 2023 على الساعة التاسعة والنصف

ضيفنا اليوم الحكيم رفيق بوجدراية، المختص في الطب الباطني والإنعاش ورئيس قسم عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة ومؤسس المرصد نائب رئيس عضو مؤسس للمرصد التونسي للدفاع على مدنية الدولة وهو ر ئيس الملتقى التونسي الايطالي للمواطنة في المتوسط، وهوعضو مؤسس لإتفاقية الحقوق في المتوسط.

قام الفريق الطبي التونسي منذ اندلاع وباء كورونا بتبني سلسلة من المبادرات سعت للحد من انتشار هذا الوباء والذي استفحل مؤخرا، وقد ارتأينا دعوة الحكيم رفيق بوجدراية وبحكم خبرته في معالجة هذا الوباء سوف يشرفنا لإثارة عديد الملفات منها :

1/السيرة و المسيرة

حلم إبن معلم الارياف الذي حمله من مدرسة سيدي الهاني إلى طبيب مقيم بمستشفيات باريس *

التدريس و البحث العلمي : من كلية الطب بالمنستير إلى كلية الطب بتونس *

2/ الإلتزام المجتمعي للطالب و للطبيب

الدفاع على الاتحاد العام لطلبة تونس

النشاط المدني قبل 2011

النضال المدني بعد الثورة

3/ الازمة الصحية:

الدور الإعلامي في توعية الناس lanceur d’alerte

المساهمة في إدارة الازمة

الطبيب في مواجهة الوباء : إمتحان جديد امام الموت.

4/القطاع الصحي في تونس : الحدود ، الإخفاقات

5/افكار و رؤية من اجل إصلاح المنظومة الصحية التونسية

والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار بكل أريحية يوم 28 جانفي 2023 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا.

تأطير رفيق بودراية وعبد الجليل التميمي

ملاحظة : الرجاء الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني خصوصا وتسديد الانتساب السنوي للمؤسسة لمن لم يقم بذلك.

العنوان المنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز – 1003 تونس الهاتف 0021671231444 . – الفاكس 0021671236677

البريد الإلكتروني fondationtemimi@yahoo.fr////fondationtemimi@gnet.tn

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