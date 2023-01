HIER SOIR , FABULEUSE SOIRÉE , dans le FUTUR GRANDIOSE NOUVEAU MUSÉE du CAIRE , proche des PYRAMIDES . J’ Y ÉTAIS ! , avec MONIA A.D.

L’ inauguration du nouveau Grand Musée du Caire , dans les environs des Pyramides , va être un grand moment de la Culture et de l Histoire mondiale . IL est de l importance , ou en concurrence du Louvre , le British muséum , ou Le Prado de Madrid .Une grande partie de l Histoire mondiale s est édifiée et écrite en Égypte . Et les trésors continuent à jaillir .

Ce Musée , de la Grandeur , de l Histoire , du Rêve , je l ai VISITÉ HIER SOIR , en compagnie de MONIA . Et je n en reviens pas par son exceptionnelle importance physique et culturelle . Hier soir , c était un grand privilège d y être , avant son inauguration officielle . Et c était , encore plus exceptionnel , à l occasion d un gala d Opéra , avec un duo d égyptiens , les deux , plus orchestre , de renommée mondiale , Fatma Said , Cantatrice Soprano ayant déjà chanté de la Scalla de Milan , à l Albert Hall , en passant par l inauguration du dernier Opéra de Shanghai . Le chef d orchestre est Nader Abbassi , qui fut le conducteur de la musique de l Opéra du récent , 2021 , transfert des momies royales vers le Musée des Civilisations , nouveau , construit , dans le quartier de Fustat . Ancienne capitale d Égypte avant l arrivée des Fatimides , voilà juste un peu plus de Mille ans . Et bientôt une Nouvelle Capitale bouclant une longue boucle depuis Memphis , et comme témoin inusable l éternité du Nil

Fatma Said , belle silhouette dans une robe , fuseau d Or , a chanté en première partie du Gounod , du Puccini , du Rossini , du Biset . Voix de Cristal . Y a peu d années , on lui a prédit , en Europe , une carrière à la Maria Callas , tellement sa Voix est exceptionnelle . Elle a ravi le Monde , un certain 14 Juillet récent à Paris . Bien qu elle vit a travers les continents des Opéra du monde , Fatma Said , est aussi Égyptienne , 32 ans , fille d un célèbre opposant de la période des Islamistes , Ahmed Hassan Said , alors Président du Parti des « Égyptiens Libres [ Ahrars ] « .

Fatma , a chanté en arabe , bien sûr , du Farid Lattrech , , et des textes de Khālil Gibran . Mais l émotion fut à son comble pour la chanson « Masr Heya Ommî » de Kamel El Tawil . Quelques mots de la chanson : » El Ahram fi Masr , El mahaba wa El Karima fi Masr … « j y ajoute : « Fatma Said , bint Masr …

Le public de ce spectacle , dans ce lieu magique était , hier soir , un millier de privilégiés , dans cet espace , une partie du musée où trône une statue de Ramses II , haute de plusieurs étages . Un public ou j ai reconnu tant de têtes , hommes , femmes que l on voit au cinéma , télévisions , magazines , élégants à souhaits , beautés et belles robes . Et ce public , par nature blasé , étaient les yeux pleins d admirations pour ce nouveau Musée . Photos , selfies à gogo . Moi aussi … À mon âge , je n ai jamais cessé de merveiller . C était aussi hier soir

Ce Musée va être inauguré cette année , construit , l ère de Sissi , sur un espace de 500.000 mètres carrés , un demi million …. , va abriter 50.000 pièces rares ,d une civilisation de 7000 ans . Et l une de ses pièces importantes cette Statue de Pharaon Ramses II , 83 tonnes , d un âge respectable de 3200 ans . Il sera rejoint , entres autres pièces exceptionnelles , par les trésors de Tutankhaun ..Et sans dégarnir , le centenaire Musée , légendaire , façade rouge , de la place Et Tahrir

Hier , j y étais sur invitation de Monia , ma fille ,mon ange . Et il fallait mettre une cravate , dont j ai oublié la portée depuis des années !Cravate par respect de la soirée , ,ou pour Ramses II , Géant ! d une époque ou Masr était « OUM ed DONIA « … AD

Photo de Monia : AD , et le Géant Ramses II . En réel , côté grandeur , je ne dépassait pas la hauteur de son mollet , ou le plat d un pied …

