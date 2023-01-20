محمد علي الشرايطي: »تونس الشهيدة »

Mohamed Ali ChraitiI • 14 JANVIER 2016

كتب الشيخ عبد العزيز الثعالبي كتاب « تونس الشهيدة » في زمن كئيب وبلاده خانعة لقدرها البائس وكأنه حرَّك الهمم رحمه الله فانبجست الوطنيَّة التونسيَّة وكتب بعدها بقليل شاعر الخضراء ابو القاسم الشابي اعظم قصائد الارادة والحياة وتحركت النخب في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية لتنقذ البلاد من « نومة اهل الكهف »

وبعد نحو قرن من ذلك الكتاب تعود تونس شهيدة حزينة تعيش في شرك « الاوهام الثورجية » الخالبة الحاقدة التي خدعت بعض نخبها ولا تزال وكان شعبها الحزين اكثر وعيا فهو يلعن يوم الرابع عشر من يناير كل طلوع شمس ومغيبها

لقد كان الشهيد معمر القذافي رجلا ينظر بفراسة ربَّانية عندما قال بعد يومين من « الكارثة » لقد حولتم تونس الخضراء الى تونس السوداء…على تونس السلام…اي والله فالسواد يلفها من جوانبها جميعا ويخنق امال شيبها وشبانها وأطفالها ونسائها

لاشك أن الكثير من في السلطة ومن النخب ايضا يعلمون انها « كارثة » وان الجميع متورطون وان عليهم الصمت واتباع الاوامر وان ثمة خطوطا حمرا كل من يقترب منها سيجد نفسه امام القضاء العسكري او الخاص او مهددا او مقرا لنفسه بالجنون او موقَّعا عقد اذعان ابدي ومن يعلمون ان دماغه « ناشفة » يغتالونه بدم بارد في واضحة النهار ويتركون دمه مشاعا بين القبائل او يدسون اليه الموت في حبة دواء او شربة ماء

انهم يريدون زرع الخوف والانتظار والقهر والخنوع وتسطير المسار ولذا فان قرابين هذه البلاد كثيرة وصناع الموت الذين زرعهم ربيع العربان الصهيوني في « الجبل الملعون » اشبه بحشاشي قلعة « الموت » يتسللون بخنجر الحسن بن الصبَّاح لينفذوا خطة الرعب والاستسلام والرضوخ

انها « تونس الشهيدة » او « تونس السوداء الحزينة »

الاستاذ محمد علي الشرائطي

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