أسامة الراعي · ·

من مواليد هذا اليوم 17 جانفي سنة : 1946 – عبد الوهاب المؤدب، كاتب وشاعر وأكاديمي تونسي.

– عبد الوهاب المؤدب : ولد في 17 جانفي 1946 – توفي في 5 نوفمبر 2014. (68 سنة).

– ولد في تونس العاصمة لأسرة علمية محافظة كان يقول إنها انتقلت من الأندلس إلى المغرب ثم إلى تونس. اشتغل كل من جدّه ووالده بتدريس القراءات وأصول الفقه في جامع الزيتونة.

– التحق بجامعة السوربون في فرنسا لدراسة الأدب الفرنسي. وناقش عام 1991 أطروحته للدكتوراه في الأدب المقارن تحت عنوان « الكتابة والجينيالوجيا المزدوجة ».

– اشتغل المؤدب في التدريس بجامعة « باريس نانتير » في تخصص الأدب المقارن والدراسات الفرنكفونية، كما عمل أستاذا زائرا بجامعات أمريكية وسويسرية وبفلورنسا الإيطالية.

– أشرف على مجلة « ديدال » (باللغة الفرنسية)، وأنتج برنامجا منتظما بإذاعة (France Culture) بعنوان « ثقافة الإسلام »، كان يناقش فيه القضايا المرتبطة بالمسلمين وعلاقتهم مع الغرب.

– لم تقتصر إسهامات المؤدب الفكرية على الشعر والرواية -وهي من الأجناس الأدبية التي كتب فيها واعتنى بها ترجمة وتدريسا وتحليلا- بل امتدت إلى مجالات الكتابة والمحاولة النقدية، من خلال تسليط الضوء على بعض التيارات الفكرية التي أثارت الضجيج في التراث العربي الإسلامي مثل نصوص « ابن عربي ».

– وانشغل المؤدب بترجمة مؤلفات بعض المتصوفة الفرس مثل شهاب الدين السهروردي وأبو يزيد البسطامي، إيمانا منه بأهمية الترجمة في تكريس التواصل الثقافي الخلاق ومناهضة التعصب الفكري.

– كما اهتم بالمتصوفة والشعراء العرب القدامى والفرس، وتركز ذلك في النموذج المقارن الذي بلوره بين « ابن عربي » و »دانتي » : نموذج التقاطع الثقافي الذي تنتجه روافد الحداثة الفكرية من رحم الثقافتين العربية الإسلامية والغربية، وهو النموذج الذي يمنح نصوصه خصوصية الالتزام الفكري الحداثي والتنويري باعتباره التزاما ينهض ضد الرجعية والعنف الدينييّن.

– ألف المؤدب نحو ثلاثين كتابا، من أشهرها « مرض الإسلام » (La maladie de l’Islam) الذي يلخص مشروعه الفكري.

– ترجم إلى الفرنسية رواية « موسم الهجرة إلى الشمال » للروائي السوداني الطيب صالح.

– من رواياته :

* « فانتازيا » (1986)

* « الغزالة والطفل » (1992)

* « محطات يال التسعة والتسعون » 1995

– ومن محاولاته النقدية التي ترجمت إلى أكثر من عشر لغات أجنبية:

* « المنفى الغربي » (2005).

* « الإسلام نصيب الكوني » (2006).

* « الخروج من اللعنة.. الإسلام بين الحضارة والهمجية » (2007).

– كما كتب المؤدب في التاريخ المعاصر بالاشتراك مع مؤرخين فرنسيين بارزين مثل بنيامين ستورا وكوليت فلوس.

– وبالإضافة إلى مؤلفاته، كان يطل على الجمهور عبر الأثير من خلال إذاعة البحر الأبيض المتوسط « ميدي 1 » ليقدم قراءاته لتطورات الساحة العربية والعالمية.

– توفي عبد الوهاب المؤدب يوم 5 نوفمبر من سنة 2014 في مصحة بالعاصمة الفرنسية باريس، بسبب مضاعفات إصابته بسرطان الرئة.

# أسامة الراعي #

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