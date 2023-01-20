جمعية عشاق الكتب بسوسة تستضيف الكاتب « حسونة المصباحي « 

Hassouna Mosbahi
· حسونة المصباحي واحد من الكتّاب العرب، الذين قدموا من حقل الأدب إلى عالم الصحافة، محملين بثقافة عميقة في السياسة والآداب والفنون والفلسفة، ما جعل كتاباتهم تأخذ بعداً آخر، لا يرتبط بالكتابة الصحافية بمفهومها اليوم، إذ إن لغتهم لا تكاد تخلو من الأدب وتأثيره في بنية النص. وهذه الظاهرة برزت بشكل كبير منذ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لدى كوكبة من الأدباء الذين عملوا في الصحافة العربية على اجتراح مشاريع أدبية داخل الصحافة المكتوبةللكاتب والصحفي والمترجم التونسيّ حسّونة المصباحي مكانة مهمّة في الساحة الثقافية العالمية، ولسنا نوزع صفة » العالمية » هنا مجانا ، إذ يكفي أن يتوج بجائزة في ميونيخ عن روايته هلوسات ترشيش ، أو أن يختار الكاتب/ المكتبة ألبرتو مانغويل قصة لحسونة المصباحي كي يضعها ضمن كتاب قصصي فيه مختارات من العالم. أو تترجم مجموعة كتبه إلى عدت لغات. فالرجل لم يتوقّف منذ سبعينات القرن العشرين عن التأليف في أجناس أدبيّة مختلفة، وهو من القلائل العرب اللذين كتبوا في جنس اليوميات وجنس السيرة الروائية والرسائل والمقالة الأدبية وأدب البورتريه، عاملًا على إغناء الأدب العربيّ بكتابات مغايرة وجريئة.لذلك اختارت جمعية عشاق الكتب بسوسة هذه المرة الإحتفاء بحسونة المصباحي فيما كتب ضمن أدب البورتريه والمقالة الأدبية ، التي ألف فيها كتب عديدة من بينها : ثلاثية إشرقات الثقافية التونسية ، إشرقات الثقافة العربية ، اشراقات الثقافة الغربية. بالإضافة إلى كتب أخرى مثل تجليات بورخيس ، وكونديرا وأوروبا الوسطى وفن الرواية ، الزميلان الصغيران سارتر وايرون ، وصايا العفيف الأخضر ، أحلام أولاد أحمد الضائعة ، رحلة في زمن بورقيبة ، جان جينيه والفلسطنيين ، جيمس جويس في منافيه ، ذهب العصر ( سير لشعراء ومختارات من القرن العشرين ) … إن قراءة ما أنجزه حسونة المصباحي في هذا المجال ، لا يضعنا فقط أمام نخبة من صناع المعرفة، بقدر ما يضعنا أمام الحالة المعرفية التي تجعل من البورتريه والمقالة الأدبية ( والرسائل واليوميات ) كتابة خاصة بصاحبها. بعد أن تمكن من تشكيل سمات أخرى لها ، سعى من خلالها إلى توسيع دائرة الإشتغال ليقف عند التأثير المعرفي والذهني والوجداني الذي تتركه الشخصية المتحدث عنها في الكاتب وفي جيله أو في بيئته ووسطه من جهة ، كما يرصد من جهة ثانية مدى تأثير صاحب البورتريه أو شخوص المقالة في واقع الثقافة التونسية أو العربية أو الإنسانية. حيث يجمع الكاتب بين لغة السرد بطابعها الحكائي ولغة النقد التأملية ، وعبر هذا المزج بين اللغتين يتمكن من منح نكهة حية كتابته التي يصوغها بنوع من الفرادة والتميز يختلف عن ما سبقه في كتابه هذا النوع والجنس الأدبي.يكثِف حسونة المصباحي لغته بما يجعلها قريبة من القارئ بشكلها المباشر في معظم الأحيان لغير الضالعين في الأدب، فتصبح مادة تثقيفية كما ارادها لها هو ذلك.إذ يكتب في مقدمة كتابه اشراقات الثقافة الغربية » هذا الكتب أردتها أن تكون نزهة رائقة في بستان الأدب والفكر العربي من خلال شعراء وروائيين ومفكرين و فلاسفة ساهموا في منح الثقافة الغربية أبعاداً عالمية، لذا كان تأثيرهم جليّاً في جلّ الثقافات، بما في ذلك الثقافة العربية شعراً ونثراً. كما أنهم لم يترددوا في الدفاع عن حرية الفكر والتعبير، وفي مواجهة قوى التسلط والاستبداد والتحجّر بسبب ذلك دفع الكثيرون منهم الثمن غالياً.للتعريف بهم و بآثارهم ومواقفهم اخترت التبسيط والوضوح كما كان الحال في سلسلة (اقرأ) المصرية التي كان لها دور كبير في التعريف بأعلام الثقافة الغربية ورموزها. واعتماداً عليها تربت أجيال من الكتاب والشعراء في مختلف البلدان العربية. شخصيّاً ساعدتني تلك السلسلة على فتح آفاق عريضة في مسيرتي الإبداعية، لذلك ما زلت أعود إلى الكثير من الكتب التي صدرت عنها لأجدها ما تزال محافظة على النضارة نفسها والإفادة المعرفية، ومتميّزة بمتعة السهل الممتنع. »- الموعد : السبت 21 جانفي ، بداية من الساعة الثانية مساء – المكان : الفضاء الثقافي Latelier Art et Culture – نسخ كتاب إشراقات الثقافة التونسية / إشراقات الثقافة العربية / إشراقات الثقافة الغربية / ذهب العصر متوفرة في سوسة عند الجمعية بإمكانكم التواصل معنا لإقتناءها – الدعوة مفتوحة للجميع ( بإمكان لمن قرأ الكتاب أو من سيقرأه لاحقا الحضور )- لمزيد من الإستفسارات يمكنكم إرسال رسالة إلى الصفحة أو الإتصال بنا على هذا الرقم 58906162- للإنضمام إلى إلى فريق عمل جمعية عشاق الكتب بسوسة بإمكانكم تعمير الإستمارة التاليةhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeteAYPAaNdwXtZb71NM697q4TPPNUNJ9nlgmqG5KJnDvjr7Q%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3ANfEA8TIVIURw3X7clADziVJc3-8ySoJgCb3gOHGy_8lHWXkTlB1dCOk&h=AT2Ie_xludri5327o7YbIdgdAbT_g0pVSAhpZA_iwPtXZOxwCYffr1W-HJtoap5iJOHQSaeLC0_0po1K64RCr_LYa5NedRjRtauigu-lU2lzdN1drWgLPj_JLLE-LWr0yk8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3aWmcQ2Cx2gEzsPV9-AjpDn0JwhSShNqX-DjQ96wqX01edVJkTfh-ccYG3uoPZnv_UJIiX99OksEhvIUAOf2ZMaUzoqHcb_3HqmNTnhdqvw9EhiJNF4nGFf2PFRTmWjW3rtwulGbOsMM9v4QR3CVMAoS8pW6zwZrltTDrLoNx7P9AJeqZPfuQC5vgkI7o3KsiAGdAie–UA6oYANzgWntdhG3Bj4H-r45JqLoToutes les réactions :30Abdelaziz Zhani et 29 autres personnes