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لم تحيي الحكومة التونسية ذكرى أحداث 18 جانفي 1952 المجيدة

Publié par Candide le 19 janvier 2023 dans Chroniques

Fakhreddine Mezzi

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لم تحيي الحكومة التونسية ذكرى أحداث 18 جانفي 1952 المجيدة و لكن سيحيي أهالي * وطن ماطر * بكل اعتزاز يوم 19 جانفي 1952 إحدى أهم المحطات الهامة في مسيرتنا النضالية ضد القوى الاستعمارية الغاشمة ..يوم مجيد تحدى فيه الماطرية من كل جهات ماطر الكبرى التي كانت تشمل كل من نفزة و السجنان و بازينة و جومين و غزالة و سيدي نصير الى طبربة ..هده المظاهرة الأكبر أنداك في كامل المملكة التونسية ردت عليها القوات الفرنسية بالذخيرة الحية فسقط 11 شهيدا و هم شهداء الوطن رحمهم الله سعد بن محمد العربي و علي بن مبارك جنان و عبد المجيد بن ابراهيم المزليني و حسن بن رحومة البجاوي و محمد بن الهادي القرواشي و علي بن محمد بن ساسي و مبروك بن احمد البوغانمي و علي بن رحومة البجاوي و الطيب بن الهادي بن حطاب و محمد بن حمد الجندوبي..و شاب سقط في الازدحام.. خرج موكب دفن الشهداء ملفوفين بالعلم من جامع بوثنية في موكب جنائزي و شعبي ضخم

وإذ نستعرض اليوم هذه الأحداث فإننا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونستذكر ما أقدم عليه المقاومون والمناضلون في ماطر و في تونس عامة من تضحيات جسام وبطولات خالدة مكنت الأجيال المتعاقبة من أن تنعم بالحرية والعيش الكريم

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