اليوم 18 جانفي تاريخ انطلاق معركة التحرير المسلح في تونس سنة 1952

هاهي صفحة من مشاركة المرأة التونسية في معركة التحرير

تونسيّات مقاومات

ان كان حضور المرأة التونسية ملحوظا في الحركة الوطنية في جنحاها السياسي فان مساهمتها في المقاومة المسلحة كان متواضعا بحكم عقلية المجتمع المحافظة و شروط أخرى ومهما كان الحال فان كانت مساهمة المرأة متواضعة في المقاومة المسلحة في الخمسينات وكذلك قبل ذلك إذا استثنينا اسمين أو ثلاثة شأن مباركة بنت عمر بن عبد الملك وحليمة بنت عمر بن عبودة زوجة عبد الله الغول وقد شاركتا في إحدى معارك انتفاضة المرازيق (1943-1944). إذ في أعمال « الإرهاب الوطني » في المدن (اغتيالات المتعاونين، حرق أو تفجير رموز التواجد الاستعماري، قتل عناصر استعمارية…) أو في غيرها، لم نسجّل مثلا تورّط أي امرأة في عمليات مثل هذه طيلة الخمسينات ولا يعني ذلك أنه لم توجد بعض النساء اللواتي حملن أسلحة أو خبّأن متفجّرات في منازلهنّ. كذلك الأمر في حركة المقاومة المعروفة بحركة « الفلاّڨة »، إن كانت في فصلها الأول (جانفي 1952- ديسمبر 1954) أو في فصلها الثاني (ديسمبر 1955- جويلية 1956)، والتي انخرط فيها بين 1952 و1954 حوالي 3000 مقاوم. وفي فصلها الثاني ما بين 600 و700 مقاوم لم تسجّل أسماء مقاومات صعدن للجبل إلا لثلاث نعود لهنّ لاحقا. منهنّ اثنتان تحصّلتا على « بطاقة أمان » (يسميها المقاومون « بطاقة دولاتور » نسبة إلى المقيم العام الجنرال بواييي دولاتور (Boyer de Latour) وهما حسينيّة رمضان عميّد من « عصابة » الأزهر الشرايطي وكذلك رفيقتها الجزائرية موساوي مسعودة والمعروفة بمحجوبة منصور تحت نفس القيادة ، والتي استشهدت حاملة السلاح في الثورة الجزائرية بالأوراس. دون الثلاث هؤلاء، لا تذكر المصادر المتاحة حاليا ولا كذلك كل الذين درسوا المقاومة المسلّحة في تونس في الخمسينات أسماء نسوة أخريات. هل يعني ذلك أن المرأة لم تشارك في هذه المقاومة؟ طبعا لا. لقد شاركت النساء خاصة اللواتي كنّ في علاقة قرابة مع المقاومين كزوجات أو أخوات أو بنات في دعم المقاومة اللوجستي، بتحويل الأسلحة وخاصة توفير المؤونة واللباس ونقل المعلومات أو الاستخبار، ولنا في الأمثلة التالية نموذجا من مساهمة المرأة التونسية في حركة المقاومة المسلحة:

– خضراء الزيدية صعدت إلى الجبل مع زوجها،

–مبروكة بنت محمد زوجة المقاوم حسن الغيلوفي: استقبال المقاومين وإيوائهم وحفظ أسرارهم وتعرّضها للتهديد من القوات الاستعمارية،

– الڨعودة وهي عيشة بنت حمودة حسين الملقبة ب » الڨعودة » (صغيرة الناقة) لأنها طويلة القامة و كاملة. عيشة هي احدى بطلات تونس المنسيات اللواتي كنّ داعمات للمقاومة المسلحة للمستعمر و منها الكثيرات من شمال تونس الى جنوبها ، كنّ داعمات للمقاومين في الجبل ليس فقط باستقبال المقاومين و تأمينهم في ديارهن و اطعامهم بل حتى لنقل السلاح و الذخيرة مخفيا تحت ملابسهنّ. ولدت عيشة بكركر لكن تزوجت و عاشت في الغنادة مع زوجها خليفة بن عمر بن علي وانجبت منه أربعة اولاد .أما الغنادة فهي منطقة قرب زرمدين( الساحل التونسي) تتميز بغابة الزيتون واودية واحراش وكانت ملجأ لعديد المقومين ومنطلق لهم . و كانت الڨعودة منذ اربعينات القرن الماضي في علاقة مع « فلاڨة زرمدين » اي صالح الوحيشي وفرج الوحيشي وحسين بوصويفة وعبد الله العثمني وامحمّد يونب تأويهم في دارها و تحكي كذلك في شهادة لها أن جلّ مقاومي الساحل مرّوا بمنزلها و »ذبحت لهم العلوش وطهت لهم الكسكسي والشاي » فالمقاومون « يتغذون و يرتاحون عندها » ، حيث استقبلت في دارها عديد المقاومين شأن حسن بن عبد العزيز الورداني وعبد اللطيف زهير من زرمدين وبلقاسم ڨرف والصيّاح وصالح الداروك و الدوبل وصالح الحمروني من أولاد سعيد…

–حسينيّة رمضان عميّد: حملت السلاح مع الأزهر الشرايطي، فجّرت جسرا على وادي المالح بين قفصة وزانوش، تحصلت على « بطاقة دولاتور.

–محجوبة الموساوي: مقاومة وصحافية في عصابة الشرايطي، تجمع المعلومات.

–ريم المسّية: من المكناسي زوجة مناضل، مموّلة للمقاومة وتخيط زي المقاومين.

–محبوبة حرم عبد الحفيظ الحاجي: ابنها المقاوم حسين الحاجّي، من أولاد الحاج سيدي عيش، مموّلة للمقاومة.

–دُولة بنت محمد الصالح عميّد: مخبرة تنقل الأخبار تحت غطاء تاجرة متجوّلة.

–تونس حرم العربي الرّاهم السلاّمي: من أولاد سلاّم، مموّلة « للثورة » مع زوجها، من كاف دربي (معتمدية قفصة الشمالية.

–محبوبة الحاج شكري: زوجة عبد الحفيظ الحاجي من سيدي عيش، مموّلة.

–عسريّة حرم أحمد اليحياوي: من سڨي المظيلة، مموّلة وتأوي وتداوي المقاومين.

–الحاجة زهرة نصيب دُولة: من ڨصر قفصة، امرأة ثرية تموّل بالمال « الثورة« .

–الطاوس حرم الأزهر الشرايطي: تدعم زوجها وجرحت في إحدى المعارك مع زوجها.

–محبوبة الفيلي: الملقّبة بالزعيمة من الڨصرين من جبل السلّوم، مموّلة.

ويبدو أن هذه القائمة من أسماء المناضلات اللواتي ساهمن في المقاومة المسلحة بالجنوب الغربي تحت قيادة الأزهر الشرايطي، لم تكن الوحيدة، خاصّة وأن « عصابات » المقاومين كانت تنشط من الجنوب إلى الشمال وخاصة في الجزء الغربي من البلاد وهي كثيرة ويتوجّب استكمال البحث فيها والكشف عن الفاعلين من النساء ضمنها والّلواتي أهملهنّ التاريخ. »

اشارات ببليوغرافية

– عميره عليّه الصغيّر ، اليوسفيّون و تحرّر المغرب العربي، المغاربية لطباعة و نشر الكتاب ،تونس، 2011.

–عبيد منصور الشرايطي وبشير نصر زيدي، ثورة ثوار و أنصار 1952-1954،مطبعة التسفير الفني، صفاقس،2006.

عميره عليّه الصغيّر

( هذ ه الجذاذة و غيرها (150) تجدونها في الجزء الثاني من كتاب :مواقع من الذاكرة الجماعية التونسية الصادر عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سنة 2022.

– الڨعودة وهي عيشة بنت حمودة حسين الملقبة ب » الڨعودة«

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