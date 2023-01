Rencontre des habitants qui vivent au pied du Mont-Logan.

Tahar Manaï est à Yukon. ·

« Pour cette expédition, nous avons décidé de l'articuler en deux phases : Tout d'abord, une première phase qui s'appelait la reconnaissance. Celle-ci permettait d'aller à la rencontre des habitants du Yukon, plus précisément des gens qui vivent au pied du Mont-Logan. Puis, dans un second temps, l'expédition en tant que tel sur l'année 2024. La reconnaissance a eu lieu en juin dernier et elle s'est vraiment bien passée. Nous avons pris du plaisir pendant une quinzaine de jours à rencontrer les habitants des Premières Nations et ça a été très inspirant »

