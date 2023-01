Académie de géopolitique de Paris

Quels enjeux pour le renouvellement des relations diplomatiques

Franco – Syrienne ?

Date : 28 Janvier 2023 – 14h30-18h00

Le Conseil scientifique de l’Académie géopolitique de Paris organise un colloque international sur le sujet du renouveau des relations diplomatiques entre la France et la Syrie. Ce colloque entreprend de passer en revue l’ensemble des thématiques stratégiques et géopolitiques propre à cette nécessité. Les communications de ce colloque approfondiront l’analyse des dernières évolutions en Syrie et des leçons à tirer pour la France sur le plan diplomatique dans perspective de la réintroduction de Damas sur la scène régionale comme facteur de stabilisation.

PROGRAMME

Introduction, Ali RASTBEEN

Les conditions du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Syrie

François Belliot, Écrivain et politologue

La nécessité du rétablissement des échanges culturels entre la France et la Syrie pour une normalisation attendue

Claude Janvier, Écrivain

Les échanges technologiques et environnementaux comme vecteurs d’un rétablissement des relations diplomatiques. L’exemple d’une étude de terrain : l’enjeu géopolitique de l’irrigation de précision autour du Nil

Georges Nizinski, IRD, Institut de Recherche pour le Développement, Université d’Orléans, Orléans

Prospective des relations diplomatiques entre la France et Syrie

Michel Raimbaud, Ambassadeur de France, ancien Directeur honoraire de l’OFPRA,

Les priorités de la politique française en Syrie ont-elles changé dans les variables internationales actuelles ?

Naserin Aboud, chercheur en Relations internationales

France-Syrie : la question des réfugiés

Majed Nehme, Chercheur, éditeur et Directeur de la revue Afrique-Asie

La France : vers un nouveau départ sur l’échiquier Sykes Picot

Fayçal Jalloul, écrivain, journaliste spécialiste du Moyen Orient et chercheur à l’Académie de géopolitique de Paris

Les enjeux géostratégiques du rapprochement franco-syrien

Sami Kleib, Écrivain, journaliste et chercheur à l’Académie de géopolitique de Paris

