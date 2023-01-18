أورد الصّحفيّ البريطانيّ دوجلاس تومسون ضمن كتابه « »مِن داخل الإخوان المسلمين » » الّذي يوثّق فيه السّيرة الذّاتيّة ليوسف ندا أحد أكبر مموّلي « جماعة الإخوان المسلمين » وَخيط الوصل الرّئيسيّ بينها وَبين شبكة المخابرات الأمريكيّة شهادة هذا الأخير بشأن زيارة رئيس فرع الإخوان بتونس له مرفوقا بوفد « رسميّ » يتقدّمه « رئيس الوزراء » التّونسيّ المدعو حمّادي الجبالي بُعيْد مشاركة جميعهم في الاجتماع السّنويّ للمنتدى الإقتصاديّ العالميّ بدافوس (سويسرا) لسنة 2012:

(( « فيلاّ ندا » .. كمبيوني ديتاليا.. على الجانب الإيطاليّ مِن الحدود السّويسريّة الإيطاليّة بتاريخ 28 جانفي2012:

صاح مدير الأمن الإيطاليّ: « عليك أن تتّصل بروما هم وحدهم بيدهم السّماح لك بذلك » وَكان الأمر يتعلّق بدخول « رئيس وزراء » تونس حمّادي الجبالي مِن لوغانو في سويسرا بضع مئات مِن الأمتار داخل الأراضي الإيطاليّة لزيارتي.

كان هناك خلط بين اللّغات المختلفة وَبين سيّارات الأمن السّويسريّ وَالإيطاليّ وَسيّارات كبار الزّوار التّونسيّين وَحرّاسهم الأمنيّين وَلم يُرِد أحد أن يقع حادث دوليّ عند قوس سويسرا مَدخل قرية كمبيوني ديتاليا أين تستطيع الوقوف بحيث تطأ إحدى قدميك أرض سويسرا وَتقف على قدمك الأخرى في إيطاليا وَهذه الظّرفيّة النّادرة كانت على الأرجح كابوسا قانونيّا عند المسؤولين المكلّفين بحماية رئيس وزراء منتخَب مؤخّرا عن حزب النّهضة في تونس الّذي يتزعّمه مؤسّسه راشد الغنّوشي الصّديق الحميم لديّ.

عندما تمّت جميع التّرتيبات وَتأكّد رجال الشّرطة المسلّحون مِن معرفة القادمين الّذين سيقومون على حراستهم كما عرفوا إلى أين سيتّجهون سار الموكب الأمنيّ المصاحب للمسؤولين التّونسيّين يشقّ طريقه مرتقيا جانب الجبل وَشكّل حشد المسؤولين وَالحرس وَالسّائقين ما يشبه تجمّعا للشّرطة خارج « فيلاّ ندا« .

لم يبق مع وجود هذا التجمّع سوى مساحة صغيرة للحركة وَإذا تحرّكْتَ فستجد الضّبّاط في زيّهم الرّسميّ أو في ملابس مدنيّة على اليمين وَعلى اليسار بل وَفي كلّ مكان في الحقيقة.

كان ذلك يشبه مشهدا سابقا أمام « فيلاّ ندا » عندما أطلق الرّئيس جورج دبليو بوش على شخصي لقب مموّل الإرهاب وَداعم الإخوان حتّى وصل الأمر بالشّرطة السّويسريّة وَالشّرطة الإيطاليّة مجتمعتيْن إلى تطويق منزلي ثمّ مهاجمته في السّابع مِن نوفمبر عام2001.

كان الفارق هذه المَرّة أنّ أصدقاء دوليّين محلّ حفاوة عند أمريكا وَعندي جاؤوا لزيارتي وَتكريمي.

.. كانت بالفعل لحظة تاريخيّة مدهشة!!))*. *: (الصّفحة

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