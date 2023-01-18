الذكرى 73 للثورة المسلحة ضد الاستعمار بقلم الاستاذ جعفر لكحل

ذاكرة :

الذكرى 73 للثورة المسلحة ضد الاستعمار :

الوزير الاسبق ورجل الدولة منصور معلى/ امد الله في انفاسه/ هو الوحيد بين كل الوزراء في دولة بورقيبة الذين كتبوا مذكراتهم ونشروها واثروا المكتبة التاريخية التونسية والذي اشار الى معلومة سياسية كبيرة جدا وتتمثل في الاتي:

بعد عودة الزعيم الحبيب بورقيبة من مصر سنة1949 وجد الحزب قد اعتراه الوهن فاعاد بناءه وزار كامل مناطق القطر ووحد الجهات من جديد حول الحزب… واعاد الاعتبار للاتصال المباشر بين هياكل الحزب ومختلف الجهات والاجيال واستعاد الحزب حيويته وعنفوانه …وفي سنة1951 سافر الزعيم الى فرنسا واتصل بالتونسيين هناك وخاصة الطلبة وفي تلك الفترة كان هناك مفاوضات بين تونس وفرنسا لاجل تحقيق اصلاحات وكان يقودها الوزير الأكبر في حكومة التفاوض امحمد شنيق ووزير العدل صالح بن يوسف. وفي لقاءه بالطلبة سئل بورقيبة عن هذه المفاوصات وعن مالها فاجابهم: عن أي مفاوضات تتحدثون؟ أنني اعد للثورة المسلحة منذ عودتي من مصر وساواجه فرنسا بالسلاح..وهناك رجال عهدت اليهم بهذه المهمة( احمد التليلي/ حسن بن عبد العزيز/ الشاذلي قلالة/ الطاهر العلاني/ القائد العجيمي/ محمود الكافي واخرون.. وذهل الطلبة وكتموا الأمر حتى لا تنتبه فرنسا وبقي التصريح سرا وعيا من الطلبة باهمية وخطورة التصريح..

وبالعودة لزيارة الزعيم لمختلف الجهات بعد عودته من الشرق سنة1949 فقد عمد الى جانب اتصالاته لانعاش الحراك السياسي تأسيس خلايا المقاومة سرا وبدأت تستعد وتنتدب العناصر وبصدور مذكرة 15 ديسمبر1951 التي نتجت عن المفاوضات والتي أقرت بالسيادة المزدوجة والتي رفضها بورقيبة والحزب بقوة وكانت النتيجة اعتقال الزعيم وعدد من رفاقه يوم 18 جانفي1952 وأسرع بن يوسف الى السفر الى المانيا من باريس حالما علم باعتقال بورقيبة ولم يعد لقيادة الكفاح المسلح والسياسي وهو الدور الذي اضطلع به الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد. الذي زار بورقيبة في سجنه بجزيرة جالطة رفقة المنجي سليم وعلالة البلهوان.وكلف بقيادة الحركة الوطنية…

تحية الى ارواح الزعماء والقادة الذين فجروا الثورة المسلحة المباركة يوم 18 جانفي 1952 والتي أذكى لهيبها فكان النصر والاستقلال والجلاء وبناء الدولة الوطنية…

عاشت تونس حرة مستقلة وموحدة ومتقدمة ..

ج م ل

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