الهاشمي الحامدي…كما عرفته: أحمد المناعي

هذا الاسم كان رائجا في أوساط النهضاويين في باريس منذ وطأت قدماي أرض فرنسا في سنة 1991 . كان أيامها يصدر صحيفة أسبوعية اسمها المستقلة وكانت على ما يبدو على جانب من النجاح. ويبدو أنه كان يمول من قبل النظام السوداني اذا ما اعتمدنا اشاعات رفاقه الذين كانوا يعادونه كثيرا.

وقد قدرت عمق هذا العداء يوم شاركت في ندوة سياسية- حقوقية نظمتها النهضة في لندن يومي 27 و28 نوفمبر 1991ولم أجد فيها الحامدي وقد سألت عن سر غيابه في ندوة قيمتها في حضور الاعلام…وقيل لي أنه في خلاف مع الشيخ..

عندما تعمقت في البحث عن الأسباب قيل لي أنه تحدث عن استعمال النهضة للعنف…

لاقيته مرة عندما عند الحبيب المكني بالصدفة فقد ذهبت الى سكناه وعندما طرقت الباب خرج لي الحامدي ليقول لي أن المكني غير موجود فودعته.

منظمة العدالة العالمية:

في أواخر عام 2001 تأسست في لاهاي بهولندا « منظمة العد ضمن الالة العالمية » متخصصة في الملاحقة القانونية والقضائية لعتاة مرتكبي الجرائم الكبرى مثل التطهير العرقي والمجازر الكبرى والاغتصاب الجماعي…التى صنفها القانون الدولي ضمن الجرائم ضد الانسانية. وقد تم ذلك التأسيس بعد لقاءات وحوارات كثيرة وطويلة شملت حوالى أربعين شخصية حقوقية وفكرية وسياسية من عرب وأفارقه وأوروبيين.

كنت المسؤول الإعلامي للمنظمة وهو ما سمح لي بالتدخل في وسائل الأعلام للتعريف بأهداف المنظمة وطرق عملها وارشاد الضحايا لتقديم شكاويهم الى القضاء الدولي.

فضائية ANN

في شهر جانفي 2002 جاءتني دعوة من هذه الفضائية العربية في لندن للمشاركة في برنامج حول العدالة الدولية خاصة وقد تأسست في تلك الفترة محكمة الجنايات الدولية. جاءتني الدعوة عن طريق قيس العزاوي صديق عراقي وناشط في المعارضة العراقية. وهو الذي قال لي أن الصحفي الذي دعاني هو أيضا عراقي.

اتصل بي الصحفي ووضحت له المشهد: هذه القناة هي على ملك ابن رفعت الأسد أخ حافظ الأسد وهو على رأس قائمة المهددين بالتتبع وعبرت له عن شكي في قدرة .القناة على بث برنامج حول العدالة الدولية.

هذه القناة هي على ملك ابن رفعت الأسد أخ حافظ الأسد وهو على رأس قائمة المهددين بالتتبع والملاحقة للشبهات التي تحوم حول مسؤوليته في أحداث دامية ومجازر جماعية وقعت مطلع ثمانينات القرن الماضي وعبرت له عن شكي في قدرة القناة على بث برنامج حول العدالة الدولية. وظللنا نناقش الامر لمدة أسبوع كامل وأكد لي الصحفي أن ادارته موافقة وبقي على اتصال به حتى الساعة منتصف الليل أي قبل سويعات من السقر.

من الغد كنت في قاعة الفندق الساعة منتصف النهار حسب موعدنا…وانتظرت …وطلبت قهوة ثم أخرى وسألت عن الصحفي وكان معروفا في المقهى وقيل لي أنه لم يظهر. وسألت عن عنوان القناة ونعتوني عنها. كانت تبعد عن المقهى مسافة قريبة فقصدتها.

لعبة القط والفأر

سألت عن صاحبي فقيل لي أنه في المحل. انه الفوق ..لا بل هو التحت..انه يطلب مني أن أعود للفندق الذي كنت فيه فسيأتيني بعد ربع ساعة. فهمت أن البرنامج قد ألغي فقد جاء وقته وبثت القناة برنامجا عن السكك الحديدية.

اتصلت بقيس العزاوي في باريس وأخبرته بما حصل لي. تأسف كثيرا ووعدني بتعويضي برنامجا أفضل.

اتصل قيس بالهاشمي الحامدي مدير قناة المستقلة في لندن وطلب منه استدعائي ولكنه رفض فقد كان وقتها خادما أمينا للنظام التونسي..ولم يكن بإمكاني الرجوع يومها فقد كانت بطاقة القطار محجوزة ليومين بعد ذلك التاريخ .

راشد الغنوشي:

اتصلت براشد ولكنه كان خارج بريطانيا وقال لي أنه سيكلم أحد مساعديه. وفعلا تم ذلك واتصل بي لطفي زيتون وأعطى عنوانه لسائق التاكسي….وأقمت عند مضيفي يومين وثلاث ليالي.

كنت أعرف زيتون بالشهرة كأقرب مساعدي راشد وأن هذا الأخير يقدره كثيرا لأنه استطاع أن يصبر على التعذيب…

كان هو المسؤول عن اعلام الحركة وهو المدير لقناة الزيتونة…في اليوم الأخير من اقامتي في بيته أعطيته حديثا….ويبدو أن أفضل ما أعجبه فيه جوابي عن سؤاله بخصوص معدل الدخل الفردي في تونس » هو مجموع دخل رئيس منظمة الأعراف زايد دخل سائقه مقسوم على اثنين ».

رجعت الى باريس أجر ذيول الخيبة والندم على ضياع الوقت والمال.

جاسم العزاوي قناة أبو ظبي:

قيس العزاوي رأى في هذه المغامرة إهانة شخصية هو الاخر. وأمكن له إصلاحها مع ابن عمه جاسم العزاوي من قناة أبو ظبي الذي اتفق معه على اجراء حديث معي. اتصل بي الأخير ورحب بي ودعاني للتفكير في الشخص الذي سيواجهني. استعرضنا أسماء كثيرة من تونس وانتهيت الى الهاشمي الحامدي. فهو يجمع بين كل العوامل الإيجابية في برنامج من النوع المطلوب. واتفقنا على أن يكون هو وليس غيره ووعدني بالاتصال به في الحين. بعد أقل من ساعة أعاد العزاوي الاتصال بي وأخبرني بأن الحامدي قد وافق على الموعد.

الحامدي الكذاب:

مباشرة بعد اتصال العزاوي اتصل بي الحامدي……السلام عليكم يا دكتور وووووووو. وقال لي » ان الزميل والصديق العزاوي من قناة أبو ظبي اقترح علي تنظيم برنامجا عن تونس وسألني عن الشخص الأمثل في المعارضة ليواجهني وقد اقترحتك ووافق الزميل. وسوف يتصل بك ورجائي أن تقبل.

لم أتصور أن يبلغ الانسان هذا المستوى من الدناءة… وطبعا شكرته وعبرت له عن أملي في أن تتم المواجهة في أحسن الظروف. الحامدي كان على المباشر من أبو ظبي وأنا من باريس ولما كانت القناة لا تملك مكتبا في باريس فقد اكترت خدمات قناة أوروبية وكان الوسيط بيننا صحفي تونسي مراسل قناة أبو ظبي في باريس.

في تلك الفترة كنت لا أزال شخصا موبوء ولهذا كان هذا الصحفي الوسيط يتواصل معي بالتلفون بينما لم يكن يبعد عني أكثر من 50 متر يراني وأراه.

كانت المواجهة وقيل لي أنها كانت متميزة فقد أخذ النظام ما يستحق وأخذ الحامدي ما يستحق. وهذا البرنامج تابعه فيصل القاسم من الجزيرة وهو الذي أوحى له ال بدعوتي بعد أسابيع قليلة لبرنامجه الشهيرالاتجاه المعاكسر .

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اتصل بي أحد صحافي « المستقلة » مرة وذكر لي أنه سعى لدعوتي المرات العديدة ولكن الحامدي رفض وأذكر أنه دعاني مرة في برنامج فرنسي كان يبثه مع الصحفي الفرنسي »جان بيار تكوا ».

جانفي 2011

تذكرني الحامدي واتصل بي وعلقت على بعض الاحداث ومنها خطاب الرئيس بن علي يوم 13 جانفي ورأيي فيه وقلت « اني أسانده وأبصم عليه بالعشرة أصابع ». كانت زوجتي بجانبي فنبهتني الى خطورة ما صرحت به….وكان ردي أن انتظري..

وللأسف خرج الرئيس بن علي واستمر التوانسة في أوهامهم وتصديق أكاذيب من ادعى أن بن علي قد هرب.

وأمكن لي مع ذلك بث بعض الاخبار التي وصلتني منها طرد مواطنين في مدينة في الشمال الغربي لزوجين من الأطباء كانا هناك منذ عشر سنوات لمجرد أن الزوج من الساحل.

وقطعت مع الحامدي كل اتصال بعد أن دعاني لمساندة تظاهرة نظمها أنصاره في القيروا

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