Rached Ghannouchi: le 3 Août 1990 à l’Université de Kharthoum

Rached Ghannouchi: Août 1990



– « ينبغي ان لا يكون هناك اي شك اي ريب اية مجاملة في هذا الامر. ان من يضرب العراق سنضربه في كل مكان ان الدولة التي تعتدي علي العراق سندمر مصالحها في كل مكان انه لن يبقي وجود غربي في أمة الاسلام اذا ضربت العراق »

– « لن يخرجوا بقرار من الأمم المتحدة و لن يخرجوا بخطبنا و لن يخرجوا بمفاوضاتنا لن يخرجوا حتي نشعل الارض من تحتهم و من فوقهم و من بين ايديهم و من خلفهم نارا فلنعاهد الله على جهاد متواصل لحرب الامريكان حتى يخرجوا من كل شبر من ارض الاسلام او نحرق مصالحهم و ندمرها في العالم الاسلامي كله … و اشعلوا وقود الحرب علي الطاغوت بقيادة الامريكان اليوم في كل مكان «

Rached Ghannouchi, le 3 août 1990, au grand meeting organisé ce jour là, à l’Université de Khartoum, au Soudan, en réaction aux préparatifs de guerre contre l’Irak, après que ce dernier ait envahi le Koweït:

« Qu’il n’y ait aucun doute à ce propos, aucune ambivalence ni aucune compromission, nous frapperons les intérêts de celui qui frappe l’Irak, partout dans le monde, nous détruirons les intérêts de tout pays qui agressera l’Irak partout où ils se trouvent, il ne restera aucune présence occidentale dans la nation musulmane, si l’Irak est frappé […]

Ils ne partiront pas par une résolution des Nations Unies, ils ne partiront pas par nos discours ou des négociations, ils ne partiront que si on brûlait la terre sous leurs pieds, au-dessus de leurs têtes, par devant et par derrière eux[…]

Prêtons serment devant Dieu, de mener un combat continu contre les Américains jusqu’à ce qu’ils quittent définitivement le dernier pouce de la terre d’islam, ou alors, nous mettrons le feu et nous détruirons tous leurs intérêts dans tout le monde musulman […]

Allumons aujourd’hui le feu de la guerre contre le Taghout sous la conduite des Américains… »

Traduit de l’arabe par Ahmed Manai