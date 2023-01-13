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Accord secret Qatar Turquie Syrie

Publié par Candide le 13 janvier 2023 dans Chroniques

منقول

لن ننسى

في مثل هذا إليوم من 2012الإتفاق السري الذي جرى في الدوحة، والذي تم بموجبه تشكيل ما يُسمى: « الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة ». حضر الاتفاق كل من: وزير خارجية قطر، السفير فورد، رياض سيف، مندوب عن مجلس استنبول، نائب عن رياض الشقفة. وزير خارجية تركيا. وزير خارجية الإمارات.

بنود الاتفاق:

ـ تخفيض عدد عناصر الجيش العربي السوري إلى 50 ألف جندي.

ـ لا يحق لسوريا المطالبة بالجولان إلا بالوسائل السياسية. ويتم إجراء معاهدة سلام بين الطرفين بإشراف الولايات المتحدة ودولة قطر.

ـ التخلص بإشراف الولايات المتحدة من كافة الأسلحة الكيماوية والجرثومية، والصواريخ بكافة أنواعها. ويتم ذلك على الأراضي الأردنية.

ـ إلغاء أي مطالبة بلواء اسكندرون، والتنازل لتركيا عن بعض القرى الحدودية التي يقطنها تركمان، في محافظتي حلب وإدلب.

ـ طرد كافة عناصر حزب العمال الكردستاني من سوريا، وتسليم المطلوبين منهم. ووضع هذا الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية.

ـ إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الروسية والصينية في مجال التنقيب عن الثروات الباطنية والسلاح.

ـ السماح لدولة قطر بتمديد خط أنابيب الغاز عبر الأراضي السورية وصولاً لتركيا ومنها لأوروبا.

ـ السماح بمد خط مياه من سد أتاتورك في تركيا مروراً بالأراضي السورية وصولاً لإسرائيل.

ـ تتعهد دولتا قطر والإمارات بإعادة إعمار ما خربته الحرب في سوريا، شرط حصر امتيازات البناء والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي السورية والبحر المتوسط بالشركات التابعة لقطر ولدولة الإمارات فقط.

ـ تحجيم العلاقة مع إيران وروسيا والصين.

ـ قطع العلاقات مع حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية.

ـ يكون نظام الحكم في سوريا إسلامي غير أصولي.

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