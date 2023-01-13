Accord secret Qatar Turquie Syrie

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لن ننسى
في مثل هذا إليوم من 2012الإتفاق السري الذي جرى في الدوحة، والذي تم بموجبه تشكيل ما يُسمى: « الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة ». حضر الاتفاق كل من: وزير خارجية قطر، السفير فورد، رياض سيف، مندوب عن مجلس استنبول، نائب عن رياض الشقفة. وزير خارجية تركيا. وزير خارجية الإمارات.
بنود الاتفاق:
ـ تخفيض عدد عناصر الجيش العربي السوري إلى 50 ألف جندي.
ـ لا يحق لسوريا المطالبة بالجولان إلا بالوسائل السياسية. ويتم إجراء معاهدة سلام بين الطرفين بإشراف الولايات المتحدة ودولة قطر.
ـ التخلص بإشراف الولايات المتحدة من كافة الأسلحة الكيماوية والجرثومية، والصواريخ بكافة أنواعها. ويتم ذلك على الأراضي الأردنية.
ـ إلغاء أي مطالبة بلواء اسكندرون، والتنازل لتركيا عن بعض القرى الحدودية التي يقطنها تركمان، في محافظتي حلب وإدلب.
ـ طرد كافة عناصر حزب العمال الكردستاني من سوريا، وتسليم المطلوبين منهم. ووضع هذا الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية.
ـ إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الروسية والصينية في مجال التنقيب عن الثروات الباطنية والسلاح.
ـ السماح لدولة قطر بتمديد خط أنابيب الغاز عبر الأراضي السورية وصولاً لتركيا ومنها لأوروبا.
ـ السماح بمد خط مياه من سد أتاتورك في تركيا مروراً بالأراضي السورية وصولاً لإسرائيل.
ـ تتعهد دولتا قطر والإمارات بإعادة إعمار ما خربته الحرب في سوريا، شرط حصر امتيازات البناء والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي السورية والبحر المتوسط بالشركات التابعة لقطر ولدولة الإمارات فقط.
ـ تحجيم العلاقة مع إيران وروسيا والصين.
ـ قطع العلاقات مع حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية.
ـ يكون نظام الحكم في سوريا إسلامي غير أصولي.