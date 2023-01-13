Accord secret Qatar Turquie Syrie

منقول

لن ننسى

في مثل هذا إليوم من 2012الإتفاق السري الذي جرى في الدوحة، والذي تم بموجبه تشكيل ما يُسمى: « الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة ». حضر الاتفاق كل من: وزير خارجية قطر، السفير فورد، رياض سيف، مندوب عن مجلس استنبول، نائب عن رياض الشقفة. وزير خارجية تركيا. وزير خارجية الإمارات.

بنود الاتفاق:

ـ تخفيض عدد عناصر الجيش العربي السوري إلى 50 ألف جندي.

ـ لا يحق لسوريا المطالبة بالجولان إلا بالوسائل السياسية. ويتم إجراء معاهدة سلام بين الطرفين بإشراف الولايات المتحدة ودولة قطر.

ـ التخلص بإشراف الولايات المتحدة من كافة الأسلحة الكيماوية والجرثومية، والصواريخ بكافة أنواعها. ويتم ذلك على الأراضي الأردنية.

ـ إلغاء أي مطالبة بلواء اسكندرون، والتنازل لتركيا عن بعض القرى الحدودية التي يقطنها تركمان، في محافظتي حلب وإدلب.

ـ طرد كافة عناصر حزب العمال الكردستاني من سوريا، وتسليم المطلوبين منهم. ووضع هذا الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية.

ـ إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الروسية والصينية في مجال التنقيب عن الثروات الباطنية والسلاح.

ـ السماح لدولة قطر بتمديد خط أنابيب الغاز عبر الأراضي السورية وصولاً لتركيا ومنها لأوروبا.

ـ السماح بمد خط مياه من سد أتاتورك في تركيا مروراً بالأراضي السورية وصولاً لإسرائيل.

ـ تتعهد دولتا قطر والإمارات بإعادة إعمار ما خربته الحرب في سوريا، شرط حصر امتيازات البناء والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي السورية والبحر المتوسط بالشركات التابعة لقطر ولدولة الإمارات فقط.

ـ تحجيم العلاقة مع إيران وروسيا والصين.

ـ قطع العلاقات مع حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية.

ـ يكون نظام الحكم في سوريا إسلامي غير أصولي.

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