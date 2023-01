BONNE ANNÉE, CE JOUR,12 YENNAYER, de l AN 2973 du CALENDRIER BERBÈRE … Abdelaziz Dahmani

Nous fêtons , aujourd’hui 12 , demain 13 Janvier ( YENNAYER ) 2023 , le jour de l An Berbère , l An 2973 , soit 950 ans, avant , celui , l Universel calendrier chretien 2023 ,accompagné de tous nos Voeux , en cours , plus ou moins écoutés … Y’a trois , c était la « Bonne Année « des Coptes d Égypte et d ailleurs . Et bonnes tolérances , c était , jour,Fêtes , fériées en terre musulmane . Fêterons nous un jour le Calendrier Berbère ?

Pourquoi l An 2973 ? . Ce calendrier , semble sortir d un long sommeil , et a vu vu sa naissance , sortant des brumes de l Histoire en l’an …1960 , de notre ère , à Paris , suite à une réunion d une Académie berbère, se cherchant des fondements de l Histoire berbère . Les Calculs ont abouti à une date : 950 ans avant Jesus Christ ,date de la prise du pouvoir …en Égypte , de SHESHONQ , devenu , pharaon , et créateur de la 22 eme dynastie . Sheshonq , d origine berbère de l ouest égyptien , a créé une dynastie pharaonique qui allait durer pratiquement 2 siècles …Etce fut la date retenue pour la création de ce calendrier , que beaucoup ne veulent reconnaître, même l ´ étouffer , pour des raisons diverses , notamment d un excessif nationalisme … Alors que personne ne doute de l Amazyghite de nombreuses régions de l Afrique du Nord , dans de larges contrees du Maroc , du Sud , au Rif, . Les Mzab , Chaoui , kabyles d Algérie , les berbères de Jerba ou ceux de Libye …Le Maroc , en premier , leur a reconnu des spécifites culturelles , linguistiques …

Le Calendrier berbère , a , encore de nos jours , des ambitions limitées . Il se veut régulateur des saisons agricoles ,des semences , des vendanges , et des pluies . Et en ce l’ An 2023 ,l essentiel des Voeux , de nos Voeux , souhaitent , plus de pluies , un peu partout , parce que l eau, les pluies , les barrages commencent à souffrir , et les denrées alimentaires , deviennent , guerres d ailleurs , hors de prix …

Pourtant dans l Histoire des Peuples , naguère sans frontières imposées , le Monde berbère , a eu ses gloires et ses héros . Et nous sommes toujours marqués par les traces de ses anciennes villes , ruines , arts de vivre , plats succulents , costumes , bijoux . , et un certai bleu , à l horizon des montagnes …

Et des Héros , de tous temps , d Avant et d après la Chrétienté ou de lIslam . D avant …Massinissa puis Jugurtha , presque un siècle avant J.C. Des Rois ,des Reines , tel ‘..Syphax , ou Gaia, des écrivains , tel l’immense Térence . Puis à l’ère chretienne ,des Saints ( saint Augustin )ou Sainte Monique , mère de …, devenue à notre ère récente ,une Station duTGM, près de Carthage …Des Papes , des Gouverneurs , de grands Chefs militaires ,puis de grands érudits à l ere musulmane tel Ibn Toumert …

A l’ouest , Youssef bin Tachfine , vers l’an 1000 , le fondateur de Marrakech , et du règne Almohad était berbère .Et avait une conseillère , très avisée , sa femme tunisienne

Mais si, personnellement , je retient , seulement un nom de ces plus de 3000 ans degloires et d échecs , c est celui de Tarek Ibn Ziyad , qui en l’an 711 , général oméyade , à la tête de 12.000 , essentiellement berbères , est parti à la conquête de l Espagne …Gibraltar , Jebel Tarek sont toujours là ,en …d autres mains .Ce fut l une des plus grandes aventures de l Histoire Universelle . L’ Islam ,a crée en Espagne l une des plus grandes civilisations , tolérantes .Etcela a duré pratiquement 8 siècles . Avec foisonnements des Arts ,des Sciences , des Ecrivains , des Recherches enMédecine , Mathemathiques , Astrologie, d ´ Atchitectures …. Aller, encore visiter Cordoue , en ce XXI eme siècle …

Mais toutes les Grandes Histoires , les Grandes Aventures , ont des cycles en mouvements , des périodes de Règnes , et des descentes aux Enfers . ont tourné leurs pages glorieuses …L essentiel est de ne pas désespérer … y compris en Palestine ,

L ´ Idee Berbère, coule dans notre sang , à ne pas opposer à aucun ennemi , de race ou de religion , est la …Elle émerge , veut prendre sa place dans l Histoire , lui reconnaître ses specifites , fête de nos jours son 2973 eme Anniversaire .

Bonne Année , et bonne Agriculture ! AD

Publicité